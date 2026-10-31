Замкомандира бригады ВСУ задержали за попытку продать бронемашину и взрывчатку

Подполковника ВСУ задержали при попытке продать бронемашину и 300 кг взрывчатки

Tекст: Вера Басилая

Заместитель командира одной из дислоцированных в Днепропетровской области бригад Вооруженных сил Украины попытался реализовать военное имущество, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Офицер намеревался сбыть бронированную разведывательно-дозорную машину БРДМ-2 и взрывчатку мощностью около 300 кг в тротиловом эквиваленте.

«Все это он планировал продать за 8 тыс. долларов», – рассказал собеседник агентства.

Передачу имущества покупателю подполковник поручил сообщнику. Ночью тот перегнал бронемашину из тайника в лесополосу, где находился специальный трал для вывоза техники. Обоих фигурантов задержали в момент передачи денег.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Государственное бюро расследований Украины сообщило о задержании заместителя командира батальона ВСУ за продажу украденных со склада боеприпасов, портативного детектора дронов и системы РЭБ.

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Выяснилось, что на закупках питания для украинской армии похитили миллионы долларов.