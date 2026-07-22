Углеводороды останутся скелетом современной цивилизации, но в ином качестве. Это производство полимеров, из которых создается вся бытовая среда: от корпусов солнечных панелей до медицинского оборудования, это аммиак и минеральные удобрения, тонкая химия, лаки и краски. Сжигать нефть и газ в двигателе скоро станет признаком расточительства.8 комментариев
Режим ЧС ввели в двух округах Краснодара после атаки украинских беспилотников
Режим ЧС введен в двух округах Краснодара, где в результате атаки украинских беспилотников повреждены жилые дома, сообщил мэр города Евгений Наумов.
Ограничительные меры затронули Прикубанский и Карасунский округа, где повреждены жилые дома, написал в Max мэр города Евгений Наумов.
«Жителям, чьи квартиры пострадали, окажем необходимую помощь, в том числе по предоставлению мест в пункте временного размещения», – заявил глава кубанской столицы. Он добавил, что после оценки ущерба специальными комиссиями людям выплатят единовременную материальную компенсацию.
Городские службы совместно с полицией помогут краснодарцам восстановить утраченные документы. Около поврежденных зданий выставят охрану для предотвращения случаев мародерства в пустующих квартирах.
Сейчас спасатели продолжают ликвидировать последствия налета. Специалисты очищают помещения от осколков и закрывают выбитые окна защитной пленкой. Обломки сбитых беспилотников попали в два многоквартирных дома в Краснодаре.
Российские следователи возбудили уголовное дело из-за массированного налета украинских беспилотников на гражданскую инфраструктуру Краснодара и Невинномысска.
В Невинномысске ввели локальный режим чрезвычайной ситуации.