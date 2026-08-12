Сторонники Драпатого начали борьбу за контроль над коррупционными сферами в ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Силовики рассказали, что в ВСУ сейчас идет передел сфер влияния, и люди Драпатого стараются установить контроль над наиболее коррумпированными сферами, такими как мобилизация и возможность нахождения в тыловых районах, передает ТАСС.

Сейчас на Украине массово задерживают сотрудников военкоматов. Одновременно происходит расформирование штурмовых полков, которые ранее подчинялись бывшему главнокомандующему Александру Сырскому.

Массовые протесты на Украине начались 14 июля после отставки главы Минобороны Михаила Федорова. Участники требовали вернуть его и уволить Сырского. В итоге 22 июля новым главкомом стал Драпатый, однако акции в поддержку бывшего министра продолжаются.

В июле Владимир Зеленский официально назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим украинской армией вместо Александра Сырского.

Позже новый главком ВСУ запретил пополнять личный состав штурмовых полков сухопутных войск.

Военный эксперт Андрей Марочко спрогнозировал жесткое противостояние между военачальниками из-за финансовых потоков от коррупционных схем.