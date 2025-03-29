То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.0 комментариев
В России дрон впервые пролетел между регионами по правилам гражданской авиации
Российский БПЛА впервые совершил межрегиональный полет по правилам гражданской авиации
В России впервые беспилотный летательный аппарат осуществил полет между регионами по всем правилам гражданской авиации, преодолев маршрут из города Оха в Николаевск-на-Амуре, сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
Межрегиональный полет дрона в соответствии с правилами гражданской авиации был выполнен компанией «Аврора – беспилотные авиационные системы» по маршруту Оха (Сахалинская область) – Николаевск-на-Амуре (Хабаровский край), передает ТАСС.
Генеральный директор авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик назвал полет историческим.
«Не было никаких специальных зон, не было никаких специальных разрешений, что это исторический момент для авиации», – заявил Сухоберик.
Компания «Аврора – беспилотные авиационные системы» была создана на базе одноименной авиакомпании. Она специализируется на транспортировке грузов и фотографировании больших площадей с помощью тяжелых дронов.
Генеральный директор компании «Аврора – беспилотные авиационные системы» Дмитрий Третьяков ранее подчеркивал, что для успешного полета на дальние расстояния и большой высоте необходимо учитывать дальневосточный ландшафт, поддерживать контакт с авиадиспетчерами и следовать федеральным авиационным правилам.
Ранее российская компания «Лаборатория будущего» представила комплекс из беспилотных летательных аппаратов и гусеничного робота для использования в чрезвычайных ситуациях и саперных миссиях.
Созданные в России беспилотные комплексы, оснащенные искусственным интеллектом, могут обнаруживать и захватывать воздушные цели автоматически.