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    Вулин потребовал выслать немецкого журналиста за оскорбление русских
    В ОАК рассказали о функциях нового двухместного Су-57
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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

    25 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Найди кота в Йошкар-Оле

    Для чего нужно обновлять традицию? Наверное, для того, чтобы люди не думали, будто традиция – это что-то сельское, темное и отсталое. Марийский опыт говорит нам: будь современным человеком, будь в курсе и старых традиций, и новых.

    7 комментариев
    12 августа 2026, 23:03 • Новости дня

    Military Times узнал о попытках суицида у моряков авианосца США Abraham Lincoln

    Military Times: Среди моряков Abraham Lincoln были попытки суицида

    Tекст: Катерина Туманова

    По сообщениям семей, несколько моряков с авианосца американского авианосца Abraham Lincoln пытались упасть за борт во время длительного развертывания.

    «Примерно 5 тыс. моряков и морских пехотинцев с авианосца Abraham Lincoln продолжают службу в рамках развертывания, начавшегося 21 ноября 2025 года. Авианосец находится в зоне боевых действий более восьми месяцев, оказывая поддержку военным операциям США на Ближнем Востоке против Ирана», – сообщил портал Military Times.

    В статье уточнили, что срок развертывания должен был завершиться в мае, но его  продлили и дата возвращения публично не объявлена.

    Супруга одного из моряков рассказала, что разговаривала с мужем несколько раз с тех пор, как он попытался спрыгнуть за борт. Супруга матроса авианосца рассказала, как он во время пребывания на вахте, увидел сослуживца, который пытался упасть за борт, и вмешался.

    Семьи выразили обеспокоенность по поводу психического здоровья, истощения и безопасности моряков, согласно записям встречи семей моряков с и.о. министра военно-морских сил Хун Као в Сан Диего.

    ВМС США готовят авианосную ударную группу USS Theodore Roosevelt к смене авианосца Lincoln, сообщил Као семьям. Однако официальные лица не назвали конкретные сроки, сославшись на соображения оперативной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в 2022 году американский авианосец George Washington 
    из-за волны самоубийств покинули сотни моряков. В марте 2026 года была версия, что экипаж авианосца США мог поджечь корабль ради бегства с Ближнего Востока. USNI News сообщил о убийстве моряка на строящемся авианосце США John F. Kennedy.

    14 августа 2026, 09:43 • Новости дня
    Эксперты заявили о нехватке у Британии флота для защиты судов

    Telegraph сообщила о нехватке британских эсминцев для защиты судов от России

    Эксперты заявили о нехватке у Британии флота для защиты судов
    @ PO PHOT Ray Jones/MOD

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за острого дефицита современных эсминцев Королевский военно-морской флот больше не может гарантировать безопасность торговых судов на стратегически важных маршрутах, пишут СМИ.

    Британский военный флот испытывает острую нехватку огневой мощи для противостояния современным угрозам на море, передает издание The Telegraph.

    Аналитики предупреждают, что королевство больше не может гарантировать безопасность своих транспортных конвоев.

    «Мы достигли критической точки, когда количество доступных эсминцев не позволяет выполнять базовые задачи по защите судоходства», – сообщил источник газеты в оборонном ведомстве. Специалисты подчеркивают, что текущее состояние кораблей требует немедленных финансовых вливаний.

    Военный бюджет страны совершенно не успевает за растущими потребностями флота. Эксперты настоятельно призывают правительство пересмотреть стратегию развития военно-морских сил, чтобы избежать потери контроля над ключевыми морскими путями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские власти ожидают ответных действий Москвы на задержание нефтяного танкера Smyrtos.

    Ранее премьер-министр Кир Стармер разрешил военным задерживать санкционные суда «теневого флота».

    При этом аналитики указали на критическое истощение военно-морских ресурсов Соединенного Королевства.

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    14 августа 2026, 18:15 • Новости дня
    В ОАК рассказали о функциях нового двухместного Су-57

    ОАК: Двухместный Су-57 станет пунктом управления дронами

    В ОАК рассказали о функциях нового двухместного Су-57
    @ VCG/Visual China Group/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новая модификация российского истребителя пятого поколения Су-57 позволит координировать действия интеллектуальных комплексов и отрабатывать боевой искусственный интеллект. Об этом сообщил директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец.

    Новая двухместная версия истребителя пятого поколения Су-57 дает возможность подойти к реализации одной из технологий шестого поколения и использовать его в качестве воздушного пункта управления беспилотными аппаратами, передает ТАСС.

    «Наличие второй кабины оператора позволяет подойти к реализации одной из ключевых технологий шестого поколения – это управление беспилотными летательными аппаратами в качестве воздушного пункта управления», – заявил руководитель в интервью программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

    Он подчеркнул важность нововведения для координации таких систем, как «Охотник», а также управления роевыми группами дронов. Пока оператор контролирует беспилотники, летчик сможет полностью сосредоточиться на выполнении основной боевой задачи, отметил Стрелец.

    Кроме того, новая версия самолета будет использоваться для отработки боевого искусственного интеллекта, который сейчас создается специалистами бюро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае стартовали летные испытания прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Второй пилот новой машины возьмет на себя руководство авиагруппой непосредственно в воздухе.

    Ранее шеф-пилот ОКБ Сухого Сергей Богдан предрек высокий спрос на этот самолет среди иностранных заказчиков.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    14 августа 2026, 14:19 • Новости дня
    Бундесвер не смог найти две тысячи добровольцев для литовской бригады
    Бундесвер не смог найти две тысячи добровольцев для литовской бригады
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Германии столкнулись с серьезным дефицитом кадров при формировании военного контингента, который планируется разместить в балтийской республике к концу 2027 года.

    Бундесверу не удается полностью укомплектовать тяжелую бригаду в Литве из-за нехватки около двух тысяч добровольцев, передает РИА «Новости».

    По данным министерства обороны ФРГ, этот проект является важнейшим для армии со времен холодной войны.

    «На данный момент бригада может быть укомплектована добровольцами на 60% – таким образом, не хватает еще около двух тысяч солдат», – говорится во внутреннем документе ведомства.

    Находящиеся сейчас в Литве немецкие части заполнены примерно на 92%. Однако основная часть бригады, включая 203-й танковый и 122-й мотопехотный батальоны, должна быть развернута только в 2027 году.

    Именно в этих подразделениях зафиксирован значительный недобор личного состава. Ожидается, что до конца этого года власти Германии примут решение о возможном принудительном призыве для комплектации контингента.

    Германия планирует разместить в Литве тяжелую бригаду общей численностью 5–6 тыс. человек. Президент Литвы Гитанас Науседа ранее сообщал о строительстве необходимой инфраструктуры.

    При этом многие литовские пользователи интернета считают размещение немецких военных пустой тратой денег, вспоминая фашистскую оккупацию во время Второй мировой войны.

    Россия неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет присутствие, прикрываясь заявлениями о сдерживании Москвы.

    В МИД подчеркивали готовность к равноправному диалогу с блоком, настаивая на отказе Запада от милитаризации Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус допустил возможность принудительной отправки солдат в Литву.

    Глава военного ведомства признал серьезные проблемы с поиском рядового состава и специалистов.

    Председатель комитета Бундестага по обороне Томас Ревекамп предложил комплектовать прибалтийскую бригаду на обязательной основе.

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    14 августа 2026, 09:45 • Новости дня
    Трамп приказал вернуть старые катапульты на новые авианосцы

    Трамп поручил ВМС отказаться от электромагнитных катапульт в пользу паровых

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США поручил ВМС США убрать передовую систему запуска истребителей с новейших авианосцев и вернуться к традиционным паровым катапультам.

    Глава Белого дома распорядился демонтировать новейшую электромагнитную систему запуска самолетов (EMALS) с авианосцев класса Ford, передает Associated Press.

    Новое требование обойдется в миллиарды долларов и вернет самые современные корабли ВМС к системе, которая сложнее в обслуживании и требует большего экипажа.

    Меморандум предписывает Пентагону и ВМС в течение двух месяцев представить план отказа от EMALS. Кроме того, электромагнитные оружейные подъемники на авианосцах также должны быть заменены. Изменения коснутся четвертого корабля класса Ford – USS Doris Miller, тогда как уже построенные или находящиеся на продвинутой стадии строительства авианосцы останутся без изменений.

    Трамп критиковал новую технологию еще во время своего первого срока в 2017 году. «Вы перейдете на чертов пар», – заявлял он тогда журналу Time. При этом новейшие китайские авианосцы уже используют электромагнитные катапульты, а Франция планирует установить такую систему на свой новый корабль.

    Компания General Atomics, производитель EMALS, предупредила, что отказ от системы на USS Doris Miller требует тщательного пересмотра. Представители компании отметили, что работы по установке катапульт и тормозных механизмов на этом корабле уже выполнены наполовину, и смена курса приведет к серьезным рискам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новейший атомный авианосец USS Gerald R. Ford вернулся на базу в Вирджинии после рекордного похода.

    Военно-морские силы США запланировали постройку новых крупных надводных кораблей с ядерной энергетической установкой. Американское ведомство рассчитывает получить 15 новейших линкоров класса «Трамп» к 2055 году.

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    14 августа 2026, 23:18 • Новости дня
    Трамп собрался объявить Ормузский пролив территорией США
    Трамп собрался объявить Ормузский пролив территорией США
    @ Bonnie Cash-Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что после «разгрома» Ирана намерен объявить Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов.

    «А после того как мы закончим разгром Ирана... довольно скоро я объявлю Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о контроле ВМС Соединенных Штатов над Ормузским проливом.

    В июле американский лидер заявил о переходе Ормузского пролива под контроль Соединенных Штатов и о неспособности Ирана этому воспрепятствовать.

    Вашингтон заявил, что рассчитывает вернуть прежние объемы транспортировки нефти и газа из Персидского залива по итогам переговоров с Тегераном.

    Накануне в Ормузском проливе были атакованы два судна Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC). Министерство иностранных дел ОАЭ заявило о том, что ответственность за атаку несет Иран.

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    14 августа 2026, 11:27 • Новости дня
    В Бельгии объяснили дорогой бриллиантовый подарок Трампу

    Алмазная отрасль Бельгии опровергла связь подарка Трампу с отменой пошлин

    Tекст: Мария Иванова

    Подаренный президенту США золотой перстень с бриллиантами не являлся платой за торговые преференции и отмену американских импортных тарифов на алмазы, заявила представитель Антверпенского всемирного алмазного центра (AWDC) Ине Тассиньон.

    Официальный представитель Антверпенского всемирного алмазного центра (AWDC) Ине Тассиньон подтвердила, что преподнесенное Дональду Трампу украшение было исключительно подарком, передает РИА «Новости».

    «Как отраслевая федерация мы по-прежнему полностью поддерживаем этот перстень как подарок Соединенным Штатам и гордимся тем, что он символизирует: бельгийское мастерство, алмазные традиции Антверпена и прочные экономические связи между Бельгией и США», – заявила она.

    Вопросы у американских сенаторов-демократов Элизабет Уоррен и Ричарда Блументаля возникли из-за того, что вскоре после вручения перстня европейские природные алмазы освободили от новых пошлин. Законодатели потребовали до 24 августа разъяснить обстоятельства передачи кольца. В AWDC подчеркнули, что отмена тарифов обсуждалась несколько месяцев и никак не связана с ювелирным изделием.

    Перстень из 18-каратного золота, украшенный 321 бриллиантом, 56 сапфирами, 13 изумрудами и шестью рубинами, представили в июне на праздновании 250-летия независимости США в Брюсселе. Стоимость изделия составляет около 35 тыс. долларов.

    Представители отрасли отметили, что идея подарка возникла исключительно в связи с американским юбилеем.

    Антверпен ежегодно поставляет в США алмазы на сумму около 2 млрд долларов. Отмена 10-процентной пошлины позволит избежать дополнительных платежей примерно на 200 млн долларов в год. В центре добавили, что решение об отмене тарифов имеет экономическое обоснование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз потребовал от Вашингтона объяснений из-за введения новых таможенных пошлин.

    Сенатор Элизабет Уоррен запросила у Белого дома причины заморозки санкций против России.

    Исполнительный директор Всемирного алмазного центра Антверпена Ари Эпштейн ушел в отставку на фоне антироссийских ограничений.

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    15 августа 2026, 01:34 • Новости дня
    Судно нефтяной компании Абу-Даби подверглось атаке в Ормузском проливе
    Судно нефтяной компании Абу-Даби подверглось атаке в Ормузском проливе
    @ US Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Ормузском проливе атаковано судно Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), сообщает эмиратское государственное агентство WAM со ссылкой на заявление компании.

    Согласно заявлению государственной нефтяной компании, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время ситуация находится под контролем, передает Reuters со ссылкой на WAM.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 августа два судна этой компании подверглись нападению в Ормузском проливе. Министерство иностранных дел ОАЭ заявило о том, что ответственность за атаку несет Иран.

    Несколькими днями ранее коммерческий корабль ADNOC также попал под ракетный обстрел в этой же акватории.

    Белый дом пригрозил объявить данный пролив американской территорией после «разгрома» Ирана.

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    14 августа 2026, 10:01 • Новости дня
    Командование NORAD признало уязвимость США перед атаками дронов

    В NORAD заявили о неготовности США к внутренним атакам беспилотников

    Tекст: Мария Иванова

    Американская система противовоздушной обороны оказалась неспособна отражать удары беспилотных летательных аппаратов, запускаемых непосредственно с территории страны.

    Соединенные Штаты не располагают достаточными возможностями для защиты от беспилотников, атакующих объекты изнутри страны, передает издание The War Zone.

    Заместитель командующего Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) генерал-лейтенант Блез Фроули обратил внимание на серьезные пробелы в национальной безопасности.

    «Мы не готовы к угрозе, исходящей от малых беспилотных систем внутри нашей родины», – подчеркнул высокопоставленный военный. По его словам, текущие радары и системы перехвата ориентированы исключительно на внешние угрозы.

    Коммерческие дроны становятся все более доступными, что повышает риски диверсий против критической инфраструктуры. Военное руководство призывает к скорейшей модернизации систем обнаружения и нейтрализации подобных аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская армия оказалась не готова к современной войне с применением беспилотников.

    Неизвестные дроны неоднократно нарушали воздушное пространство военных баз в Калифорнии и Огайо.

    Вооруженные силы США зафиксировали сотни полетов неопознанных аппаратов над своими объектами.

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    14 августа 2026, 13:12 • Новости дня
    Американский суд потребовал объяснить сокрытие документов Эпштейна о Трампе

    Суд США обязал Минюст объяснить сокрытие записей о Трампе из досье Эпштейна

    Tекст: Мария Иванова

    Американский суд обязал министерство юстиции прояснить причины утаивания рукописных записей из дела Джеффри Эпштейна, касающихся обвинений в адрес Дональда Трампа.

    Федеральный судья Эммет Салливан потребовал от американского ведомства объяснить отказ публиковать часть файлов Джеффри Эпштейна, сообщает канал ABC.

    Речь идет о записях интервью с женщиной, выдвигавшей неподтвержденные обвинения против президента Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    «Федеральный судья в четверг потребовал от юристов министерства юстиции объяснить, почему некоторые материалы из файлов Эпштейна были скрыты от общественности», – говорится в материале. Салливан также выразил обеспокоенность сокрытием рукописных заметок с обвинениями в адрес политика.

    Минюст оправдывает свои действия тем, что документы схожи с уже обнародованными отчетами ФБР, а их публикация грозит деанонимизацией потерпевших. Однако судья подчеркнул, что закон о прозрачности файлов Эпштейна не делает исключений для дублирующих материалов. В июне Салливан уже признавал правки в документах нарушением закона.

    Ведомство настаивает на законности своих действий и просит отложить разбирательство на два месяца. Сам Трамп категорически отрицает любые правонарушения. Напомним, Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме в 2019 году после обвинений в секс-торговле. В январе этого года Минюст объявил о завершении публикации более 3,5 млн файлов по его делу.


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    14 августа 2026, 09:35 • Новости дня
    Удары США спровоцировали масштабное нефтяное загрязнение у берегов Ирана

    МИД Ирана обвинил США в нефтяном загрязнении побережья Персидского залива

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабные атаки на энергетическую инфраструктуру Ирана обернулись серьезным разливом нефти и загрязнением побережья острова Кешм.

    Атаки вооруженных сил Соединенных Штатов и Израиля на иранские энергетические объекты вызвали разлив нефтепродуктов, рассказал заместитель министра иностранных дел страны Казем Гарибабади.

    «Нефтяное загрязнение побережья [иранского] острова Кешм стало следствием иностранной военной агрессии», – написал дипломат в социальной сети.

    Он добавил, что причиненный окружающей среде ущерб требует выработки Тегераном механизма управления Ормузским проливом, передает ТАСС.

    Вооруженное противостояние стартовало 28 февраля. В июне стороны при содействии Исламабада договорились о перемирии, однако в ночь на 8 июля Вашингтон возобновил массированные атаки. Американские власти обвинили Исламскую республику в несоблюдении условий по Ормузскому проливу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о прекращении действия режима перемирия. Американские военные атаковали стратегические объекты на юге Ирана.

    На иранском острове Кешм произошли несколько взрывов.

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    14 августа 2026, 20:57 • Новости дня
    Силы ПВО за день уничтожили 221 украинский дрон

    Силы ПВО за день сбили 221 украинский БПЛА над девятью регионами России

    Силы ПВО за день уничтожили 221 украинский дрон
    @ Andrii Marienko/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные за день сбили 221 дрон над территорией страны и морскими акваториями, сообщили в военном ведомстве страны.

    Вооруженные силы России за день сбили 221 украинский беспилотник, об успешной работе систем противовоздушной обороны сообщило Минобороны.

    «В течение дня в период с 08.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 221 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», – заявили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью российские военные перехватили 553 вражеских дрона над 19 регионами страны.

    Ранее средства противовоздушной обороны сбили 147 украинских беспилотников. А 8 августа системы ПВО ликвидировали 360 аппаратов самолетного типа.

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    14 августа 2026, 18:05 • Новости дня
    ВС России поразили портовую инфраструктуру ВСУ в Одессе и Южном

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные продолжили наносить высокоточные удары по объектам инфраструктуры и морским судам, которые задействованы для обеспечения украинских вооруженных формирований, сообщили в Минобороны.

    Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают успешное поражение портовой инфраструктуры и судов, работающих в интересах украинской армии, сообщает Минобороны.

    По данным ведомства, в течение минувшего дня российские военные применили высокоточное оружие воздушного базирования, а также ударные беспилотники. В результате атаки в порту Одессы был уничтожен крупный резервуар с горюче-смазочными материалами, предназначавшимися для снабжения противника.

    Кроме того, успешный удар был нанесен по порту Южный. Там ликвидирован склад с вооружением, военной техникой и другим имуществом украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска ударили по портам Очакова и Одессы, уничтожив патрульный катер и военное оборудование для разгрузки грузов.

    В среду российские военные также атаковали объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Очакове. А в начале августа Вооруженные силы России поразили резервуары с горючим в одесской гавани.

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    14 августа 2026, 08:43 • Новости дня
    Посол Ирана заявил о планах привлечь США и Израиль к юридической ответственности

    Tекст: Вера Басилая

    Иран планирует добиться правосудия за преступления против своих граждан и объектов гражданской инфраструктуры, сообщил посол Ирана в Таиланде Насреддин Хейдари.

    Хейдари заявил, что Тегеран намерен призвать к ответу Вашингтон и Тель-Авив за действия против иранского населения, передает ТАСС.

    «Защита суверенитета и территориальной целостности Ирана, наряду с отстаиванием неотъемлемых прав иранского народа, остается нашим главным приоритетом в противодействии агрессорам», – подчеркнул дипломат.

    Он также добавил, что в будущем Иран продолжит добиваться наказания за преступления, которые были совершены против мирных жителей и инфраструктуры.

    Ранее Иран обратился в международный арбитраж с иском против Вашингтона.

    Суд в Гааге официально зарегистрировал данный документ.

    До этого иранское внешнеполитическое ведомство обвинило США и Израиль в совершении военных преступлений.

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    14 августа 2026, 13:05 • Новости дня
    Дания заказала у Rheinmetall передовые системы запуска ложных целей

    Rheinmetall получил контракт на системы ложных целей MASS для датских фрегатов

    Tекст: Мария Иванова

    В рамках контракта на десятки миллионов евро боевые фрегаты и военно-морской учебный центр скандинавского королевства получат современные немецкие комплексы запуска ложных целей.

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил контракт на производство оборудования, передает РИА «Новости».

    «Вооруженные силы Дании разместили у Rheinmetall заказ на поставку систем запуска ложных целей MASS», – говорится в пресс-релизе компании.

    Новыми комплексами планируется оснастить фрегаты классов Absalon и Iver Huitfeldt. Оборудование также передадут учебному центру военно-морских сил страны. Производитель отмечает возможность установки защиты на различные классы кораблей, включая патрульные суда.

    Поставки техники начнутся в четвертом квартале 2027 года. Стоимость заключенного соглашения оценивается в десятки млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, германский концерн Rheinmetall достиг соглашения о покупке судостроительной компании Naval Vessels Lurssen.

    Эта фирма ранее предложила Дании проект строительства новых военных фрегатов.

    В феврале Североатлантический альянс заказал у немецкого производителя крупную партию танковых боеприпасов.

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    14 августа 2026, 14:12 • Новости дня
    Ульянов назвал нелогичной позицию США по Ормузскому проливу

    Ульянов назвал нелогичной позицию США по судоходству в Ормузском проливе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указал на противоречия в американском подходе к свободе судоходства на Ближнем Востоке.

    Позиция Соединенных Штатов относительно свободы судоходства через Ормузский пролив вызывает недоумение. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, пишет РИА «Новости».

    «Логика Вашингтона непонятна. Он хочет свободы судоходства через Ормузский пролив, но эта свобода была нарушена агрессией США против Ирана. Теперь они хотят устранить последствия своей стратегической ошибки посредством продолжения войны. Здесь что-то не так», – написал дипломат в соцсетях.

    Поводом для комментария Ульянова послужила публикация телеканала Al Jazeera English. В ней приводились слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о целях Вашингтона в конфликте с Ираном. Американский политик обозначил две основные задачи: восстановление поставок нефти и газа через Ормузский пролив, а также предотвращение создания Ираном ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент США Дональд Трамп заявил о полном контроле американских военно-морских сил над Ормузским проливом.

    Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс выразил надежду на возвращение прежних объемов транспортировки нефти из Персидского залива.

    До этого Министерство иностранных дел Ирана обвинило Вашингтон в срыве договоренностей по управлению судоходством.

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