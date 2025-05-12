Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске

Рабочая партия Курдистана прекратила вооруженную борьбу и объявила о самороспуске

Tекст: Вера Басилая

О самороспуске Рабочей партии Курдистана стало известно из сообщения телеканала Rudaw, передает ТАСС.

Запрещенная в Турции организация объявила, что соответствующее решение принято в ходе 12-го съезда, прошедшего с пятого по седьмое мая этого года.

В итоговой декларации съезда указывается, что съезд постановил распустить организационную структуру РПК и прекратить вооруженную борьбу, завершив деятельность организации под этим названием. Другие подробности о причинах самороспуска не приводятся.

Турецкие СМИ сообщили о переброске США военного оборудования и припасов для боевиков запрещенной в Турции «Рабочей партии Курдистана» в Сирии.