Tекст: Елизавета Шишкова

Россия по-прежнему заинтересована в привлечении зарубежных инвестиций в национальную экономику, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя итоги Петербургского международного экономического форума.

«Мы продолжаем свою заинтересованность в привлечении иностранных инвестиций. Об этом шла речь также и в выступлении президента, и в ходе панельной дискуссии, которая имела место», – заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, иностранные инвесторы и международный бизнес продолжают работать в России, несмотря на введенные незаконные ограничения. Он также подчеркнул, что ПМЭФ прочно утвердился как значимое международное событие, которого ожидают не только внутри страны, но и за ее пределами, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности России к возвращению западного бизнеса.

Многие иностранные предприятия продолжают свою деятельность в стране.

Экономическая суверенность государства означает способность выдерживать жесткую конкуренцию.