Military Times: Среди моряков Abraham Lincoln были попытки суицида

Tекст: Катерина Туманова

«Примерно 5 тыс. моряков и морских пехотинцев с авианосца Abraham Lincoln продолжают службу в рамках развертывания, начавшегося 21 ноября 2025 года. Авианосец находится в зоне боевых действий более восьми месяцев, оказывая поддержку военным операциям США на Ближнем Востоке против Ирана», – сообщил портал Military Times.

В статье уточнили, что срок развертывания должен был завершиться в мае, но его продлили и дата возвращения публично не объявлена.

Супруга одного из моряков рассказала, что разговаривала с мужем несколько раз с тех пор, как он попытался спрыгнуть за борт. Супруга матроса авианосца рассказала, как он во время пребывания на вахте, увидел сослуживца, который пытался упасть за борт, и вмешался.

Семьи выразили обеспокоенность по поводу психического здоровья, истощения и безопасности моряков, согласно записям встречи семей моряков с и.о. министра военно-морских сил Хун Као в Сан Диего.

ВМС США готовят авианосную ударную группу USS Theodore Roosevelt к смене авианосца Lincoln, сообщил Као семьям. Однако официальные лица не назвали конкретные сроки, сославшись на соображения оперативной безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД в 2022 году американский авианосец George Washington

из-за волны самоубийств покинули сотни моряков. В марте 2026 года была версия, что экипаж авианосца США мог поджечь корабль ради бегства с Ближнего Востока. USNI News сообщил о убийстве моряка на строящемся авианосце США John F. Kennedy.