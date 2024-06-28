Бразилия передала российским властям похитившую 67 млн рублей мошенницу

Tекст: Максим Попов

Как отметила Волк, до этого из Бразилии в Россию был экстрадирован ее сообщник Денис Асфандьяров. Он занимал пост коммерческого директора компании и вместе с Лебедевой подписывал контракты на поставку строительных материалов. Получив предоплату, они не выполнили обязательства, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Лебедева была в международном розыске с сентября 2020 года. Ее задержали в Бразилии и по запросу Генпрокуратуры передали российским правоохранителям.

Напомним, 8 мая власти Черногории выдали похитившую 1,8 млн рублей гражданку России.



