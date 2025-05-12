«Специалисты», которые будут учить вас любви к зеркалу, неизбежно угробят и ваш брак, и вашу жизнь вообще. Это еще не значит, что их нужно запрещать – государство не может быть всем нянькой. Но это значит, что человеку важно определиться со своими принципами.0 комментариев
Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске
Рабочая партия Курдистана прекратила вооруженную борьбу и объявила о самороспуске
На прошедшем в начале мая съезде Рабочая партия Курдистана приняла решение прекратить вооруженную борьбу и объявила о самороспуске организации, сообщает Rudaw.
О самороспуске Рабочей партии Курдистана стало известно из сообщения телеканала Rudaw, передает ТАСС.
Запрещенная в Турции организация объявила, что соответствующее решение принято в ходе 12-го съезда, прошедшего с пятого по седьмое мая этого года.
В итоговой декларации съезда указывается, что съезд постановил распустить организационную структуру РПК и прекратить вооруженную борьбу, завершив деятельность организации под этим названием. Другие подробности о причинах самороспуска не приводятся.
Турецкие СМИ сообщили о переброске США военного оборудования и припасов для боевиков запрещенной в Турции «Рабочей партии Курдистана» в Сирии.