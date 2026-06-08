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Песков заявил о сохранении интереса России к иностранным инвестициям
Прошедший Петербургский экономический форум подтвердил, что Россия остается открытой для зарубежных капиталовложений, а иностранный бизнес сохраняет присутствие на отечественном рынке вопреки санкциям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Россия по-прежнему заинтересована в привлечении зарубежных инвестиций в национальную экономику, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя итоги Петербургского международного экономического форума.
«Мы продолжаем свою заинтересованность в привлечении иностранных инвестиций. Об этом шла речь также и в выступлении президента, и в ходе панельной дискуссии, которая имела место», – заявил представитель Кремля.
По словам Пескова, иностранные инвесторы и международный бизнес продолжают работать в России, несмотря на введенные незаконные ограничения. Он также подчеркнул, что ПМЭФ прочно утвердился как значимое международное событие, которого ожидают не только внутри страны, но и за ее пределами, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности России к возвращению западного бизнеса.
Многие иностранные предприятия продолжают свою деятельность в стране.
Экономическая суверенность государства означает способность выдерживать жесткую конкуренцию.