Молдавия заигралась с оскорблениями российских диппредставителей

Tекст: Евгений Крутиков

Посла Молдавии в России Лилиана Дария вызвали в МИД РФ. Дело в том, что 19 июля молдавские полицейские остановили автобус посольства России в Молдавии и сняли с него дипломатические номера, применив силу и угрожая задержать сотрудников дипмиссии. Еще один инцидент произошел в ночь на 21 июля на погранпереходе «Леушены», где работников посольства, перевозивших служебный груз, более четырех часов удерживали при выезде из Молдавии.

Послу Молдавии «был заявлен решительный протест в связи с грубым нарушением молдавской стороной Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в ходе двух инцидентов с сотрудниками и автотранспортом посольства России в Молдавии», – говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Как напомнили в МИД, согласно Венской конвенции 1961 года государство пребывания обязано предоставлять все возможности для выполнения функций дипломатического представительства, обеспечивать его сотрудникам свободу передвижения по территории страны, разрешать и охранять свободные сношения представительства для всех официальных целей. Москва оставляет за собой право на зеркальные ответные меры после нарушения Молдавией прав российских дипломатов, добавил МИД.

Это не первый подобный случай именно в Молдавии за последнее время. 25 июня в аэропорту Кишинева были на несколько часов задержаны российские дипломатические курьеры, перевозившие официальную почту. Молдавские власти требовали досмотра дипломатических документов, мобильных телефонов и личных вещей дипкурьеров.

Курьеры, конечно же, отказались это сделать, поскольку согласно 27-й статьи Венской конвенции обладают личной неприкосновенностью и не могут подлежать аресту или задержанию в любой форме, а дипломатическая почта дополнительно охраняется международными конвенциями и соглашениями. Представителям российского посольства было отказано в проходе в так называемую «режимную зону» аэропорта для оказания помощи.

В результате российские дипкурьеры не смогли пройти через молдавскую границу и вернулись на Родину. «Можно заключить, что молдавская сторона возвращается к «изобретенной» ей самой, не имеющей мировых аналогов деструктивной практике блокирования диппочты», – заявили тогда в российском диппредставительстве. Послу Лилиану Дарию тогда также на следующий день был заявлен протест в Москве.

Стоит понимать, что

дипломатические курьеры не сваливаются на страну пребывания как снег в июне, об их прибытии предупреждают соответствующие местные органы заблаговременно.

Их задержание, оказание на них давления или попытки досмотреть вализы (специальные опечатанные мешки для перевозки дипломатической почты) – вопиющее нарушение норм международного права. Это было сделано явно намеренно, не может идти речи ни о какой «ошибке исполнителя». Кроме того, представители правоохранительных органов Молдовы требовали «добровольно» сдать мобильные телефоны, поскольку не решались применить в отношении российских дипкурьеров силу прямо в аэропорту. Вопиющим нарушением назвал этот инцидент советник президента России Антон Кобяков.

Эпизод с автобусом, произошедший 19 июля, стоить оценивать как еще более оскорбительный. Молдавские полицейские остановили посольский автобус, свинтили с него дипломатические номера, после чего фактически его конфисковали. Сотрудники российского посольства пытались этому помешать, в результате чего молдаване применили силу к дипломатическим работникам. Проще говоря, произошло немыслимое – драка при попытке нарушить целостность посольского имущества (в данном случае автобуса).

Власти страны пребывания ни при каких обстоятельствах не могут останавливать, досматривать или тем более вторгаться в посольские автомобили. Теоретически машины, обладающие дипломатическим статусом, могут даже игнорировать правила дорожного движения, но этого в обычной ситуации никто не делает. Посольские автомобили проходят официальную регистрацию в соответствующем управлении МИДа принимающей стороны, получают специальные номера, которые, конечно же, никто в здравом уме не будет скручивать.

Вообще препятствовать перемещению объектов, обладающих охранным статусом по Венской конвенции 1961 года или согласно отдельным межгосударственным соглашениям, нельзя. Максимум, что может сделать дорожная полиция страны пребывания при каком-либо нарушении со стороны дипломатического объекта, – это написать бумагу в посольство. Иногда это может привести к внутрипосольскому разбирательству, если действительно имело место какое-то нарушение, но не более того.

Такие эпизоды в цивилизованном мире единичны и как правило случайны. Но в случае в Молдавии мы имеем дело с систематическим давлением на работников российских дипломатических представительств и игнорированием международных соглашений и фундаментальных конвенций. Полным игнорированием основополагающих норм цивилизованного дипломатического общения.

В Кишиневе утверждают, что ничего не нарушали. В пресс-релизе молдавского МИДа говорится, что «все действия, осуществляемые в отношении дипломатических миссий, аккредитованных в Республике Молдова, осуществляются в строгом соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и законодательством Республики Молдова».

При этом на неформальном уровне молдавская сторона мотивирует некоторые действия своих силовиков как «мероприятия в рамках борьбы с контрабандой». Однако никаких доказательств того, что российские дипломатические работники могут быть причастны к каким угодно нарушениям, не приводится.

В подобные оправдания сложно верить хотя бы потому, что в прошлом году местные полицейские просто забаррикадировали здание российского посольства в Кишиневе, не пропуская внутрь посла Олега Озерова, который с 2024 года не может вручить верительные грамоты президенту республики. Хотя, казалось бы, вы же сами ему агреман давали? То есть, все-таки

дело не в фигуре посла Озерова – известного и уважаемого дипломата, арабиста, бывшего посла РФ в Саудовской Аравии, а в системной блокировке работы всех российских дипломатических представительств и органов в Молдавии.

Летом 2023 года правительство Молдавии приняло решение радикально сократить численность сотрудников российского посольства в Кишиневе. В результате в посольстве осталось только 10 аккредитованных дипломатов и 15 технических сотрудников. Это минимум, при котором посольство вообще может осуществлять свои функции.

При этом в молдавских и румынских СМИ периодически появляются статьи, в которых утверждается, что несколько оставшихся сотрудников дипломатической миссии или «связаны с ФСБ» или «зарегистрированы по адресам, связанным с ГРУ». Доказательств не приводится, есть только ссылки на некие «расследовательские агентства», которые используются для изготовления такого рода провокационных материалов.

Вокруг российских дипломатических миссий в Молдавии, а также нескольких учреждений культуры Кишиневом последовательно создается нетерпимая атмосфера. Действия молдавских властей перешли все границы, и никак не объясняются ни логически, ни реальной обстановкой в стране. Если подобное поведение Кишинева будет продолжаться, это способно не только привести к новому витку «дипломатической войны между РФ и Молдавией, но даже спровоцировать разрыв дипломатических отношений.