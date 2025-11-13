Лавров признал подготовку Европы к большой войне с Россией

Tекст: Катерина Туманова

По словам Лаврова, европейские столицы отказываются от прямых контактов с Москвой и вводят все новые санкции, которые «бумерангом еще больше добивают их экономики».

«[Европейские столицы] саботируют любые миротворческие усилия, отказываются от прямых контактов с Москвой. Вводят все новые санкции, которые бумерангом еще больше добивают их экономики. Открыто ведут приготовления к новой большой европейской войне против России. Уговаривают Вашингтон не идти на честное и справедливое дипломатическое урегулирование», – приводит ТАСС его слова в интервью Corriere della Sera.

Лавров отметил, что большинство европейских столиц составляют костяк «коалиции желающих», цель которой – затягивание конфликта на Украине.

Другого способа отвлечь внимание своего электората от резко усугубившихся внутренних социально-экономических проблем у них, видимо, нет, – подчеркнул министр.

«На деньги европейских налогоплательщиков они спонсируют террористический режим в Киеве, поставляя вооружения, из которых последовательно убивают мирных жителей российских регионов и украинцев, которые хотят убежать от войны и нацистских палачей», – сказал Лавров.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин называл чушью заявления о возможном нападении России на НАТО. При этом президент Сербии Александр Вучич заявил о «все более очевидной» войне между Европой и Россией. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в Москве разделяют мнение Вучича о подготовке Европы к войне с Россией.