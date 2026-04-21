Российский прибор для изучения Луны установили на китайский зонд

Созданный в ИКИ РАН прибор для изучения Луны установлен на аппарат «Чанъэ-7»

Tекст: Мария Иванова

Отечественное оборудование отправится к естественному спутнику Земли летом или осенью, передает ТАСС.

В Институте космических исследований РАН пояснили, что устройство предназначено для изучения плазменно-пылевой экзосферы.

«Задача прибора – исследование плазменно-пылевой экзосферы Луны. С его помощью можно изучать динамику пылевой компоненты в приповерхностной экзосфере; регистрировать микрометеориты и вторичные пылевые частицы лунного реголита, которые выбиваются микрометеороидами, и измерять их физические характеристики», – говорится в сообщении разработчиков.

Устройство способно оценивать взаимодействие лунной плазмы с солнечным ветром и ультрафиолетовым излучением. Попадая на специальные сенсоры, пылевые частицы передают механический импульс, что позволяет вычислять их размер и скорость. Дополнительно установленный зонд Ленгмюра замеряет плотность и температуру окружающей плазмы.

Соглашение о включении российского прибора в состав миссии «Чанъэ-7» Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация подписали в сентябре 2025 года. Документ стал частью договоренностей, достигнутых на встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина. В дальнейшем планируется установить аналогичное российское оборудование на китайский аппарат «Чанъэ-8», а также на отечественные станции «Луна-27.1» и «Луна-27.2».

