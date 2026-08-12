Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Military Times узнал о попытках суицида у моряков авианосца США Abraham Lincoln
Military Times: Среди моряков Abraham Lincoln были попытки суицида
По сообщениям семей, несколько моряков с авианосца американского авианосца Abraham Lincoln пытались упасть за борт во время длительного развертывания.
«Примерно 5 тыс. моряков и морских пехотинцев с авианосца Abraham Lincoln продолжают службу в рамках развертывания, начавшегося 21 ноября 2025 года. Авианосец находится в зоне боевых действий более восьми месяцев, оказывая поддержку военным операциям США на Ближнем Востоке против Ирана», – сообщил портал Military Times.
В статье уточнили, что срок развертывания должен был завершиться в мае, но его продлили и дата возвращения публично не объявлена.
Супруга одного из моряков рассказала, что разговаривала с мужем несколько раз с тех пор, как он попытался спрыгнуть за борт. Супруга матроса авианосца рассказала, как он во время пребывания на вахте, увидел сослуживца, который пытался упасть за борт, и вмешался.
Семьи выразили обеспокоенность по поводу психического здоровья, истощения и безопасности моряков, согласно записям встречи семей моряков с и.о. министра военно-морских сил Хун Као в Сан Диего.
ВМС США готовят авианосную ударную группу USS Theodore Roosevelt к смене авианосца Lincoln, сообщил Као семьям. Однако официальные лица не назвали конкретные сроки, сославшись на соображения оперативной безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД в 2022 году американский авианосец George Washington
из-за волны самоубийств покинули сотни моряков. В марте 2026 года была версия, что экипаж авианосца США мог поджечь корабль ради бегства с Ближнего Востока. USNI News сообщил о убийстве моряка на строящемся авианосце США John F. Kennedy.