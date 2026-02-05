Евросоюз решил ужесточить борьбу с дезинформацией в Гренландии

Tекст: Вера Басилая

Президент США Дональд Трамп в январе потряс Европу угрозами о введении тарифов для поддержки своих претензий на владение Гренландией – автономной территорией в составе Дании, передает Politico.

Хотя прямое давление со стороны Вашингтона временно снизилось, датские и европейские чиновники подчеркивают, что остров остается уязвимым к влиянию со стороны США в онлайн-пространстве.

Министр юстиции Дании Петер Хуммельгаард заявил: «Гренландия – цель кампаний влияния различного рода», отметив, что одна из задач таких кампаний – посеять разногласия между Данией и Гренландией. Редактор датского фактчек-проекта TjekDet Томас Хедин сообщил, что за последний год количество дезинформации на острове выросло, особенно после заявлений Трампа о возможности покупки Гренландии, что, по его словам, невозможно по датской конституции.

Особую уязвимость Гренландии усиливает то, что она не входит в Евросоюз: на острове не действует закон ЕС о цифровых услугах, который требует от соцсетей бороться с распространением дезинформации. Немецкий депутат Сергей Лагодинский подчеркнул, что Евросоюзу нужно готовиться к новому типу «гибридного противостояния», где угрозой становятся не российские тролли, а масштабные кампании на американских платформах.

Аналитики отмечают, что при населении менее 60 тыс. человек даже небольшая волна фейковых новостей способна охватить весь остров. Сооснователь Digital Infrastructure Think Tank Сигне Равн-Хёйгор сообщила, что большая часть жителей Гренландии получает новости через Facebook*, и даже несколько репостов могут быстро распространить ложную информацию.

Хотя организованных иностранных кампаний вмешательства в Гренландии пока не зафиксировано, члены местного правительства уже призвали граждан к единству в противостоянии угрозам извне. Евродепутаты также предупреждают о рисках новых пропагандистских и травельных онлайн-кампаний, нацеленных на политиков Гренландии и Дании.

Несмотря на отсутствие юридических обязательств у Дании выполнять закон ЕС о цифровых сервисах на территории острова, некоторые депутаты считают, что это должно измениться. Среди предложений – создание экспертной группы по Гренландии при ЕС, а также усиление поддержки фактчекинговых организаций и гражданского общества, чтобы повысить устойчивость острова к дезинформации.

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз вынужден крайне осторожно реагировать на шаги США по Гренландии.

Politico сообщила о выделении ЕС 150 млн евро Гренландии.

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявлял о положительных результатах переговоров с НАТО по вопросу Гренландии.