Российский рынок акций открылся снижением
Российский рынок акций понижается в начале утренней торговой сессии четверга – на 0,44%, следует из данных Московской биржи.
Утренние торги на Московской бирже стартуют в 6.50 мск и продолжаются до 9.50 мск. В это время инвесторы активно реагируют на внешние и внутренние новости, формируя динамику рынка в начале дня.
Утренние торги на Московской бирже стартуют в 6.50 мск и продолжаются до 9.50 мск. В это время инвесторы активно реагируют на внешние и внутренние новости, формируя динамику рынка в начале дня.
Основная сессия проходит с 9.50 до 18.50 мск – именно тогда официально фиксируется значение индекса Мосбиржи (iMOEX). Индекс с дополнительным кодом (iMOEX2) в течение дня рассчитывается с 7.00 до 23.50 мск, а в основной сессии совпадает с iMOEX.