Российские разработчики создали гибрид из дрона и робота для ЧС и разминирования

Российская компания разработала гибрид БПЛА и гусеничного робота для разминирования и помощи при ЧС

Tекст: Елизавета Шишкова

«Лаборатория будущего», участвующая в рынке НТИ «Аэронет», создала уникальный гибридный комплекс из беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и наземного гусеничного робота для ликвидации чрезвычайных ситуаций и выполнения саперных работ, передает РИА «Новости».

Коммерческий директор компании Павел Камнев отметил, что комплекс предназначен для медицинской помощи пострадавшим, разминирования местности и доставки грузов в труднодоступные места. Например, в полуразрушенные здания, где беспилотник не справится с задачей, наземная платформа успешно преодолеет препятствия и доставит необходимые грузы.

Гибридная система включает в себя дрон «Грузовик-50», который может двигаться со скоростью 40-50 км/ч при максимальной нагрузке в 50 кг, а время его полета с полной нагрузкой составляет 20 минут. Наземная часть системы весит 50 кг и может перевозить втрое больше собственного веса, работая до 40 минут.

Платформа может транспортировать дрон до места выполнения миссий и служить зарядной станцией, позволяя БПЛА подзаряжаться 3-4 раза. Камнев подчеркнул, что это значительно расширяет возможности использования комплекса в различных сценариях.

Ранее сообщалось, что созданные в России беспилотные комплексы, оснащенные искусственным интеллектом, могут обнаруживать и захватывать воздушные цели автоматически.

Также в России был разработан новый дрон «Касатка», который может использоваться как ретранслятор и как ложная цель для запутывания противника.

Холдинг «Высокоточные комплексы» представил модификацию дрона «Депеша» с управлением по оптоволокну, что делает его защищенным от радиоэлектронной борьбы и позволяет доставлять грузы в труднодоступные места.