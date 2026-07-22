Углеводороды останутся скелетом современной цивилизации, но в ином качестве. Это производство полимеров, из которых создается вся бытовая среда: от корпусов солнечных панелей до медицинского оборудования, это аммиак и минеральные удобрения, тонкая химия, лаки и краски. Сжигать нефть и газ в двигателе скоро станет признаком расточительства.9 комментариев
В Госдуме призвали США прекратить разведпомощь Киеву
Депутат Колесник: США стоит отказаться от предоставления разведданных Украине
Предоставление США Украине разведданных способствует лишь разрастанию конфликта. Вашингтону необходимо отказаться от подобной практики, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что США участвуют в наведении оружия ВСУ на гражданские объекты в России.
«Судя по всему, объем предоставляемых Киеву Вашингтоном разведданных не ограничивается результатами работы системы спутниковой связи Starlink. Нельзя исключать, что в сотрудничестве задействованы американские спецслужбы, вроде ЦРУ или АНБ», – считает Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.
В этой связи парламентарий напомнил, что такая поддержка со стороны Штатов помогает Украине наводить ракеты и беспилотники на гражданские объекты в России. Кроме того, по его словам, такой характер сотрудничества Вашингтона и Киева вносит дополнительные сложности в продвижении процесса мирного урегулирования, в котором США пытались играть заметную роль.
«Поэтому подобные действия со стороны Штатов кажутся особенно нелогичными», – подчеркнул депутат. Исходя из этого, он призвал американскую сторону отказаться от подобной практики, поскольку происходящее способствует лишь масштабированию конфликта.
Колесник напомнил, что поставки Киеву вооружений и разведданных также приводят к ухудшению ситуации с безопасностью во всем европейском макрорегионе. «То есть в случае, если Запад не одумается, глобальный конфликт становится вполне реальной перспективой. И США должны понимать, что подобный исход ничего хорошего не сулит в том числе и им», – заключил Колесник.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что США участвуют в наведении оружия ВСУ на гражданские объекты на территории России, сообщает ТАСС. «Но уж кто-кто, а американцы через поставки вооружений за счет Евросоюза и через предоставление разведданных – система Starlink и многое другое – не просто помогают, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели, на российской территории», – подчеркнул он.
Стоит отметить, что в четверг состоится встреча Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, беседа с американским коллегой будет «в любом случае полезной». «Лучше напрямую задать вопросы и получить ответ», – пояснил руководитель МИД России.
В ходе встречи Лавров пообещал уточнить у Рубио заявления президента США Дональда Трампа о возможности скорого урегулирования конфликта на Украине. Ранее Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, объяснял газете ВЗГЛЯД, почему Вашингтон нельзя считать нейтральным актором в отношении украинского кризиса.