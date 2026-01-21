Путин потребовал от застройщиков вовремя передавать ключи покупателям квартир

Tекст: Валерия Городецкая

Он отметил, что с 1 января этого года был отменен мораторий на штрафы для застройщиков, которые не выполняют свои обязательства по срокам передачи жилья. Глава государства пояснил, что теперь покупатели смогут компенсировать свои издержки за счет штрафов, если строительные компании затягивают сроки.

«Повторю еще раз: ключи от купленных квартир должны выдаваться вовремя», – подчеркнул президент, его слова приводит сайт Кремля.

Путин также указал на особую роль системной работы с застройщиками на всех уровнях – от местных и региональных властей до федерального законодательства и снабжающих организаций. По словам президента, такую работу необходимо вести постоянно.

В декабре Путин поручил завершить мораторий на штрафы для застройщиков.