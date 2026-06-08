Песков: Экономическая суверенность – это способность выдержать конкуренцию

Tекст: Антон Антонов

Пескову был задан вопрос о том, ожидает ли Россия возвращения западного бизнеса и насколько это важно для страны, передает РИА «Новости».

«Это же приносит конкуренцию. Суверенность – это не значит отсталость. Суверенность – это способность выдерживать самую жесткую, но справедливую конкуренцию», – подчеркнул Песков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков заявил о готовности России к возвращению западного бизнеса и о необходимости сохранять открытость для иностранных инвестиций.

Президент Владимир Путин назвал экономический суверенитет основой независимости России и фундаментом всех других видов суверенитета.

Песков подчеркнул заинтересованность России в зарубежных инвестициях и привлекательность ее рынка для иностранных инвесторов.