ОАЭ выдали России двух фигурантов дел о крупных мошенничествах

Tекст: Алексей Дегтярёв

Подозреваемые проходят по разным делам, один обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, другой – в мошенничестве и банковской деятельности без лицензии, совершенных организованной группой в особо крупном размере, пояснила Волк, передает РИА «Новости».

По версии следствия, первый фигурант в 2019 году занял у потерпевшего 15 млн рублей под залог квартир, которые ему не принадлежали, и присвоил деньги. В 2017 году он заключил договор продажи автомобиля премиум-класса, но обязательства не выполнил и также оставил себе полученные средства.

Против него возбудили дело, после чего он скрылся за границей и в марте прошлого года был объявлен в международный розыск.

Второй разыскиваемый, как полагает следствие, с 2019 по 2020 год действовал совместно с руководителями и сотрудниками одного из акционерных коммерческих банков Москвы. Они оформили кредитные договоры с фиктивными организациями и перечислили им более 370 млн рублей.

Кроме того, с 2018 по 2020 год фигурант с сообщниками через подконтрольные фирмы проводил незаконные банковские операции по переводу денег, получив доход свыше 9 млн рублей.

Следствие также считает, что в 2019 году он вместе с соучастником обманом получил доступ к системе «банк-клиент» и перевел более 1 млн рублей на подконтрольные расчетные счета. В октябре 2025 года в отношении него вынесли постановление о привлечении в качестве обвиняемого, а в декабре 2025 года объявили в международный розыск.

Разыскиваемых обнаружили и задержали на территории ОАЭ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, из ОАЭ в Россию депортировали сооснователя крупнейшей финансовой пирамиды «Финико», обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. В июле 2025 года из ОАЭ в Россию экстрадировали двух россиян, обвиняемых в экономических преступлениях, включая мошенничество на 267 млн рублей и покушение на дачу взятки на 37,3 млн рублей.