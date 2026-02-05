Россиянам рассказали о графике работы перед 23 февраля и 8 марта

Бессараб: Сокращенных рабочих дней перед 23 февраля и 8 марта не будет

Tекст: Дарья Григоренко

23 февраля в 2026 году выпадает на понедельник, а 8 марта – на воскресенье. Сокращение рабочего дня на один час применяется только к рабочим дням, которые непосредственно предшествуют празднику, передает ТАСС.

Бессараб отметила: «Поскольку ни 23 февраля, ни 8 марта не выпадают на начало выходных дней, то предшествующие выходным дни, к сожалению, не будут сокращенными». В текущем году россияне будут работать на час меньше 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября – накануне соответствующих праздников.

Парламентарий подчеркнула, что в этом году и на День защитника Отечества, и на Международный женский день выпадают по три выходных дня: с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта. Перед этими праздниками рабочие недели будут сокращены до четырех дней – с 24 по 27 февраля и с 10 по 13 марта.

В Трудовом кодексе РФ закреплено 14 праздничных дней в году, при совпадении с выходными они переносятся на будние дни. Общее количество рабочих дней в 2026 году составит 247, а выходных и праздничных – 118. Такое же соотношение сохранится, как и в 2025 году.

Ранее сообщалось, что в конце февраля россиян ждет сокращенная рабочая неделя продолжительностью четыре дня из-за празднования Дня защитника Отечества.

Газета ВЗГЛЯД опубликовала производственный календарь на 2026 год.