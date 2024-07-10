У Нетаньяху еще есть время одуматься и смириться с окончанием политической карьеры и потерей власти. Хотя сомнительно, что он так поступит. А вот Зеленскому, если он потеряет власть, придется бежать с Украины, тотальной мобилизации люди ему не простят.2 комментария
ФСБ сорвала покушение спецслужб Украины на трех высокопоставленных военных в Москве
В Москве предотвращена попытка покушения украинских спецслужб на трех высокопоставленных российских военных, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
ФСБ пресекла попытки украинских агентов по совершению терактов в отношении трех высокопоставленных военнослужащих Минобороны в Москве, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Одним из подозреваемых оказался 30-летний российский гражданин, его завербовала военная разведка Украины. Он с помощью курьерской доставки заказал три мощных взрывных устройства, замаскированные под подарки, по адресам проживания начальников подразделений МО.
Взрывы планировалось осуществить после отчетов курьеров о доставке посылок.
Мужчина заявил, что его завербовали в мае 2024 года, он согласился провести теракты за деньги кураторов. В отношении него завели уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Ранее ФСБ сорвала попытку теракта на объекте оборонно-промышленного комплекса в Самарской области.