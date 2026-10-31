Рубио: Участники встречи G20 признали важность ряда общих проблем

Tекст: Вера Басилая

Госсекретарь США сообщил, что участники встречи глав МИД «двадцатки» признали значимость проблем поставок критически важных минералов, продовольственной безопасности и свободы судоходства, передает РИА «Новости».

«Что касается <...> Зеленского: послушайте, это встреча на уровне лидеров. Решать будет президент. Я бы этого не исключал», – заявил Рубио.

Совещание министров иностранных дел стран G20 под председательством США прошло в Атланте 30–31 октября. Российскую делегацию возглавил глава МИД Сергей Лавров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу организаторы встречи глав МИД стран G20 в Атланте отменили традиционное совместное фото из-за отказа некоторых участников фотографироваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В пятницу Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на заседании сели за соседние столы.