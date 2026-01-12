Путин поздравил Раймонда Паулса с 90-летием

Tекст: Елизавета Шишкова

Поздравление Владимира Путина народному артисту СССР Раймонду Паулсу опубликовано на сайте Кремля. В послании подчеркивается, что Паулса знают и любят не только в России, но и в других странах как выдающегося пианиста и композитора.

«И в России, и во многих других странах вас знают и искренне любят как талантливого пианиста и композитора. Сегодня, как и десятилетия назад, ваши произведения исполняются мэтрами эстрады и молодыми артистами, звучат в художественных фильмах и театральных постановках и заслуженно пользуются самой широкой популярностью», – говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Президент пожелал Паулсу крепкого здоровья, бодрости, благополучия и долгих лет жизни.

Раймонд Паулс родился 12 января 1936 года в Риге, стал известным автором эстрадных хитов и музыки к советским фильмам. Наиболее популярные вокальные композиции Паулс написал в соавторстве с поэтами Ильей Резником, Робертом Рождественским и Янисом Петерсом. В разные годы Паулс занимал пост министра культуры Латвийской ССР и Латвии, а также был депутатом парламента республики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин поздравил спикера МИД Марию Захарову с 50-летием и отметил ее особую роль в российской дипломатии. Президент России пожелал Никите Михалкову, чтобы у России всегда все складывалось успешно и благополучно.