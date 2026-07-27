День Военно-морского флота России празднуется в разные даты – просто потому, что привязан к воскресенью. Но идейно он приурочен к победе в Гангутском сражении. И если глянуть на три сотни лет существования отечественного ВМФ, понимаешь – символичнее даты не найти.4 комментария
МИД пообещал адекватно ответить на враждебные выпады Молдавии
МИД пообещал адекватно ответить на действия Молдавии
МИД России разрабатывает ответные меры на недружественные шаги Кишинева, включая инциденты с посольским транспортом и планы по отмене безвизового режима.
«Российско-молдавские отношения в настоящее время находятся на самом низком уровне с момента установления дипломатических связей в 1992 году. К сожалению, официальный Кишинев, судя по всему, не намерен корректировать откровенно враждебный нашей стране курс», – заявили в МИД «Известиям».
Ситуация обострился после того, как 19 июля в Кишиневе полиция заблокировала автобус посольства России, угрожая арестом сотрудникам и сняв дипломатические номера.
На следующий день пограничники на КПП «Леушены» более четырех часов удерживали машину со служебным грузом. Москва расценила эти действия как нарушение Венской конвенции и вызвала посла Молдавии Лилиана Дария для вручения ноты протеста.
В ведомстве подчеркнули, что команда Майи Санду под предлогом евроинтеграции планомерно разрушает связи с Россией. Помимо инцидентов с дипломатами, в парламенте республики обсуждается отмена безвизового режима с РФ, а также аннулирование соглашений о взаимном признании водительских прав и дипломов.
«Естественно, на все недружественные инициативы Кишинева мы вынуждены реагировать. Что еще с подачи своих западных кураторов захотят реализовать молдавские власти, остается догадываться. Ясно одно – все эти меры направлены на разрыв взаимовыгодных связей с нашей страной. Также очевидно и то, что все они будут получать адекватный, не обязательно симметричный ответ, – подчеркнули в МИД.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД в июне призвал россиян отказаться от поездок в Молдавию. Макрон объявил о вступлении Молдавии в «коалицию желающих». Молдавия заигралась с оскорблениями российских диппредставителей.