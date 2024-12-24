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Миронов предложил закрепить 13-ю зарплату в Трудовом кодексе
Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов отправил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, предложив ввести норму о выплате 13-й зарплаты перед Новым годом.
Данная инициатива, по мнению Миронова, поможет повысить мотивацию сотрудников и снизить влияние кадрового дефицита на производительность труда, передает ТАСС.
Миронов подчеркнул, что введение обязательной 13-й зарплаты имеет не только экономическое, но и социальное значение.
«Ну и по-человечески эти деньги нужны людям, чтобы хорошо встретить Новый год, сделать подарки своим близким», – отметил он.
Он также попросил премьер-министра дать ответ в установленные законодательством сроки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Миронов предложил Мишустину выплатить пенсионерам 13-ю пенсию в декабре для восстановления социальной справедливости. Госдума одобрила проект бюджета, которым предусматриваются поднятие пенсий работающим и неработающим пенсионерам в 2025 году на уровень инфляции 2024 года, о чем также заявил министр финансов Антон Силуанов.