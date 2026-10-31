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Полиция применила водометы против молодежи на акции в Кельне
T-Online: Полиция Кельна разогнала водометами митинг молодежного движения
Сотрудники полиции немецкого города Кельн применили водометы против участников акции молодежного движения «Поколение Z решает», произошли столкновения.
После того как полиция отменила шествие участников акции по улицам города, между сотрудниками правоохранительных органов и демонстрантами начались столкновения, и полиция применила водометы, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал T-Online.
Представитель полиции сообщила, что участникам разрешили продолжить протест в форме митинга на одном месте.
Отмечается, что для участия в молодежных демонстрациях по всей Германии зарегистрировались более 177 тыс. человек, самые многочисленные митинги ожидаются в Кельне и Франкфурте-на-Майне. Среди требований участников – реформа образования, борьба с ростом стоимости жизни и отказ от возвращения обязательной военной службы в ФРГ.
Организаторы заявляют о мирном характере демонстраций и выражают солидарность с молодежными протестами во Франции, Бельгии и Испании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу более чем в 30 городах Германии начались масштабные демонстрации молодежи по призыву инициативы «Поколение Z решает». Тысячи человек присоединились к акциям протеста движения.
Политолог Александр Камкин заявил о превращении Германии в идеальную площадку для эскалации насилия из-за стекающихся в страну ультралевых активистов.