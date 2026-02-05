Эпштейн обсуждал вечеринку с девушками для Маска

Tекст: Дмитрий Зубарев

Осужденный за секс-торговлю финансист Джеффри Эпштейн обсуждал организацию вечеринки с девушками для Илона Маска и его друзей, передает РИА «Новости». Информация об этом содержится в файлах Минюста США, опубликованных в рамках расследования дела Эпштейна.

Согласно переписке от 22 сентября 2012 года, девушка по имени Кира Д. интересовалась у Эпштейна: «Отлично! Скажи мне точно, что он хочет, я всё организую… Хотят ли они пойти в клуб-лаунж, и сколько девушек потребуется». Эпштейн в ответ уточнял, может ли одна из девушек сделать массаж на вечеринке, а также сообщал, что Маск и его друзья планируют выйти около 11 вечера.

Ранее отмечалось, что Маск переписывался с Эпштейном в течение нескольких лет, несмотря на публичные опровержения предпринимателя. После предполагаемой вечеринки одна из девушек интересовалась у Эпштейна, говорил ли он с Маском о ней.

Замгенпрокурора США Тодд Бланш сообщил, что публикация материалов по делу Эпштейна завершена, общий объем документов составил более 3,5 млн файлов. Напомним, в 2019 году Эпштейна обвинили в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, а в июле того же года он скончался в тюрьме; официально причиной смерти признано самоубийство.

