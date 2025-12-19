Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.0 комментариев
Путин поручил завершить мораторий на штрафы для застройщиков
Президент России Владимир Путин поручил кабмину завершить действие мер поддержки строительных компаний, предусматривающих отсрочку штрафов за задержки ввода жилья.
Путин обратился к правительству с просьбой не продлевать мораторий на взыскание неустойки с застройщиков после 2025 года, передает РИА «Новости». Такое заявление глава государства сделал во время прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.
Путин напомнил, что решение о временном отказе от штрафов принималось для поддержки строительного бизнеса на фоне пандемии коронавируса. По его словам, «этот мораторий действует на штрафы до конца года. Полагаю, достаточно, я попрошу правительство этих мораториев не продлевать».
По мнению президента, текущие меры поддержки строительной отрасли себя исчерпали, поэтому дальнейшее сохранение ограничений не требуется. Новых решений по поводу возможного продления моратория принято не будет.
В Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».