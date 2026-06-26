И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.0 комментариев
Кобяков назвал задержание дипкурьеров России Молдавией вопиющим нарушением
Советник президента России Антон Кобяков назвал вопиющим нарушением международных норм права задержание российских дипкурьеров Молдавией.
Кобяков подверг резкой критике действия молдавских властей в отношении российских дипкурьеров, передает РИА «Новости». Инцидент произошел на фоне проходящего в Петербурге масштабного мероприятия.
«В дни форума, который сейчас проходит, произошла очередная провокация. В нарушение прав седьмой статьи Венской конвенции молдавские власти задержали российских дипкурьеров, потребовали досмотра дипломатических документов, мобильных телефонов. Это вопиющее нарушение международных норм права», – заявил Кобяков в ходе Петербургского международного юридического форума.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит с 24 по 26 июня. В рамках мероприятия обсуждаются актуальные вопросы правоприменения и соблюдения международных договоренностей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российская дипмиссия выразила решительный протест из-за многочасового задержания курьеров МИД в аэропорту Кишинева.
В августе прошлого года посольство России обвинило молдавскую сторону в безосновательном препятствовании доставке дипломатической почты.
Весной 2025 года Москва потребовала от Кишинева разъяснений причин непринятия верительных грамот посла Олега Озерова.