Режим ЧС ввели в двух округах Краснодара после атаки украинских беспилотников

Tекст: Вера Басилая

Ограничительные меры затронули Прикубанский и Карасунский округа, где повреждены жилые дома, написал в Max мэр города Евгений Наумов.

«Жителям, чьи квартиры пострадали, окажем необходимую помощь, в том числе по предоставлению мест в пункте временного размещения», – заявил глава кубанской столицы. Он добавил, что после оценки ущерба специальными комиссиями людям выплатят единовременную материальную компенсацию.

Городские службы совместно с полицией помогут краснодарцам восстановить утраченные документы. Около поврежденных зданий выставят охрану для предотвращения случаев мародерства в пустующих квартирах.

Сейчас спасатели продолжают ликвидировать последствия налета. Специалисты очищают помещения от осколков и закрывают выбитые окна защитной пленкой. Обломки сбитых беспилотников попали в два многоквартирных дома в Краснодаре.

Российские следователи возбудили уголовное дело из-за массированного налета украинских беспилотников на гражданскую инфраструктуру Краснодара и Невинномысска.

В Невинномысске ввели локальный режим чрезвычайной ситуации.