Офицера ВСУ задержали за продажу украденной системы РЭБ и детектора дронов

ГБР: На Украине задержали замкомбата ВСУ за продажу боеприпасов и системы РЭБ

Tекст: Ольга Иванова

Офицер ВСУ на подконтрольной Киеву части Запорожской области был задержан при попытке сбыта украденного имущества, передает РИА «Новости» со ссылкой на ГБР Украины.

«Задержан заместитель командира батальона, который присвоил боеприпасы из своей воинской части и наладил их незаконный сбыт в Запорожской области. Офицер решил начать свой «вооруженный бизнес» с продажи минометных мин отечественного и импортного производства, которые хранились на складе его подразделения. В группе популярного мессенджера он разместил объявление о продаже и нашел покупателей», – заявили в ведомстве.

По данным следствия, военный продавал мины калибра 120 мм партиями по 50 штук по заниженной цене. Он успел реализовать 102 мины и взрыватели к ним, а всего планировал сбыть 800 боеприпасов. Замкомбата также продал похищенную систему радиоэлектронной борьбы и портативный детектор дронов за 5,5 тыс. долларов.

Суд постановил заключить фигуранта под стражу с возможностью внесения залога в размере 35,6 тыс. долларов. Военнослужащему грозит до 15 лет лишения свободы по статье о присвоении боеприпасов в условиях военного времени.

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