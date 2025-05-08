Роскосмос заключил меморандум с КНР о лунной электростанции

Россия и Китай подписали соглашение о создании лунной электростанции

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает сайт Кремля, Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация подписали меморандум о сотрудничестве. Документ направлен на создание лунной электростанции для Международной научной лунной станции. Подписание состоялось по итогам встречи президента России Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина.

В перечне подписанных документов меморандум значится тринадцатым по счету. Ожидается, что проект позволит развить российско-китайское партнерство в лунной космической программе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что диалог с председателем КНР Си Цзиньпином прошел в конструктивной, товарищеской атмосфере и завершился подписанием совместных документов.

Китайский лидер Си Цзиньпин подчеркнул готовность Пекина и Москвы совместно противостоять попыткам искажения исторических фактов о Второй мировой войне.

Путин отметил, что стратегическое партнерство Москвы и Пекина строится на принципах равноправия и взаимной выгоды и не направлено против третьих стран.