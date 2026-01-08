Турция выразила надежду на прекращение координации курдов с Израилем

Фидан: Турция надеется на прекращение координации СДС с Израилем

Tекст: Дарья Григоренко

Министр подчеркнул, что СДС не сделали ничего для снижения опасений Турции по вопросам безопасности и не способствовали стабилизации ситуации в Сирии, передает ТАСС.

Фидан отметил, что коалиция получает различные инструкции из разных источников, и Турция внимательно следит за складывающейся ситуацией. «Мы надеемся, что они откажутся от координации с Израилем и решат эту проблему совместно с основными игроками в регионе», – подчеркнул глава турецкого МИД.

Министр также напомнил, что развитие ситуации в Сирии имеет исключительное значение для национальной безопасности Турции. По его словам, Анкара тесно координирует действия с партнерами в регионе и выступает за нормализацию обстановки в Алеппо.

Фидан добавил, что турецкая сторона рассчитывает, что сирийское правительство сможет обеспечить порядок и безопасность в Алеппо. Он отметил, что попытки создать параллельную структуру управления в городе, по его мнению, неприемлемы для цивилизованных стран, и выразил надежду, что СДС откажется от подобной политики и начнет интеграцию в сирийское общество.

Ранее Bloomberg сообщило, что столкновения между армией Сирии и поддерживаемой США курдской группировкой привели к жертвам в Алеппо и помешали реализации интеграционного соглашения.

В мае Рабочая партия Курдистана приняла решение прекратить вооруженную борьбу против властей Турции и объявила о самороспуске.