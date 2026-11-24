В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.1 комментарий
Китай анонсировал тестовый запуск лунного космического корабля
Власти Китая подготовили к тестовому запуску лунный корабль «Мэнчжоу»
Официальный представитель Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Чжан Цзинбо сообщил о грядущем тестовом запуске ракеты-носителя CZ-10A с кораблем «Мэнчжоу», предназначенным для доставки человека на Луну.
В ближайшее время с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань состоится тренировочный запуск ракеты-носителя CZ-10A с пилотируемым кораблем. «Благодаря совместным усилиям всех участников проекта программа исследования Луны на текущий момент достигла некоторых важных промежуточных результатов», – сообщил Чжан Цзинбо, передает ТАСС.
В ходе тренировочного запуска китайские специалисты намерены провести всестороннюю проверку процедур старта и межсистемных интерфейсов. В дальнейшем состоятся полноценные летные испытания ракеты для технической проверки и сбора необходимого набора данных.
Работа по созданию лунного посадочного модуля «Ланьюэ» проходит в строгом соответствии с установленным графиком. В целом проект по исследованию естественного спутника Земли уверенно продвигается к поставленным целям.
Россия и Китай тесно взаимодействуют в космической сфере. В июне 2024 года президент Владимир Путин ратифицировал соглашение с Пекином о совместном создании Международной научной лунной станции. Строительство комплекса планируется завершить к 2028 году, а к 2030 году Китай намерен осуществить высадку тайконавтов на Луну.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее директор Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович рассказал о расширении совместной работы Китая и России по исследованию Луны.
Также разработанный российскими учеными прибор «Пылевой мониторинг Луны» интегрировали в китайский посадочный модуль «Чанъэ-7».
Кроме того, Китай успешно провел первое испытание ракеты-носителя «Чанчжэн-10» и пилотируемого космического корабля «Мэнчжоу».