Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
Армия России нанесла удар по перевозившему грузы для ВСУ иностранному судну
Российские военные атаковали у берегов Одессы судно под флагом Либерии, которое использовалось для транспортировки грузов в украинский порт Рени, сообщили военкоры.
Российские войска нанесли удар по судну, задействованному в транспортировке украинских грузов у берегов Одессы, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской весны». Накануне вечером атаке подверглось судно LPG Gas Lisbon под либерийским флагом.
Инцидент произошел примерно в 47 километрах от румынского побережья. Корабль следовал из Египта в украинский порт Рени, расположенный в Одесской области. Экипаж судна был успешно эвакуирован.
Президент Румынии Никушор Дан прокомментировал произошедшее: «Инцидент является частью войны России против Украины». Днем ранее Министерство обороны России сообщало о поражении четырех судов, которые использовались Киевом в военных целях.
Накануне Вооруженные силы России уничтожили несколько сухогрузов с военным снаряжением в портах Одессы и Черноморска.
Днем ранее самолеты и беспилотники поразили два балкера на рейде одесского порта.
До этого российские военные атаковали пять транспортных судов в момент выгрузки снабжения для украинской армии.