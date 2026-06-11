Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.5 комментариев
В Казань прибыл подарок Путину из Лаоса
В Казань на саммит АСЕАН доставили из Лаоса подаренных Путину слонов
Два молодых слона, подаренных Лаосом президенту России, прибыли в столицу Татарстана в преддверии саммита АСЕАН.
Руководство Лаоса преподнесло президенту России подарок – двух молодых слонов по кличке Сахар и Удача. Животные уже находятся в Казани и осваиваются на новом месте, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.
«Эти два малыша – подарок руководства Лаоса президенту России», – отметил Минниханов.
По словам главы региона, слонихи в возрасте четырех и пяти лет хорошо перенесли долгий перелет. Сейчас они обживаются в казанском зоопарке, став первыми гостями предстоящего саммита АСЕАН, подчеркнул глава региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин определил Казань местом проведения саммита Россия – АСЕАН. Власти столицы Татарстана заявили о полной готовности города к приему иностранных делегаций. В мае российский лидер на переговорах с президентом Лаоса отметил активное взаимодействие двух стран на международной арене.