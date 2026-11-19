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Башня в финансовом центре Эр-Рияда повреждена в результате атаки хуситов
Несколько этажей башни в финансовом центре столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда пострадали от атаки йеменских мятежников-хуситов, сообщила Служба гражданской обороны королевства.
«Одна из башен финансового центра в Эр-Рияде подверглась террористической атаке со стороны террористического ополчения хуситов; в результате был нанесен материальный ущерб нескольким этажам и соседним зданиям, но обошлось без жертв», – цитирует ведомство РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг силы ПВО аравийской коалиции отразили ракетный удар хуситов по Эр-Рияду.
Во вторник мятежники атаковали пятью беспилотниками саудовский нефтепровод.
В воскресенье йеменское движение заявило о нанесении ударов баллистическими ракетами по международному аэропорту и финансовому центру в столице королевства.