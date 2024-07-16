Европейские футбольные чиновники не смогли реализовать лозунг «Футбол объединяет», если вообще хотели. Это подтвердят и турки, и сербы. С отстранением России УЕФА справилась блестяще, а вот навести порядок в собственном европейском доме они оказались неспособны.1266 комментариев
Посла Украины вызвали в МИД Индии из-за слов Зеленского о визите Моди в Россию
The Economic Times: Посла Украины вызвали в МИД Индии из-за слов Зеленского о визите Моди в Россию
В МИД Индии вызван посол Украины из-за высказываний президента Украины Владимира Зеленского касательно визита премьер-министра Нарендры Моди в Россию, пишет The Economic Times.
Газета указывает, что Индия выражает обеспокоенность и недовольство высказываниями Зеленского относительно визита Нарендры Моди в Россию, который назвал встречу лидеров «сокрушительным ударом по мирным усилиям на Украине», передает ТАСС.
Как уточняет Economic Times, Индия в этой связи отложила заседания индийско-украинской рабочей группы по вопросам развития культурных связей.
Газета ВЗГЛЯД писала, что дружба России и Индии встала на два мощных энергетических столпа.