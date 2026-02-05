Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако, Россия, как обычно, пошла поперек стереотипов.0 комментариев
Частный дом в Приморско-Ахтарске пострадал при атаке украинских дронов
В результате налета украинских беспилотников в Краснодарском крае получил повреждения жилой дом, у здания выбиты окна и посечены стены, сообщили в региональном оперативном штабе.
В ходе удара дронов ВСУ пострадало частное домовладение, указали в штабе, передает РИА «Новости».
Среди мирных жителей жертв и пострадавших не зафиксировано.
В здании повреждены стены и окна. На месте работают оперативные и специальные службы.
Также власти проверяют информацию о падении обломков беспилотников в пригороде Краснодара. Глава города Евгений Наумов уточнил, что сообщений о повреждении критической инфраструктуры не поступало.
Напомним, в ночь со среды на четверг дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотников. Над Кубанью нейтрализовали 36 дронов.