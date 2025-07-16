Обвиняемый в мошенничестве россиянин экстрадирован из Черногории

Tекст: Алексей Дегтярев

Задержанный обвиняется в нескольких эпизодах мошенничества в сфере автострахования и принуждении к уклонению от дачи показаний, сообщила Волк ТАСС.

С 2021 по 2022 год в Ульяновске он с соучастником инсценировал дорожно-транспортные происшествия для получения страховых выплат, причинив ущерб страховым компаниям на сумму более 1,5 млн рублей. Также, по данным МВД, под угрозой применения насилия он принудил свидетеля к даче заведомо ложных показаний.

Уголовное дело по этим фактам было возбуждено в октябре 2022 года. После этого обвиняемый скрылся за границей и был объявлен в международный розыск. Каналы Интерпола позволили отследить его перемещения, и в январе текущего года из НЦБ Интерпола Черногории поступила информация о задержании разыскиваемого.

Генпрокуратура России организовала экстрадицию для привлечения мужчины к уголовной ответственности. Передача фигуранта состоялась в аэропорту Подгорицы, откуда его доставили в Москву.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году власти Бразилии передали российским правоохранителям Веронику Лебедеву, обвиняемую в мошенничестве в строительстве на сумму более 67 млн рублей.