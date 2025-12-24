  • Новость часаВетеран ФСБ оценил возможные версии взрыва полицейских на юге Москвы
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Судьбу выборов на Украине определит позиция России
    Военкор Сладков: Спецслужбы Украины пытаются открыть второй фронт внутри России
    Первый российский танкер-газовоз СПГ для Арктики передан заказчику
    Ростех упрекнул Reuters в непонимании русских
    При взрыве машины на юге Москвы погибли два сотрудника ДПС и еще один человек
    Опубликован «мирный план» Украины из 20 пунктов
    Трамп запретил въезд в США бывшему комиссару ЕС за цензуру
    Лавров поздравил Захарову с юбилеем
    Самолет «Байкал» совершил первый полет с двигателем ВК-800
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Откажется ли Турция от российских «Триумфов»

    Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русский народ возвращается

    Советская этнография была вынуждена выполнять политический госзаказ – показывать процветание колхозных деревень и национальное многообразие СССР. Само словосочетание «русский народ» воспринималось как подозрительно шовинистическое.

    15 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как санкции оборачиваются против тех, кто их вводит

    История говорит о том, что следование правильным принципам создает успех, успех порождает гордыню, гордыня ведет к забвению принципов, а это забвение ведет к провалу. Это про Запад вообще и про санкции против российских ученых в частности.

    11 комментариев
    24 декабря 2025, 13:49 • Новости дня

    Орбан заявил об упущенных возможностях Европы предотвратить конфликт с Россией

    Орбан: ЕС мог предотвратить конфликт с Россией в 2022 году

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз мог бы предотвратить конфликт на Украине еще в 2022 году, если бы сделал ставку на дипломатические усилия, а не последовал за политикой администрации Байдена, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    По словам Орбана, лидеры Европейского союза пошли по пути военной конфронтации с Россией под давлением администрации Джо Байдена, передает ТАСС.

    Виктор Орбан отметил, что в феврале 2022 года Европа могла направить миротворческую миссию в Москву и Киев и не объявлять этот конфликт своей войной. Он подчеркнул, что, если бы такой шаг был предпринят, над Европой сегодня не нависала бы угроза войны.

    По словам Орбана, вмешательство американской стороны стало определяющим фактором перехода Европы к позиции сторонников военного конфликта. Он напомнил, что нынешний президент США Дональд Трамп, напротив, выступает за мир.

    Премьер-министр Венгрии считает, что страны ЕС должны извлечь урок из этого опыта и не принимать стратегические решения, исходя из внутренних политических обстоятельств в Америке. Он добавил, что отношения с США важны, однако интересы Европы должны оставаться приоритетными для ее решений.

    Ранее президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года»  призвал добиться устранения первопричин конфликта на Украине.

    Путин заявил, что Москва готова и стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами.

    23 декабря 2025, 18:41 • Новости дня
    Медведев удивился мирным заявлениям Писториуса и Стубба
    Медведев удивился мирным заявлениям Писториуса и Стубба
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратил внимание на недавние заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса и президента Финляндии Александра Стубба.

    Оба политика ранее выразили сомнение в разжигаемой Брюсселем «российской угрозе», что противоречит основной риторике Евросоюза, передает ТАСС.

    «Удивили «европейские миротворцы». Писториус сказал, что не верит в войну НАТО и России, а Стубб признал, что наше государство не заинтересовано в нападении на страны альянса», – написал Медведев в своем аккаунте в Max. Он также поинтересовался: «Что случилось? Отрезвление или, наоборот, рождественские каникулы начались?».

    В западных странах вскоре будут отмечать Рождество по григорианскому календарю. В Германии праздник традиционно сопровождается глинтвейном и пуншем, а в Финляндии – крепким шведским глегом.

    Ранее Стубб сообщил о приближении сторон к заключению мирного соглашения по Украине, а Писториус отверг возможность нападения России на страны НАТО, отметив, что Москва якобы заинтересована в разрыве альянса изнутри.

    Комментарии (11)
    24 декабря 2025, 03:56 • Новости дня
    Дмитриев пошутил о запрете на въезд в США для фон дер Ляйен
    Дмитриев пошутил о запрете на въезд в США для фон дер Ляйен
    @ Алексей Алексеев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал новые визовые ограничения США против ряда иностранных активистов из-за цензуры американских платформ.

    Госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США ввели запрет на въезд в страну для пяти активистов, обвиняя их в попытках ограничить свободу слова на американских платформах. Фамилии этих лиц не называются, передает РИА «Новости».

    «Вау, значит, Урсула «Pfizer» фон дер Ляйен теперь возглавляет черный список из цензоров, которым запрещен въезд в США?» – заявил Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио назвал решение Еврокомиссии оштрафовать соцсеть Илона Маска на 140 млн долларов нападением «иностранных правительств» на американские цифровые ресурсы и народ США. Соцсеть X заблокировала рекламный аккаунт Еврокомиссии.

    Урсула фон дер Ляйен была признана Европейским судом юстиции ответственной за укрывательство информации по контрактам на закупку вакцин против коронавируса. По данным прессы, попытки получить доступ к переписке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer при переговорах по закупке вакцин в 2021 году выявили серьезные пробелы в прозрачности руководства Еврокомиссии.

    Комментарии (4)
    24 декабря 2025, 13:22 • Видео
    США дадут Зеленскому невидимые гарантии

    Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 10:57 • Новости дня
    Трамп запретил въезд в США бывшему комиссару ЕС за цензуру
    Трамп запретил въезд в США бывшему комиссару ЕС за цензуру
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Госдепартамент США объявил о введении визовых ограничений в отношении бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона и еще четырех европейских активистов, обвиняя их в попытках вынудить американские платформы ограничивать точки зрения из США, сообщает Axios.

    Администрация Дональда Трампа ввела визовые ограничения для пяти граждан Европы, которых Госдепартамент США обвинил в «принуждении американских платформ к цензуре» неугодных им взглядов, передает Axios.

    Среди тех, кому теперь запрещен въезд в США, оказался экс-комиссар Евросоюза Тьерри Бретон, которого в Госдепе назвали «главным вдохновителем» закона о цифровых услугах (DSA). Этот акт обязывает соцсети ужесточать модерацию контента.

    На платформе X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Бретон назвал действия американских властей «охотой на ведьм». Он с 2019 по 2024 год руководил цифровым регулированием ЕС и неоднократно спорил с союзником Трампа Илоном Маском по поводу выполнения требований DSA. Сам Маск ранее подвергался критике со стороны Евросоюза за распространение дезинформации.

    Госдепартамент также ввел ограничения для главы Центра противодействия цифровой ненависти Имрана Ахмеда (с которым Мaск судился из-за разоблачения языка вражды на X), исполнительного директора Global Disinformation Index Клэр Мелфорд, а также Жозефины Баллон и Анны-Лены фон Ходенберг из немецкой HateAid. По заявлению госсекретаря Марко Рубио, все эти деятели целенаправленно пытались «принудительно подавлять» американские компании и спикеров.

    Рубио отметил, что «подобные проявления экстерриториальной цензуры больше не будут терпеться», и подчеркнул: внешнеполитический курс Трампа с приоритетом национального суверенитета предполагает реагирование на попытки зарубежных структур ограничивать свободу слова для американских граждан. Он добавил, что Госдеп готов расширять этот ограничительный список, если «курс не будет пересмотрен».

    Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж «решительно осуждает» американские ограничения. По его словам, DSA был одобрен демократическим путем и «никак не распространяется на США». В свою очередь представители HateAid назвали меры администрации Трампа «проявлением репрессий» и подчеркнули, что не поддадутся запугиванию.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прокомментировал новые визовые ограничения, введенные США против ряда иностранных активистов из-за цензуры американских платформ.

    Дмитриев иронично отметил, что Урсула «Pfizer» фон дер Ляйен теперь возглавляет черный список лиц, которым запрещен въезд в США.

    Комментарии (2)
    23 декабря 2025, 16:54 • Новости дня
    Захарова высмеяла обвинения финнов в адрес волков из России

    Захарова с сарказмом ответила на обвинения финнов в адрес волков из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала публикацию западных СМИ о волках из России, с иронией упомянув возможность введения санкций против российских хищников за гибель оленей в Финляндии.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на материал американского телеканала CNN, где российских волков обвинили в гибели северных оленей в Финляндии.

    В своем Telegram-канале Захарова написала: «Поздравляю с новым дном! Теперь под санкции, видимо, попадут российские волки, которые кошмарят, как полагают журналисты CNN и финские эксперты, лапландских оленей».

    Она также объяснила, что по аналогичной логике в любой проблеме теперь будут винить представителей России, даже если речь идет об обычных животных. Захарова добавила ироничное замечание, предположив, что это может быть местью Запада за подсвинков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее жители Финляндии обвинили Россию в гибели северных оленей из-за российских волков.

    В ответ директор трансграничного заповедника «Пасвик» Наталья Поликарпова заявила, что миграция волков между Мурманской областью и Финляндией является естественным процессом и не зависит от политики. А заявление о «русских волках» – это профанация.

    Росприроднадзор также не оставил без внимания обвинения финнов в миграции волков из России. Советник главы ведомства Амирхан Амирханов отметил, что увеличение численности волков наблюдается во всей Европе, а не только в России, и поэтому винить в угрозе для оленей исключительно российских хищников нельзя.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 00:58 • Новости дня
    США захотели узнать, «на что готова» Россия для урегулирования на Украине

    Постпред США Уитакер: На переговорах по Украине обсуждают четыре документа

    Tекст: Антон Антонов

    США пытаются определить, «на что максимально готова пойти Россия» ради урегулирования конфликта на Украине, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

    «Мы пытаемся выяснить, на что максимально готова пойти Россия», – приводит слова Уитакера РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Он заявил, что американская сторона имеет «достаточно хорошее представление о том, чего хочет добиться Украина»

    «Мяч в настоящее время находится на российском поле», – сказал он.

    Также Уитакер сообщил, что в ходе текущих переговоров по урегулированию обсуждаются четыре ключевых документа. Речь идет о 20-пунктном мирном плане, многосторонних гарантиях безопасности, отдельных гарантиях безопасности от США, а также «плане экономического роста и процветания после достижения мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что параметры американского мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, скорректированные после консультаций в Женеве, поступили в Москву. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США реалистично смотрят на сложность процесса переговоров по Украине.

    Комментарии (2)
    23 декабря 2025, 19:13 • Новости дня
    В Германии заявили об угрозе НАТО со стороны России из-за успехов на Украине

    Глава МИД ФРГ Вадефуль предупредил о риске для НАТО из-за успеха России на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава немецкого МИД Йоханн Вадефуль считает, что военные успехи России на Украине могут поставить под угрозу безопасность НАТО и Европы.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что устойчивые успехи российской армии на Украине могут стать серьезной угрозой для безопасности стран НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой на Welt.

    В интервью немецкому агентству DPA он отметил: «Если российская армия добьется устойчивых военных успехов на Украине, это будет серьезной угрозой для НАТО».

    По словам Вадефуля, поддержка Украины остается приоритетной задачей для европейской политики безопасности. Министр подчеркнул, что стабильная ситуация и способность Украины защищать собственные интересы важны для всей Европы. Он напомнил, что Европа не может позволить себе успокаиваться, даже если будут достигнуты успехи в переговорах о прекращении огня.

    Глава МИД Германии сообщил, что не видит оснований для снижения поддержки Украины. Более того, он рекомендовал не ослаблять планы и меры помощи, заявив, что именно позиция силы способна обеспечить большую безопасность для НАТО и самой Германии.

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус отверг возможность нападения России на страны НАТО. При этом в ноябре Писториус заявлял, что война НАТО с Россией может начаться до 2029 года.

    Генсек НАТО Марк Рютте ранее призывал европейские государства наращивать оборонные бюджеты и готовиться «сражаться с русскими», называя альянс «следующей целью» России.

    Президент России Владимир Путин на «Итогах года» предложил Рютте на фоне его высказываний о готовности России напасть на Европу сначала ознакомиться со стратегией нацбезопасности США.

    Комментарии (2)
    23 декабря 2025, 14:45 • Новости дня
    Euroclear разблокировал средства ЕАБР на казахстанские проекты

    Tекст: Вера Басилая

    Euroclear разблокировал более 600 млн долларов средств Евразийского банка развития, прежде заблокированных как российские счета, сообщил заместитель министра финансов Казахстана Даурен Кенбеил.

    Euroclear разблокировал более 600 млн долларов Евразийского банка развития, ранее замороженных на счетах, отнесённых к российским, передает РИА «Новости».

    Заместитель министра финансов Казахстана Даурен Кенбеил сообщил, что эти средства уже направлены на казахстанские проекты. Он также подчеркнул, что разблокировка происходила при условии, что деньги будут использованы только для Казахстана, и за этим следит сама Euroclear.

    Средства ЕАБР оказались заблокированы в 2022 году вместе с активами Национального расчетного депозитария России после введения Евросоюзом санкций. Тогда в Euroclear оказались заморожены 733 млн долларов, принадлежащие Казахстану, но с 2023 года более 600 млн были поэтапно разблокированы с контролем целевого использования.

    Евразийский банк развития учрежден в 2006 году, его штаб-квартира находится в Алма-Ате. В число участников входят Казахстан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан и Россия. Основная задача банка – содействие экономическому росту и углублению интеграционных процессов в регионе.

    Euroclear приветствовал решение Евросоюза не изымать российские активы.

    Арбитражный суд Москвы назначил на 16 января предварительные слушания по делу о взыскании с Euroclear Bank почти 18,2 трлн рублей по иску Банка России.

    Центральный банк России подал иск к Euroclear Bank в Арбитражный суд Москвы на сумму 18,1 трлн рублей.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 05:16 • Новости дня
    Импорт морепродуктов из России в ЕС вырос после начала СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Импорт рыбы и аквакультуры из России в ЕС в 2022-2024 годах превышает показатели, которые были до начала специальной военной операции на Украине, следует из опубликованного доклада Европейской комиссии об итогах торговли рыбой и морепродуктами между ЕС и Россией.

    В 2020 году страны ЕС закупили российской рыбы и морепродуктов на 583 млн евро, в 2021 году – на 613 млн евро. В 2022 году поставки составили 955 млн евро, в 2023 году – 861 млн. В 2024 году объем импорта рыбы и продукции аквакультуры из России составил 709 млн евро и 179 тыс. тонн. Россия заняла 13-е место среди поставщиков подобной продукции на рынок ЕС, передает РИА «Новости».

    Ключевым направлением экспорта стали белые виды рыбы. На треску пришлось 73 тыс. тонн продукции на сумму 411 млн евро, что составляет более половины стоимости российского импорта в ЕС. Минтай занял второе место по популярности – 80 тыс. тонн на сумму 186 млн евро.

    Крупнейшими импортерами российской рыбы в 2024 году остаются Нидерланды, Германия, Франция и Польша.

    Торговля рыбной и аквакультурной продукцией между Россией и Евросоюзом сохраняет высокие показатели, несмотря на пакеты санкций . Еврокомиссия отдельно отметила, что значительная часть продукта поступает в ЕС через третьи страны, где происходит дополнительная переработка и реэкспорт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия стала лидером по экспорту морепродуктов в Южную Корею осенью. Рынок креветок недавно пережил кризис перепроизводства. Производители семги столкнулись с неблагоприятными климатическими явлениями в Тихом океане и лососевыми вшами.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 02:59 • Новости дня
    Путин в 2008 году предостерег Буша против попыток включить Украину в НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в 2008 году прямо предупредил американского коллегу Джорджа Буша-младшего, что планы Вашингтона включить Украину в НАТО приведут к долгосрочной конфронтации, свидетельствуют рассекреченные документы правительства США.

    Документы обнародованы общественной исследовательской организацией «Архив по национальной безопасности» при Университете имени Джорджа Вашингтона, передает РИА «Новости».

    «Я хотел бы подчеркнуть, что вступление в НАТО такой страны, как Украина, создаст для вас и для нас долгосрочную зону противостояния, долгосрочную конфронтацию», – заявил Путин.

    Он отметил, что ранее уже говорил об этом занимавшим в то время посты госсекретаря и министра обороны США Кондолизе Райс и Роберту Гейтсу. Также Путин отметил: «Для вас это не будет новостью, и я не жду ответа. Просто хочу сказать это начистоту».

    На вопрос Буша о причинах такой позиции Путин указал, что расширение НАТО и возможное размещение военных объектов альянса у российских границ создают прямую угрозу для России. Он добавил, что далеко не все жители Украины поддерживают вступление страны в НАТО, а треть населения – примерно 17 млн человек – являются русскими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью, прежде всего он имеет в виду Дональда Трампа.

    Путин указывал, что СССР и затем Россия дважды выражали готовность вступить в НАТО. Путин подчеркнул, что оба раза Москва фактически получила отказ с порога.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 09:32 • Новости дня
    FT: Затраты Евросоюза на импорт американских нефти и газа упали на 7%

    Tекст: Вера Басилая

    Расходы стран Евросоюза на поставки нефти и сжиженного газа из США за четыре месяца оказались ниже прежних показателей, несмотря на обещания закупить американские энергоносители на 750 млрд долларов за три года, сообщает газета Financial Times.

    По данным FT, затраты Евросоюза на нефть и газ из США за последние четыре месяца снизились на 7%, несмотря на обязательство закупить американские энергоносители на 750 млрд долларов за три года, передает РИА «Новости».

    С сентября по декабрь импорт нефти и сжиженного природного газа из США в ЕС составил 29,6 млрд долларов, сообщает энергетическая консалтинговая компания Kpler. Хотя европейские страны увеличили объемы закупок американского СПГ после торгового соглашения, общее снижение цен на мировом рынке привело к уменьшению затрат на импорт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Старший директор Kpler Джиллиан Боккара отметила, что решения о покупке энергоресурсов принимаются на двусторонней основе и зависят от экономических факторов, а не от политической договоренности. По мнению эксперта, заявленные в соглашении объемы закупок невозможны к реализации.

    Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп достигли торгового соглашения, по которому почти ко всему экспорту из Евросоюза в Соединенные Штаты теперь будут применяться пошлины в 15%.

    В ответ Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 12:38 • Новости дня
    Таможня ЕС сочла новогодние посылки из России роскошью и вернула отправителям

    SHOT: Таможня ЕС сочла новогодние посылки из России роскошью и вернула назад

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские таможенники задерживают новогодние посылки из России, признавая подарки роскошью и требуя предъявления чеков даже на продукты.

    Европейские таможенные службы блокируют новогодние посылки из России, считая их предметами роскоши, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

    Особенно массовые сложности фиксируются при пересечении границы через Германию и Австрию.

    Таможенники обосновывают такие меры положениями договора о функционировании Европейского союза, который позволяет странам-членам вводить ограничения на ввоз определенных товаров. Под запретом оказались не только дорогие подарки, но и, по мнению контролеров, потенциально угрожающие Европе новогодние игрушки, украшения и даже обычный шоколад.

    Одна из москвичек рассказала SHOT: «Я отправила родственникам в Австрию елочную игрушку в виде машинки, но посылка вернулась в Россию спустя несколько недель с наклейкой о запрете ввоза». В ряде случаев таможня требует предоставить документы и чеки на все предметы в отправлении – без этого доказать, что вещи разрешены к ввозу, практически невозможно.

    Дополнительно каждый отправитель должен оплатить сбор от 18 евро за каждую посылку. В случае отказа в пропуске возврата средств получить не удается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Европе указали на высокие риски при заказах новогодних подарков на китайских сайтах. Власти Евросоюза отметили, что 80% подобных посылок не соответствуют стандартам безопасности ЕС.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 11:19 • Новости дня
    Politico: Провал саммита ЕС погрузил штаб-квартиру Еврокомиссии в уныние

    Tекст: Вера Басилая

    В офисе Еврокомиссии в Брюсселе наблюдаются упаднические настроения после того, как лидеры ЕС не смогли согласовать изъятие российских активов, сообщает европейское издание Politico.

    Издание Politico пишет, что атмосфера в штабе Еврокомиссии далека от праздничной после завершения неудавшегося саммита Евросоюза, передает ТАСС.

    Источник отмечает, что после нескольких месяцев переговоров главы государств и правительств ЕС поставили Еврокомиссию перед «суровой реальностью», вынудив отказаться от амбициозных планов из-за политических разногласий и национальных интересов.

    Газета со ссылкой на сотрудников учреждения сообщила, что ощущение пустоты в здании ЕК стало особенно острым после того, как не удалось договориться о репарационном кредите Киеву и был перенесен срок подписания соглашения о свободной торговле с МЕРКОСУР на январь.

    Завершившийся рано утром 19 декабря саммит длился 17 часов, но согласовать экспроприацию замороженных российских активов не удалось из-за противодействия Бельгии. Участники встречи подтвердили бессрочную заморозку этих средств, а о добровольном возврате в ближайшее время вопрос даже не рассматривался.

    Еврокомиссия ранее признала Украину неплатежеспособной, из-за чего кредиты предоставлять невозможно, а грантовая поддержка становится вынужденной мерой.

    Страны Евросоюза отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 млрд евро из бюджета союза.

    Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в обеспечении этого кредита.

    Политолог Станислав Ткаченко назвал личным поражением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен исход ключевого саммита ЕС.

    Германский политолог Александр Рар заявил, что предоставление займа Киеву создаст общую задолженность европейских стран и еще больше ослабит бюджетную политику Евросоюза.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 12:02 • Новости дня
    СМИ: Глава Евросовета Кошта предложил выдать кредит Киеву без активов России

    Euronews: Глава Евросовета Кошта предложил выдать кредит Киеву без активов России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Евросовета Антониу Кошта выступил инициатором предложения о выделении Киеву кредита без изъятия замороженных российских активов на саммите в Брюсселе, сообщили СМИ.

    Как пишет Euronews со ссылкой на неназванного дипломата, Кошта осознал, что идея с репарационным кредитом оказалась в тупике, и лично предпринял попытку продвинуть альтернативный вариант, поскольку глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не могла это сделать, «чтобы активировать план Б», передает РИА «Новости».

    По данным источника, в ходе ночных переговоров Кошта вышел на первый план, а главу Еврокомиссии фактически отстранили от ключевой роли.

    Отмечается, что часть европейских лидеров, которые искали альтернативу изъятию российских активов, сочли Кошту более честным переговорщиком. Отмечается, что к фон дер Ляйен возникло недоверие из-за ее тесных связей с властями Германии.

    Ранее бельгийский депозитарий Euroclear поддержал решение ЕС не использовать замороженные российские активы для предоставления кредита Украине.

    Напомним, на саммите в Брюсселе страны ЕС отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 млрд евро из бюджета союза. Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в обеспечении этого кредита.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 10:11 • Новости дня
    Посольство России в Дании отвергло претензии к Русском дому

    Tекст: Вера Басилая

    Посольство России в Копенгагене опровергло сообщения о якобы проведении Русским домом кампаний влияния, отметив просветительскую направленность работы учреждения.

    Посольство России в Копенгагене в комментарии для телерадиокомпании DR, размещенном в официальном Telegram-канале дипмиссии, заявило, что заявления о якобы организации Русским домом кампаний влияния в Дании основаны на сознательной дезинформации или незнании реального положения дел, передает РИА «Новости».

    В дипмиссии отметили, что главная задача Русского дома – знакомить датскую общественность с российской наукой и культурой, а также помогать в изучении русского языка.

    В посольстве уточнили, что выполнение этих функций осложнено, так как датские власти ввели лимит на количество сотрудников российской дипмиссии. Сейчас деятельность Русского дома в Копенгагене ведется в ограниченном формате.

    Дипмиссия рассказала, что площадка Русского дома переодически используется российскими соотечественниками для организации мероприятий, включая работу детской театральной студии, проведение театральных, музыкальных и поэтических вечеров Для детей регулярно организуются занятия по русскому языку, а недавно прошла Новогодняя елка с участием российского Деда Мороза. Представители посольства подчеркнули, что Русский дом больше никакой другой деятельностью не занимается.

    Ранее депутаты Бундестага потребовали закрыть Русский дом в Берлине.

    Президент Молдавии Майя Санду утвердила прекращение деятельности Русского дома в Кишиневе.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 11:37 • Новости дня
    Посол России заявил о риске новой зависимости Австрии от поставщиков СПГ

    Посол России заявил о риске Австрии попасть в зависимость от СПГ США и Норвегии

    Tекст: Вера Басилая

    Австрия может столкнуться с новой энергетической зависимостью из-за увеличения поставок СПГ из Норвегии и США на фоне отказа от российских ресурсов, заявил новый посол России в Вене Андрей Грозов.

    Посол России в Вене Андрей Грозов заявил, что Австрия может оказаться в зависимости от поставщиков сжиженного природного газа, главным образом из Норвегии и США. Он отметил, что выпавшие объемы газа, превышающие 80%, приходится приобретать по куда более высокой и непредсказуемой цене, передает РИА «Новости».

    Российский дипломат подчеркнул, что власти Австрии, делая ставку на самостоятельность и стремясь снизить роль российских энергоресурсов, попадают в новую зависимость от западных компаний. Руководство страны, по его словам, сознательно избегает анализа причин энергетического кризиса, чтобы не признавать просчеты собственной политики.

    Грозов также констатировал, что предпринимаемые меры по стабилизации цен носят декларативный характер и не приносят ощутимых результатов для населения. Он указал, что рядовые австрийцы регулярно сталкиваются с ростом расходов на газ и электричество, а промышленные предприятия вынуждены переносить производство за границу из-за высоких издержек на энергоресурсы. За три года этот путь избрали более 40% компаний.

    В Москве ранее неоднократно подчеркивали, что Запад, отказавшись от закупок российских энергоресурсов, оказался в более глубокой зависимости из-за роста цен. По данным российских властей, несмотря на официальный отказ, европейские страны продолжают приобретать нефть, уголь и газ из России через посредников по более высоким ценам.

    Ранее Россия в октябре заняла третье место по доле в общей стоимости импорта газа ЕС.

    В октябре страны ЕС договорились о полном отказе от российского газа.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Заречное в Запорожской области
    Стало известно о подготовке ВВС Финляндии к боям с Россией
    В МИД сообщили о сигналах США по совместному освоению Арктики
    Медведев призвал потребовать от Украины компенсацию за действия нацистов
    Орбан заявил об упущенных возможностях Европы предотвратить конфликт с Россией
    Верховный суд заявил о судебной ошибке в деле Долиной
    Полиция Подмосковья нашла перевозивших детей в курьерских сумках мужчин

    Когда российская нефть подорожает

    Стоимость российской нефти Urals упала до 34 долларов за баррель, а размер скидки удвоился и достиг целых 27 долларов за каждый баррель. Санкции США наконец-то сработали, радуется Bloomberg. Кто наживается на этом дисконте и как Россия переживет сильное падение цен? Подробности

    Перейти в раздел

    СВО ускорила процесс обновления элит в России

    Подготовке кадров для государственной службы в России уделяется первостепенное значение. В стране действует ряд программ, каждая из которых решает конкретную управленческую задачу. Так, проект «Время героев» открывает путь в политику ветеранам СВО, «Школа губернаторов» готовит региональных руководителей, а конкурс «Лидеры России» формирует кадровый резерв для ключевых позиций в государстве и бизнесе. Подробности

    Перейти в раздел

    Как улучшит Су-57 загадочное «изделие 177»

    В России появился новый авиадвигатель для боевых самолетов – летающая лаборатория на базе Су-57 впервые поднялась в воздух с использованием так называемого изделия 177. Какими характеристиками обладает данная силовая установка и как она способна усилить российские истребители пятого поколения? Подробности

    Перейти в раздел

    Судьбу выборов на Украине определит позиция России

    Разговор о выборах на Украине вышел за рамки внутренней процедуры, превратившись в многоходовую дипломатическую игру. Выдвигая условия к Западу и меняя электоральные правила, Владимир Зеленский решает сразу несколько задач: снимает внешнее давление, создает образ готовности к диалогу и формирует юридические заслоны от нежелательного результата. Что это означает на практике и почему позиция Москвы здесь может сыграть решающую роль? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    • Украина неофициально признала неизбежное

      Руководство Украины «в частном порядке» признает, что ему не удастся сохранить контроль над примерно 18-20% территории Донбасса, где все еще находятся ВСУ. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, реагируя на очередной «хитрый маневр» Владимира Зеленского.

    • Макрон опять всех предал

      Европейские журналисты и дипломаты обвиняют президента Франции Эммануэля Макрона в «предательстве». Из лагеря «ястребов», требующих жесткого подхода к России, он опять перебежал к умеренным и заявил, что хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Что за срочность?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Родительские субботы в 2026 году: даты православных поминальных суббот, традиции и как поминать усопших

      Родительские субботы занимают особое место в православном календаре и связаны с традицией поминовения усопших. В эти дни Церковь призывает верующих к молитве за умерших родственников и всех крещеных христиан. Чтобы понять смысл этих дат и правильно подготовиться к поминовению, важно разобраться, что такое родительские субботы и когда они совершаются.

    • Открытки с Рождеством Христовым 7 января: красивые и бесплатные картинки для поздравлений

      Для миллионов жителей России и других стран 7 января – один из самых светлых и значимых праздников. Эта дата знаменует Рождество Христово по юлианскому календарю, который продолжает использовать Русская православная церковь. Праздник символизирует рождение Иисуса Христа – событие, которое стало основой христианской веры, несущей миру идеи надежды, спасения и всепрощающей любви. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые бесплатные открытки, которыми можно поздравить родных и близких с этим светлым праздником.

    • Куда сдать новогоднюю елку после праздников: правильная утилизация живой и искусственной ели

      Сняв украшения с новогодней елки, многие оказываются перед вопросом: куда ее деть? Выбросить к мусорным бакам не только неэкологично, но и хлопотно: дерево помешает вывозу отходов и может гнить на свалке годами. К счастью, сегодня живым и искусственным деревьям можно подарить вторую жизнь, правильно их утилизировав. Рассказываем, как это сделать, избежав штрафов и принеся пользу природе и городу.

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации