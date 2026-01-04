СК: По теракту в Хорлах возбуждено уголовное дело

Tекст: Валерия Городецкая

По данным ведомства, в ночь на 1 января украинские беспилотники атаковали здания кафе и гостиницы, что привело к гибели 29 человек, включая двоих несовершеннолетних, и ранению не менее 60 человек, сообщается в Telegram-канале СК. В лечебных учреждениях сейчас находятся 15 пострадавших, трое из них в тяжелом состоянии.

Следователям удалось установить личности 12 погибших благодаря проведению генетических экспертиз. На месте происшествия были обнаружены фрагменты нескольких беспилотных летательных аппаратов, ведется определение их типа и места производства. Следователи также выясняют мощность использованных боеприпасов.

Назначено 70 судебных экспертиз, среди которых медицинские, генетические, взрывотехнические и пожарно-технические. Проводятся допросы пострадавших и свидетелей, завершаются работы по их опросу.

«В кратчайшие сроки будет проведено тщательное расследование всех обстоятельств этого жестокого преступления против мирного населения, и все представители вооруженных формирований Украины, причастные к акту терроризма, понесут заслуженное наказание», – подчеркнули в ведомстве.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Зеленский участвовал в планировании атак на резиденцию Путина и Хорлы. По его словам, ВСУ использовали при ударе по Хорлам средства против бункеров.

