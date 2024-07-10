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    4 комментария
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    Физически мы все раньше взрослеем, а социально нас всячески старательно оставляют детьми. Тут даже без помощи профессиональных психологов понятно, что клинч этот разрушительно действует на человека.

    29 комментариев
    10 июля 2024, 11:58 • Экономика

    Дружба России и Индии встала на два мощных энергетических столпа

    Дешевая нефть и мирный атом укрепили стратегическое партнерство России и Индии

    Дружба России и Индии встала на два мощных энергетических столпа
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию впервые за пять лет показал две важные точки экономического сотрудничества двух стран. Это торговля нефтью и строительство атомных станций и поставки ядерного топлива. Что Индия может выторговывать у России?

    Визит премьер-министр Индии Нарендры Моди в Россию (впервые за пять лет) показал Западу, что у России есть другая часть мира, которая больше Запада, и которая готова дружить и торговать с Россией. С экономической точки зрения визит Моди продемонстрировал две важные точки сотрудничества России и Индии – по нефти и по мирному атому.

    Индия отметила, что мир должен благодарить их с Россией бизнес по производству нефтепродуктов из российской нефти. «Весь мир сталкивается с кризисом в области топлива, но благодаря нашему сотрудничеству мы смогли избежать всяких трудностей для простых граждан, мы обеспечиваем их бензином, дизельным топливом. Поэтому весь мир должен признать, что благодаря индийско-российскому сотрудничеству в сфере энергетики мы обеспечивали стабильность на мировом рынке», – сказал Моди в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

    «Практически всё, что раньше приходило на европейский рынок, ушло на индийский рынок по сырой нефти. В Индии еще к 2022 году был налажен бизнес: нефтеперерабатывающие заводы на побережье скупали сырую нефть, перерабатывали и экспортировали полученные нефтепродукты. Это было выгодно даже когда они покупали нефть по обычным рыночным ценам. Индия импортировала сырую нефть у Ирака, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Теперь Россия их всех сдвинула и стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, а они для нас – крупнейший рынок сбыта нефти, которую мы перевозим морским транспортом», – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности. Понятно, что когда Индия начала покупать у России нефть со скидкой, ее бизнес начал приносить еще больше доходов.

    Эксперт полагает, что Индия приехала договариваться с Россией о заключении долгосрочных договоров на поставку сырой нефти с фиксированной скидкой.

    «Для Индии, конечно, выгодно зафиксировать скидку на нефть, так как в последние полгода она уменьшилась на фоне стабилизации рынка. Однако Россия продает порядка 85% своей нефти в две страны – Индию и Китай, и ей хотелось бы диверсифицировать поставки.

    России было бы выгодно часть нефти продавать по долгосрочным контрактам, так как это гарантирует рынок сбыта, но часть нефти – по краткосрочным контрактам, чтобы иметь возможность перенаправлять ее на альтернативные рынки», – считает эксперт ФНЭБ.

    «Так как основным поставщиком сырой нефти в Индию является Россия, это значит, что нефтепродукты, поставляемые Индией в недружественные для России страны (например, в Сингапур, США и Австралию), изготавливаются в основном из российского сырья. С января по апрель 2024 года Индия экспортировала бензина и дизеля на 18,4 млрд долларов. Большая часть была экспортирована в Нидерланды (10,9 млрд долларов), остальное – в Сингапур (5,7 млрд), ОАЭ (5,4 млрд), США (5 млрд), Австралию (3,5 млрд) и ЮАР (3,2 млрд)», – отмечает Гасан Рамазанов, эксперт Центра Россия – ОЭСР Президентской академии.

    С 2022 года торговые связи двух стран резко выросли. «Доля России в индийском импорте выросла с 1,2% (8,7 млрд долларов) в 2022 году до 10% (67,1 млрд долларов) в 2023 году. При этом подавляющий объем импорта (87,5%) пришелся на российские энергоносители. Всего же за последние 10 лет товарооборот между странами вырос в 11 раз. В январе–апреле 2024 года по поставкам нефти в Китай, по нашим расчетам, Россия занимает порядка 30-35%, а по поставкам в Индию Россия заняла долю в 40,3% в апреле», – отмечает Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам».

    Цель России и Индии достичь товарооборота в 100 млрд долларов к 2030 году, а Максим Орешкин заявил, что главным результатом встречи стала согласованная программа стратегического сотрудничества двух стран до 2030 года.

    Что касается мирного атома, то Индия уже давно сотрудничает с Росатомом. Два блока АЭС «Куданкулам» были построены еще в 2013 и 2017 годах. На подходе третий и четвертый энергоблоки (это вторая очередь). И есть рамочное соглашение на строительство пятого и шестого энергоблока третьей очереди.

    Теперь Индия обсуждает с Росатомом сооружение еще шести энергоблоков большой мощности на новой площадке, а также строительство в Индии атомной станции малой мощности (сообщение Росатома).

    Россия и Индия, вероятно, договорятся о долгосрочных поставках урана для атомной электростанции, которая будет введена в эксплуатацию в южном штате Тамилнад, сообщил Bloomberg со ссылкой на осведомленных с этим вопросом высокопоставленных чиновников.

    Основная часть добываемого в Индии урана поступает с рудников Uranium Corp. of India в северном штате Джаркханд, где запасы быстро истощаются. Усилия по разработке месторождений в других штатах, таких как Андхра-Прадеш и Мегхалая, не оправдали ожиданий, увеличив зависимость Индии от импорта. Поэтому Индия заключила спотовые соглашения о закупках топлива с такими странами, как Казахстан, Россия, Франция, Узбекистан и Канада.

    «Заключение долгосрочного соглашения по урану и топливу логично, особенно на случай тотального запрета США на покупку урана и ядерного топлива. Тогда у Индии будет на руках контракт для подкрепления своей позиции. Но Индии в любом случае нужно ядерное топливо из России», – говорит Игорь Юшков.

    Что касается развития атомной сферы, то у Индии очень амбициозные планы. «Шесть новых реакторов – это, на самом деле, не так много для Индии. Это крупнейшая страна в мире по населению, и у нее далеко не везде есть свет. Если все население обеспечить электроэнергией, то это будет скачок потребления», – говорит Юшков.  

    Росатом со своей стороны хочет разнообразить свои атомные проекты и построить в Индии не только новые энергоблоки ВВЭР-1200, которые идут в основном на экспорт (в Белоруссию, Турцию), но и малые АЭС.

    «Росатом продвигает через Индию свой новый проект на мировой рынок – малые АЭС. Примерно такие же энергоблоки стоят на атомных ледоколах.

    Малые АЭС могут питать отдельные регионы без необходимости строить большую инфраструктуру и подключать к общей энергосети. Это могут быть плавучие АЭС наподобие плавучей АЭС в Певеке на Чукотке. Вероятно, Россия предлагает неплохие условия для Индии, чтобы сделать на ее территории первый такой проект и продемонстрировать его всему миру», – говорит Юшков.

    В Индии 22 реактора на семи АЭС, большинство реакторов – собственной разработки, но есть и российские реакторы. При этом Индия строит амбициозные планы по росту атомной энергетики в стране. В апреле 2023 года правительство объявило о планах втрое увеличить ядерную мощность – с 6780 МВт до 22 480 МВт к 2031 году, при этом к 2047 году на атомную энергетику будет приходиться почти 9% электроэнергии Индии, отмечает Дудченко.

    «Это показывает значительную смену приоритетов – раньше, на протяжении длительного времени превалирующей была угольная генерация. Теперь Индия поменяла свой приоритет на использование «чистой» энергии – ВИЭ и атомной. После тепловой энергетики возобновляемая энергия является вторым по величине источником производства электроэнергии в Индии, что подчеркивает ее решающее положение в энергосистеме страны. Одновременно совершенствуется сетевой комплекс страны, что является необходимой частью для интеграции АЭС», – отмечает Михаил Аким, профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.

    Эксперт считает, что Индия старается не повторить аварию 2012 года, когда одна из пяти сетевых компаний страны вышла из строя с нагрузкой 35 669 МВт рано утром, да и на следующий день она снова вышла из строя, плюс части двух других сетей. В итоге более 600 млн человек в 22 штатах остались без электричества на срок до суток.

    «АЭС представляет собой хороший выбор для генерации, обеспечивающей стабильную базовую (а не маневренную) нагрузку в энергосети. В Индии высокие темпы роста экономики и энергопотребления, поэтому важно закрывать базовую нагрузку – а пиковую регулировать, например, с помощью тепловой генерации. Строительство АЭС является исключительно сложным, по сравнению с тепловой генерацией, но у Росатома поддерживаются очень высокие компетенции, так как компания продолжает строить новые объекты, выполняет взятые обязательства по срокам строительства и исполнению бюджетов. Как правило, при строительстве АЭС за рубежом Росатом также поставляет топливо. Кроме того, работа с внешним подрядчиком дает Индии, имеющей собственные реакторы, доступ к другой инжиниринговой школе и возможность работы с другими технологиями и подходами», – считает старший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Игорь Смирнов.

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