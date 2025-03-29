В России дрон впервые пролетел между регионами по правилам гражданской авиации

Российский БПЛА впервые совершил межрегиональный полет по правилам гражданской авиации

Tекст: Вера Басилая

Межрегиональный полет дрона в соответствии с правилами гражданской авиации был выполнен компанией «Аврора – беспилотные авиационные системы» по маршруту Оха (Сахалинская область) – Николаевск-на-Амуре (Хабаровский край), передает ТАСС.

Генеральный директор авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик назвал полет историческим.

«Не было никаких специальных зон, не было никаких специальных разрешений, что это исторический момент для авиации», – заявил Сухоберик.

Компания «Аврора – беспилотные авиационные системы» была создана на базе одноименной авиакомпании. Она специализируется на транспортировке грузов и фотографировании больших площадей с помощью тяжелых дронов.

Генеральный директор компании «Аврора – беспилотные авиационные системы» Дмитрий Третьяков ранее подчеркивал, что для успешного полета на дальние расстояния и большой высоте необходимо учитывать дальневосточный ландшафт, поддерживать контакт с авиадиспетчерами и следовать федеральным авиационным правилам.

Ранее российская компания «Лаборатория будущего» представила комплекс из беспилотных летательных аппаратов и гусеничного робота для использования в чрезвычайных ситуациях и саперных миссиях.

Созданные в России беспилотные комплексы, оснащенные искусственным интеллектом, могут обнаруживать и захватывать воздушные цели автоматически.

