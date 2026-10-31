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Замкомандира бригады ВСУ задержали за попытку продать бронемашину и взрывчатку
Подполковника ВСУ задержали при попытке продать бронемашину и 300 кг взрывчатки
В Днепропетровской области задержали подполковника Вооруженных сил Украины и его сообщника при попытке продать бронированную разведывательно-дозорную машину БРДМ-2 и взрывчатку за 8 тыс. долларов.
Заместитель командира одной из дислоцированных в Днепропетровской области бригад Вооруженных сил Украины попытался реализовать военное имущество, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
Офицер намеревался сбыть бронированную разведывательно-дозорную машину БРДМ-2 и взрывчатку мощностью около 300 кг в тротиловом эквиваленте.
«Все это он планировал продать за 8 тыс. долларов», – рассказал собеседник агентства.
Передачу имущества покупателю подполковник поручил сообщнику. Ночью тот перегнал бронемашину из тайника в лесополосу, где находился специальный трал для вывоза техники. Обоих фигурантов задержали в момент передачи денег.
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