Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.6 комментариев
Роскосмос заключил меморандум с КНР о лунной электростанции
Россия и Китай подписали соглашение о создании лунной электростанции
Российская госкорпорация Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация договорились совместно работать над созданием лунной электростанции для будущей Международной научной лунной станции.
Как сообщает сайт Кремля, Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация подписали меморандум о сотрудничестве. Документ направлен на создание лунной электростанции для Международной научной лунной станции. Подписание состоялось по итогам встречи президента России Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина.
В перечне подписанных документов меморандум значится тринадцатым по счету. Ожидается, что проект позволит развить российско-китайское партнерство в лунной космической программе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что диалог с председателем КНР Си Цзиньпином прошел в конструктивной, товарищеской атмосфере и завершился подписанием совместных документов.
Китайский лидер Си Цзиньпин подчеркнул готовность Пекина и Москвы совместно противостоять попыткам искажения исторических фактов о Второй мировой войне.
Путин отметил, что стратегическое партнерство Москвы и Пекина строится на принципах равноправия и взаимной выгоды и не направлено против третьих стран.