Кадровый эксперт Чихачев объяснил разницу между 13-й зарплатой и бонусом

Эксперт Чихачев объяснил разницу между 13-й зарплатой и бонусом

Tекст: Катерина Туманова

Как рассказал Чихачев агентству «Прайм», тринадцатой зарплатой неофициально называют годовую премию, которую обычно выплачивают по итогам работы за год, чаще всего в декабре.

В Трудовом кодексе такого понятия нет, выплата носит стимулирующий характер и не считается обязательной частью заработка – получить ее можно только при наличии специальных положений в договоре или внутрикорпоративных актах.

Эксперт подчеркнул, что эти деньги облагаются НДФЛ и страховыми взносами на общих основаниях, а для высоких доходов применяется прогрессивная ставка.

Юридически 13-я зарплата, годовой бонус и премия относятся к одному типу выплат – поощрению за труд. Основные различия проявляются на практике: 13-я зарплата чаще воспринимается как относительно стабильная выплата для большой группы сотрудников при хороших финансовых итогах компании, в то время как годовой бонус обычно связан с KPI отдельного сотрудника или команды. Премия может быть выплачена вне зависимости от календарного года и определяется моментальными заслугами.

По словам Чихачева, в 2025 году из-за осторожности бизнеса и роста расходов компании стараются меньше обещать автоматическую 13-ю зарплату всем сотрудникам, но фокусируются на адресных годовых бонусах для ключевых специалистов. Иногда применяется комбинированная схема: фиксированная часть дополняется переменной, зависящей от результатов.

