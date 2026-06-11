В Казань прибыл подарок Путину из Лаоса

В Казань на саммит АСЕАН доставили из Лаоса подаренных Путину слонов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Руководство Лаоса преподнесло президенту России подарок – двух молодых слонов по кличке Сахар и Удача. Животные уже находятся в Казани и осваиваются на новом месте, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.

«Эти два малыша – подарок руководства Лаоса президенту России», – отметил Минниханов.

По словам главы региона, слонихи в возрасте четырех и пяти лет хорошо перенесли долгий перелет. Сейчас они обживаются в казанском зоопарке, став первыми гостями предстоящего саммита АСЕАН, подчеркнул глава региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин определил Казань местом проведения саммита Россия – АСЕАН. Власти столицы Татарстана заявили о полной готовности города к приему иностранных делегаций. В мае российский лидер на переговорах с президентом Лаоса отметил активное взаимодействие двух стран на международной арене.