Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.7 комментариев
Турция выразила надежду на прекращение координации курдов с Израилем
Фидан: Турция надеется на прекращение координации СДС с Израилем
Глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Анкаре заявил, что курдская коалиция «Силы демократической Сирии» (СДС) не предприняла ни одного позитивного шага в процессе урегулирования.
Министр подчеркнул, что СДС не сделали ничего для снижения опасений Турции по вопросам безопасности и не способствовали стабилизации ситуации в Сирии, передает ТАСС.
Фидан отметил, что коалиция получает различные инструкции из разных источников, и Турция внимательно следит за складывающейся ситуацией. «Мы надеемся, что они откажутся от координации с Израилем и решат эту проблему совместно с основными игроками в регионе», – подчеркнул глава турецкого МИД.
Министр также напомнил, что развитие ситуации в Сирии имеет исключительное значение для национальной безопасности Турции. По его словам, Анкара тесно координирует действия с партнерами в регионе и выступает за нормализацию обстановки в Алеппо.
Фидан добавил, что турецкая сторона рассчитывает, что сирийское правительство сможет обеспечить порядок и безопасность в Алеппо. Он отметил, что попытки создать параллельную структуру управления в городе, по его мнению, неприемлемы для цивилизованных стран, и выразил надежду, что СДС откажется от подобной политики и начнет интеграцию в сирийское общество.
Ранее Bloomberg сообщило, что столкновения между армией Сирии и поддерживаемой США курдской группировкой привели к жертвам в Алеппо и помешали реализации интеграционного соглашения.
В мае Рабочая партия Курдистана приняла решение прекратить вооруженную борьбу против властей Турции и объявила о самороспуске.