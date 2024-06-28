Вся риторика украинских руководителей о готовности к переговорам с Россией – информационная дымовая завеса. На самом деле на Украине готовятся к новому наступлению, так как Белому дому нужна хоть какая-то победа в преддверии выборов президента.3 комментария
Бразилия передала российским властям похитившую 67 млн рублей мошенницу
Власти Бразилии передали российским правоохранителям Веронику Лебедеву, обвиняемую в мошенничестве в сфере строительства более чем на 67 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как отметила Волк, до этого из Бразилии в Россию был экстрадирован ее сообщник Денис Асфандьяров. Он занимал пост коммерческого директора компании и вместе с Лебедевой подписывал контракты на поставку строительных материалов. Получив предоплату, они не выполнили обязательства, передает РИА «Новости».
Отмечается, что Лебедева была в международном розыске с сентября 2020 года. Ее задержали в Бразилии и по запросу Генпрокуратуры передали российским правоохранителям.
Напомним, 8 мая власти Черногории выдали похитившую 1,8 млн рублей гражданку России.