Путин оценил переговоры с Си Цзиньпином как продуктивные

Путин сообщил о совпадении внешнеполитических подходов России и Китая

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин назвал переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином содержательными и продуктивными, передает ТАСС. Об этом он заявил после подписания совместных документов, подчеркнув: «Наши переговоры с председателем Китайской Народной Республики прошли в традиционно теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере, были весьма содержательными и продуктивными».

Путин также отметил совпадение или близость позиций двух стран по ключевым международным и региональным вопросам. По его словам, Россия и Китай последовательно выступают за демократическое и многополярное мироустройство, проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику, заинтересованы в формировании более справедливого мирового порядка.

Президент России добавил, что «Газпром» обеспечивает Китаю дополнительные объемы газа сверх контрактных обязательств. Путин напомнил, что магистральный газопровод «Сила Сибири» вышел на полную мощность, и за год по нему поставлено 31 млрд кубических метров природного газа. Он подчеркнул, что российская компания неизменно идет навстречу пожеланиям китайских партнеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, китайский лидер Си Цзиньпин подчеркнул готовность Пекина и Москвы совместно противостоять попыткам искажения исторических фактов о Второй мировой войне.

Владимир Путин отметил, что стратегическое партнерство Москвы и Пекина строится на принципах равноправия и взаимной выгоды и не направлено против третьих стран.

Си Цзиньпин заявил, что дальнейшее углубление партнерства между Россией и Китаем способствует процветанию обеих стран.