Евросоюз решил ужесточить борьбу с дезинформацией в Гренландии

  • Новость часаДмитриев заявил о прогрессе по мирному соглашению с Украиной
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как США рассчитывают подчинить Кубу
    Лавров указал на противоречия в заявлениях и действиях США
    Захарова объяснила инициативу Латвии и Эстонии возобновить диалог с Россией
    Медведев прокомментировал окончание срока ДСНВ фразой из «Игры престолов»
    МИД заявил об ответственной линии России после истечения срока ДСНВ
    Финляндия попросила США не упоминать пятую статью НАТО в гарантиях Украине
    Во Франции сообщили о длительной подготовке Макрона к звонку Путину
    Politico: Премьер Британии через четыре месяца может лишиться поста
    ОАК и S7 договорились о поставке ста лайнеров Ту-214
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство народов – не лозунг, а локомотив развития

    Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако Россия, как обычно, пошла поперек стереотипов.

    0 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Триллион как новая единица исторического времени

    Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Единственный способ эффективно противостоять Трампу

    Один потопленный американский эсминец, одна группа заложников-дипломатов, одни убытки в сотни миллиардов долларов из-за блокады международных торговых путей станут для президента США политической катастрофой.

    14 комментариев
    5 февраля 2026, 10:45 • Новости дня

    Евросоюз решил ужесточить борьбу с дезинформацией в Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    После резонансных заявлений Дональда Трампа о возможной покупке Гренландии, европейские чиновники и власти Дании обеспокоены уязвимостью острова к дезинформационным атакам в интернете, сообщает Politico.

    Президент США Дональд Трамп в январе потряс Европу угрозами о введении тарифов для поддержки своих претензий на владение Гренландией – автономной территорией в составе Дании, передает Politico.

    Хотя прямое давление со стороны Вашингтона временно снизилось, датские и европейские чиновники подчеркивают, что остров остается уязвимым к влиянию со стороны США в онлайн-пространстве.

    Министр юстиции Дании Петер Хуммельгаард заявил: «Гренландия – цель кампаний влияния различного рода», отметив, что одна из задач таких кампаний – посеять разногласия между Данией и Гренландией. Редактор датского фактчек-проекта TjekDet Томас Хедин сообщил, что за последний год количество дезинформации на острове выросло, особенно после заявлений Трампа о возможности покупки Гренландии, что, по его словам, невозможно по датской конституции.

    Особую уязвимость Гренландии усиливает то, что она не входит в Евросоюз: на острове не действует закон ЕС о цифровых услугах, который требует от соцсетей бороться с распространением дезинформации. Немецкий депутат Сергей Лагодинский подчеркнул, что Евросоюзу нужно готовиться к новому типу «гибридного противостояния», где угрозой становятся не российские тролли, а масштабные кампании на американских платформах.

    Аналитики отмечают, что при населении менее 60 тыс. человек даже небольшая волна фейковых новостей способна охватить весь остров. Сооснователь Digital Infrastructure Think Tank Сигне Равн-Хёйгор сообщила, что большая часть жителей Гренландии получает новости через Facebook*, и даже несколько репостов могут быстро распространить ложную информацию.

    Хотя организованных иностранных кампаний вмешательства в Гренландии пока не зафиксировано, члены местного правительства уже призвали граждан к единству в противостоянии угрозам извне. Евродепутаты также предупреждают о рисках новых пропагандистских и травельных онлайн-кампаний, нацеленных на политиков Гренландии и Дании.

    Несмотря на отсутствие юридических обязательств у Дании выполнять закон ЕС о цифровых сервисах на территории острова, некоторые депутаты считают, что это должно измениться. Среди предложений – создание экспертной группы по Гренландии при ЕС, а также усиление поддержки фактчекинговых организаций и гражданского общества, чтобы повысить устойчивость острова к дезинформации.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз вынужден крайне осторожно реагировать на шаги США по Гренландии.

    Politico сообщила о выделении ЕС 150 млн евро Гренландии.

    Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявлял о положительных результатах переговоров с НАТО по вопросу Гренландии.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    4 февраля 2026, 14:10 • Новости дня
    В дипслужбе ЕС заявили о войне с Россией

    Замглавы дипслужбы ЕС Карбонель: Евросоюз уже воюет с Россией

    В дипслужбе ЕС заявили о войне с Россией
    @ Ignacio Lopez Isasmendi/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь дипломатической службы Евросоюза Белен Мартинес Карбонель заявила, что ЕС уже находится в состоянии войны с Россией.

    «Дело в том, что мы уже ведем войну с Россией», – заявила Карбонель в интервью испанскому изданию El Pais, передает ТАСС.

    По ее словам, она предпочитает считать, что Евросоюз не движется к классическому военному конфликту с мобилизацией граждан и отправкой их на фронт.

    Чиновница добавила, что для предотвращения военной эскалации, возможно, придется чем-то пожертвовать. Она подчеркнула, что усиление обороны ЕС требует перераспределения ресурсов, увеличения инвестиций в военную сферу и сокращения расходов на другие направления. Защита Европы, по ее словам, будет иметь свою цену.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию в качестве оправдания своих собственных ошибок.

    По словам российского лидера, у Москвы нет намерений начинать военный конфликт с европейскими государствами, но страна готова к любому развитию событий.

    Он также называл чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    Комментарии (33)
    2 февраля 2026, 17:54 • Новости дня
    Американский генерал заявил о войне России с Европой

    The Guardian: Американский генерал Ходжес заявил о войне России с Европой

    Американский генерал заявил о войне России с Европой
    @ Arno Burgi/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва якобы уже ведет войну с европейскими странами, заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, пишет The Guardian.

    С соответствующим заявлением Ходжес выступил на конференции по безопасности, прошедшей в Осло, передает РИА «Новости».

    «Россия находится в состоянии войны с Европой, даже если мы этого не признаем или не хотим в это верить», – приводит The Guardian его слова.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о нежелании России развязывать глобальный конфликт.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о реальной подготовке Западной Европы к военному столкновению с Россией.

    Комментарии (13)
    4 февраля 2026, 19:29 • Видео
    Переговоры Путина и Си: главное

    «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 12:38 • Новости дня
    Рар объяснил неудачу ЕС в согласовании кредита Украине на 90 млрд евро

    Политолог Рар: Европа пойдет на самые радикальные меры в финансировании Украины

    Рар объяснил неудачу ЕС в согласовании кредита Украине на 90 млрд евро
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Страх перед поражением ВСУ на фронте может заставить Брюссель пойти на самые радикальные меры в поиске денег для Киева. Вместе с тем, в ЕС нет консенсуса по этой теме, а политика в отношении Украины вызывает все больше вопросов, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее страны ЕС не смогли согласовать кредит Украине на 90 млрд евро.

    «Европейцам все труднее находить в своих бюджетах деньги на поддержку Украины. В ЕС нет консенсуса по этому вопросу. Замороженные российские активы в Бельгии решили не трогать, а США отказываются быть главным донором. Кроме того, откладывается ускоренное принятие Украины в Евросоюз», – напомнил германский политолог Александр Рар.

    «При этом, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и ряд других европейских политиков обещают Киеву помощь, чтобы не допустить поражение ВСУ на фронте. Европа расценит это фиаско, как свое собственное. Думаю, Брюссель пойдет на самые радикальные меры, чтобы изыскать средства для Киева. Надежды возлагаются, в том числе, на Германию, как самую богатую страну региона», – продолжил он.

    «Вместе с тем, политика ЕС в отношении Киева вызывает все больше вопросов. Почему Брюссель не ищет дипломатическое решение украинского кризиса? Почему он делает ставку на продолжение конфликта, в котором Украина не в состоянии победить? Впрочем, ряд западных СМИ тиражирует идею о том, что после разгрома ВСУ российская армия якобы двинется на Европу. Эти угрозы используются для обоснования того, почему европейским странам нельзя жалеть денег на поддержку украинской стороны», – заметил спикер.

    Ранее постоянные представители стран Евросоюза не смогли прийти к единому мнению относительно механизма предоставления Украине займа в размере 90 млрд евро, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на европейский источник. «Работа над дальнейшим компромиссом продолжается с целью заключения соглашения в ближайшие дни», – сказал собеседник агентства.

    Политическое решение о кредитовании Киева на период 2026–2027 годов было принято на саммите ЕС еще в декабре прошлого года. Киев рассчитывает получить первый транш в апреле. Но его исполнение тормозится из-за согласования пакета законодательных норм. Еврокомиссия установила условие, по которому большая часть средств должна быть потрачена на покупку европейского оружия.

    На этом фоне произошли разногласия между Берлином и Парижем, сообщает Politico. «Германия и Нидерланды расходятся во мнениях с Францией, стремясь обеспечить Киеву возможность закупать американское оружие». Пятая республика же ведет активную кампанию за то, чтобы предоставить льготные условия военным компаниям Евросоюза для укрепления оборонной промышленности блока.

    Берлин отверг предложение французского лидера Эммануэля Макрона о преференциях для европейских фирм. ФРГ требует такого режима для компаний из стран, оказавших «наибольшую финансовую поддержку Киеву». Газета ВЗГЛЯД писала, что деньги для Украины разрывают Евросоюз изнутри, и этот раскол выходит даже за пределы Европы.

    Комментарии (8)
    4 февраля 2026, 22:29 • Новости дня
    Латвия и Эстония выступили за прямые переговоры с Россией

    Латвия и Эстония поддержали назначение спецпосланника ЕС по России

    Латвия и Эстония выступили за прямые переговоры с Россией
    @ CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис заявили о поддержке инициативы по назначению спецпосланника Евросоюза для восстановления контактов с Россией,

    Лидеры Латвии и Эстонии высказались за назначение специального представителя Евросоюза для прямых переговоров с Россией по вопросу конфликта на Украине, передает РБК. По их мнению, европейские страны должны быть непосредственными участниками переговорного процесса, а не оставлять эту роль лидерам США.

    Президент Эстонии Алар Карис отметил, что Европа запоздала с инициативой переговоров, уступив место за столом американскому президенту Дональду Трампу. Он подчеркнул, что, несмотря на это, европейская сторона сохраняет право быть услышанной, поскольку поддерживает Украину и косвенно участвует в конфликте. По его словам, «пару лет назад мы были в позиции, что не разговариваем с агрессорами, а теперь переживаем, что нас там нет за столом переговоров».

    Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что Европа должна участвовать в дипломатическом урегулировании, но при этом настаивала на необходимости продолжения изоляции России и сохранения санкций против нее. Она предложила, чтобы на должность спецпосланника был назначен лидер Германии, Франции или Британии для помощи Украине на переговорах.

    В то же время министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал идею опасной, заявив, что любые попытки диалога ранее воспринимались Россией как уступки и лишь усиливали ее аппетиты. Он призвал продолжать давление на Россию, а не искать компромиссы.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз обсуждает создание должности спецпредставителя для ведения переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине, рассматривается кандидатура президента Финляндии Александра Стубба.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал всем, кто хочет вести серьезный диалог с Россией, не делать громких заявлений, а связаться напрямую.

    Комментарии (9)
    2 февраля 2026, 12:48 • Новости дня
    Каллас сравнила современный мир с джунглями
    Каллас сравнила современный мир с джунглями
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    На конференции по безопасности в Осло глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас сравнила современный мир с джунглями, где сильнейший диктует условия.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас вновь подняла тему «джунглей» в мировой политике, выступая на конференции по безопасности в Осло, передает РИА «Новости».

    На этот раз Каллас сравнила современный мир с джунглями, где, по ее словам, выживает сильнейший. «Если вы, как маленькая страна, не получаете необходимой безопасности от основанного на правилах миропорядка, вы понимаете, что это была иллюзия, действует закон джунглей, где сильнейший получает то, что хочет», – заявила она, раскритиковав текущее состояние ООН и международных отношений.

    Каллас подчеркнула, что даже в джунглях животные умеют сотрудничать, и призвала к внедрению принципа ответственности во внешней политике. По ее мнению, Устав ООН сам по себе хорош, однако в реальности не хватает механизма ответственности для стран.

    В 2022 году ее предшественник Жозеп Боррель также использовал сравнение Европы с цветущим садом, противопоставляя его «джунглям» остального мира, с которыми, по его словам, «нужно соответственно обращаться».

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев посоветовал главе дипломатии ЕС Кае Каллас не пить перед тем, как писать посты в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).


    Комментарии (15)
    2 февраля 2026, 22:40 • Новости дня
    Страны ЕС не согласовали механизм кредита Украине на 90 млрд евро

    Tекст: Вера Басилая

    На внеочередном заседании постпредов Евросоюза не удалось достичь компромисса по механизму займа 90 млрд евро для Украины, сообщил источник.

    Страны Евросоюза не смогли договориться о механизме предоставления Украине займа на 90 млрд евро. Европейский источник сообщил, что заседание постпредов прошло в понедельник, однако окончательного соглашения по механизмам выделения средств не достигли. По его словам, «окончательного соглашения пока нет, работа над дальнейшим компромиссом продолжается с целью заключения соглашения в ближайшие дни», передает РИА «Новости».

    Политическое решение о выделении кредита на 90 млрд евро на 2026-2027 годы было принято в декабре 2025 года на саммите ЕС. Сейчас идет процесс согласования законодательного пакета, который должен быть одобрен Европарламентом и Советом Евросоюза. Киев рассчитывает получить первый транш уже в апреле, однако переговоры участников Евросоюза продолжаются.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз предоставил Киеву поддержку на сумму 193,3 млрд евро с начала конфликта на Украине. Из этой суммы 3,7 млрд евро направили за счет реинвестирования замороженных российских активов.

    Напомним, Евросоюз согласовал предоставление Украине беспроцентного кредита на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

    Еврокомиссия установила условие, по которому большая часть этих средств должна быть потрачена на покупку европейского оружия.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Европа вряд ли увидит эти средства обратно.

    Комментарии (2)
    3 февраля 2026, 10:45 • Новости дня
    Генсека НАТО заподозрили в предательстве Европы

    Politico: Рютте ошибается в том, что Европа беспомощна без США

    Генсека НАТО заподозрили в предательстве Европы
    @ Panama Pictures/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте о невозможности обороны Европы без американской поддержки превратило зависимость в опасную политическую доктрину, пишет Politico.

    Генсек альянса позиционирует себя не как глава союза равных, а как «представитель стратегической отставки Европы», пишет Politico.

    Логика Рютте, связывающая ядерное сдерживание исключительно с защитой США, названа в публикации несостоятельной. Большинство реальных вызовов безопасности в Евро-Атлантике развиваются ниже ядерного порога, где решающее значение имеют обычные вооружения и разведка.

    Европейские страны, по данным издания, уже обладают передовыми ВВС, подводными лодками мирового класса и значительной военно-морской мощью. Проблема заключается не в дефиците ресурсов, а в национальной и промышленной раздробленности, мешающей эффективному использованию потенциала.

    Ставить безопасность континента в полную зависимость от Америки неразумно, учитывая смещение интересов Вашингтона в Индо-Тихоокеанский регион, говорится в материале.

    Требование от Европы самостоятельности с одновременным навязыванием покупки американского оружия является когнитивным диссонансом, отмечается в статье.

    Напомним, в конце января Рютте говорил, что ЕС не сможет защитить себя без поддержки США. За это его раскритиковали политики из Франции.

    При этом в нескольких европейских странах начали обсуждать идею создания военного блока вне НАТО и без участия США.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что Рютте признал зависимость Западной Европы от поддержки США.

    Комментарии (2)
    5 февраля 2026, 09:45 • Новости дня
    Захарова объяснила инициативу Латвии и Эстонии возобновить диалог с Россией

    Захарова: Латвии и Эстонии надоело сидеть под столом

    Захарова объяснила инициативу Латвии и Эстонии возобновить диалог с Россией
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично объяснила инициативу Латвии и Эстонии по возобновлению переговоров Евросоюза с Россией усталостью от нахождения «под столом».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение Латвии и Эстонии по возобновлению переговоров Евросоюза с Россией, передает РИА «Новости».

    «Все та же идея про «место за столом». Понять можно: под столом сидеть надоело», – отметила Захарова.

    Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис выразили поддержку инициативе по назначению спецпосланника Евросоюза для восстановления контактов с Россией.

    Комментарии (3)
    4 февраля 2026, 09:32 • Новости дня
    Россия намерена в G20 поднять вопрос захвата судов странами ЕС
    Россия намерена в G20 поднять вопрос захвата судов странами ЕС
    @ Imaginechina/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия совместно с партнерами из стран мирового большинства в рамках G20 планирует дать юридическую оценку захвату судов странами Европы, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

    Как отметил Бердыев в разговоре на полях конференции Cloud X Day, Москва намерена потребовать отказа от подобных действий, которые, по мнению России, создают экономические риски, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что ситуация с захватом судов отдельными странами ЕС вызывает рост рисков для транспортировки энергоресурсов и функционирования критической инфраструктуры. Дипломат подчеркнул: «Дискуссия будет острой, сложной, неудобной, в первую очередь для Британии и Франции. Но мы безусловно будем эти вопросы поднимать и вместе со странами мирового большинства требовать отказа от такой пиратской, каперской практики».

    Также он заявил, что западные страны, прибегая к захвату судов, больше не способны конкурировать честно. По мнению Бердыева, Запад прибегает к «бандитским методам» ради получения выгоды, используя неоколониальные и захватнические практики.

    Во вторник контейнеровоз Baltic Spirit, следовавший в Санкт-Петербург под багамским флагом и с российской командой, был задержан Эстонией по подозрению в контрабанде из Эквадора.

    Ранее в МИД сообщили, что Россия намерена принять меры по предотвращению морского терроризма на евразийском пространстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ заявили, что британские власти готовятся захватывать и арестовывать танкеры, выходящие из российских портов. Франция захватила танкер с российской нефтью.

    В пятницу стало известно, что Эммануэль Макрон предупредил Владимира Зеленского по телефону о том, что Франция вынуждена освободить танкер Grinch согласно требованиям национального законодательства.

    Комментарии (17)
    2 февраля 2026, 16:52 • Новости дня
    Венгрия потребовала через суд ЕС отменить запрет на энергоносители из России

    Сийярто: Венгрия потребовала через cуд ЕС отменить запрет на энергоносители из России

    Венгрия потребовала через суд ЕС отменить запрет на энергоносители из России
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгрия подала иск в Суд ЕС против введенного Евросоюзом запрета на поставки энергоносителей из России.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что правительство страны немедленно направило требование об отмене решения Совета ЕС, передает ТАСС.

    «Этот иск должен быть рассмотрен», – говорится в заявлении Сийярто, которое распространил венгерский МИД. По его словам, Совет ЕС не имел права принимать санкционные меры большинством голосов, а должен был действовать на основе консенсуса. Сийярто подчеркнул, что Еврокомиссия «замаскировала эту меру под торговую политику», зная о возражениях Венгрии и Словакии.

    Министр также отметил, что базовые документы Евросоюза предусматривают право каждого государства самостоятельно определять свою энергетическую политику и выбирать поставщиков. Он напомнил о действующем «принципе энергетической солидарности», согласно которому энергоснабжение стран ЕС должно быть безопасным, а решение Брюсселя нарушает это правило, по крайней мере для Венгрии.

    Напомним, Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского газа с 2027 года.

    Ранее в ЕК сообщили о планах ввести запрет на ядерное топливо из России.

    Комментарии (2)
    5 февраля 2026, 10:09 • Новости дня
    Володин предположил, почему Каллас плохо знает историю
    Володин предположил, почему Каллас плохо знает историю
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин усомнился в знаниях истории у главы евродипломатии Каи Каллас, напомнив о советском прошлом её семьи.

    Володин в своем Telegram-канале прокомментировал высказывания Каллас о якобы нападении России, заявив, что ее позиция и исторические суждения вызывают вопросы.

    Он отметил, что Каллас вновь сделала заявления, не соответствующие здравому смыслу и историческим фактам.

    «Все идет из детства. Мечтающая поумнеть глава Евродипломатии Каллас в очередной раз делает заявления, противоречащие здравому смыслу и историческим фактам», – подчеркнул Володин. В частности, он обратил внимание на то, что Каллас обвинила Россию в том, что она за последние 100 лет якобы нападала по меньшей мере на 19 стран, но не представила никакого списка, так как, по его словам, такого списка не существует.

    Володин также напомнил, что, по его мнению, Россия никогда не начинала войн, а лишь завершала их. Он обратился к биографии Каллас, отметив, что ее отец был высокопоставленным партийным деятелем Эстонской ССР и членом КПСС, а сама Каллас, возможно, не учила историю из-за положения своей семьи. По словам Володина, попытки Каллас дистанцироваться от прошлого ее родителей приводят к антироссийским заявлениям, а рекомендации о санкциях и обвинения в адрес СССР и России, по его мнению, «выдуманы».

    Спикер Госдумы также предположил, что все эти взгляды и заявления Каллас связаны с детскими психологическими проблемами и рекомендовал ей обратиться к врачу.

    Напомним, Кая Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран.

    Ранее Каллас сообщила, что после завершения нынешней работы станет очень умной, благодаря увлечению чтением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас во время встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что из-за непростой ситуации в мире сейчас самое время начать пить. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала вызывать санитаров для Каллас.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 03:15 • Новости дня
    В Брюсселе цитатой Эйнштейна описали «труды» ЕС над санкциями против России

    Tекст: Катерина Туманова

    Физик Альберт Эйнштейн как-то заметил, что делать одно и то же снова и снова, ожидая иных результатов – это безумие, в котором ЕС уличил обозреватель Euractiv из Брюсселя Томас Мёллер-Нильсен, работавший одно время в Москве.

    «Сегодня днём послы ЕС официально одобрили «кредит» Украине в размере 90 млрд  евро, который, вероятно, никогда не будет возвращён. Дипломаты ожидают, что Еврокомиссия в пятницу предложит 20-й пакет санкций против России с целью его одобрения столицами стран ЕС к 24 февраля», – пишет Мёллер-Нильсен в статье для Euractiv.

    Иными словами, пересказывает автор, «план» ЕС в том, чтобы продолжать финансировать (большую часть) военных усилий Киева, надеясь (вопреки всякой надежде), что следующий пакет санкций чудесным образом достигнет того, чего не достигли предыдущие девятнадцать.

    Более того, 19 пакетов санкций, если и задели экономику России, они вряд ли заставят президента страны Владимира Путина «ползти за стол переговоров в ближайшее время», отмечает Мёллер-Нильсен.

    Иными словами, санкции ЕС не только не заставляют Россию прекратить войну, но и могут сильнее затруднить достижение этой цели.

    «К сожалению, ничто из этого не изменит политику Брюсселя. Действительно, лидеры, похоже, упорно стремятся воссоздать (несмешную) европейскую политическую версию «Дня сурка». <...> В очередной раз трудно сказать, является ли такое поведение просто безумием – как заметил Эйнштейн, безумие – это делать одно и то же снова и снова, ожидая разных результатов – или гротескной сатирой», – резюмирует автор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Евросоюз обсуждает идею отмены действующего потолка цен на российскую нефть и введения ограничений на морскую транспортировку. ЕС также рассматривает вариант полного запрета на морские сервисы и ограничения на экспорт удобрений в рамках 20-го пакета санкций против России. При этом Politico узнала, что ЕС задерживается с подготовкой 20-го пакета санкций против России.


    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 14:14 • Новости дня
    Глава МИД Финляндии предостерегла от телефонных разговоров с Путиным

    Валтонен: Телефонный разговор лидеров ЕС с Путиным пошлет неправильный сигнал

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что телефонный разговор между европейскими лидерами и президентом России Владимиром Путиным сейчас был бы ошибочным знаком, пишет Die Welt.

    По словам Валтонен, которую цитирует Die Welt, «телефонный разговор между европейцами и Путиным в настоящее время послал бы совершенно неверный сигнал», передает RT.

    Валтонен подчеркнула, что прежде чем обсуждать какие-либо вопросы с российским лидером, европейским странам необходимо совместно согласовать повестку возможного диалога.

    Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил о необходимости иметь у европейцев прямой канал связи с Россией без посредников.

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков положительно оценил инициативу французских властей по налаживанию каналов диалога между Москвой и Европой.

    В декабре президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу возобновить контакты с Путиным.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 11:48 • Новости дня
    Премьер Бельгии признал ошибку Европы в миграционной политике

    Премьер-министр Бельгии призвал привлекать в ЕС правильный тип мигрантов

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выразил обеспокоенность тем, что Европа сталкивается с ростом нагрузки на систему социального обеспечения из-за привлечения неправильных мигрантов.

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил на мероприятии «Будущее Европы», организованном изданиями De Tijd и L’Echo, что Европа привлекает не тот тип мигрантов, передает РИА «Новости».

    По его словам, континент нуждается в активных мигрантах, способных укрепить рынок труда, однако текущая миграционная политика способствует росту нагрузки на систему социального обеспечения.

    «Наша «основная специализация» заключается в привлечении мигрантов, которые фактически ложатся бременем на систему социального обеспечения. И наши граждане это видят, и именно это подпитывает ультраправых», – отметил де Вевер.

    Ранее газета Financial Times сообщала, что правительства стран ЕС настаивают на ужесточении миграционной политики, в ряде случаев используя подходы, схожие с американской практикой.

    В мае 2024 года Европейский союз окончательно одобрил реформу, ужесточающую правила приема мигрантов из третьих стран. Согласно новым нормам, введение которых рассчитано на два года, предусмотрен более строгий контроль на внешних границах, ускорение рассмотрения заявлений о предоставлении убежища и более эффективное выдворение лиц, не имеющих права на пребывание в ЕС. Также реформа подразумевает справедливое распределение мигрантов между странами для снижения давления на государства, принимающие основной поток нелегалов.

    Премьер-министры Дании и Британии призвали к реформе Европейской конвенции по правам человека. Они отметили необходимость обновления системы предоставления убежища из-за новых миграционных вызовов.

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал миграционную политику европейских стран, заявив, что многие из них из-за этого теряют жизнеспособность.

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 12:21 • Новости дня
    Politico: Глава ЕК собрала комиссаров из-за конфликтов в Брюсселе

    Politico: Глава ЕК фон дер Ляйен собрала комиссаров из-за конфликтов в Брюсселе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен созвала свою команду на встречу, чтобы разрешить напряженность и конфликты, накопившиеся между еврокомиссарами, сообщает газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен созвала свою команду на встречу, чтобы разрешить напряженность и конфликты, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico. Встреча назначена на 4 февраля и пройдет в Левене, отмечает издание.

    По данным европейских дипломатов, решение о проведении совещания связано с «необычайно натянутой атмосферой» в Брюсселе после ряда острых перепалок между членами комиссии. Источники в публикации подчеркивают, что среди причин обсуждаются задержки с поступлением документов к высокопоставленным чиновникам.

    Особое внимание уделяется конфликту между комиссаром по энергетике Даном Йоргенсеном и вице-председателем Еврокомиссии Терезой Риберой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен становится символом деградации Евросоюза.

    Фон дер Ляйен призвала защитить Евросоюз от «серой зоны» России.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен порекомендовала очень внимательно послушать заявления Владимира Путина на форуме «Валдай».

    Комментарии (0)
    Главное
    Военный аналитик призвал поставить на вооружение БЖРК «Баргузин»
    Новый тяжелый дрон «Провод» поступил в российские войска
    В TWZ раскрыли перспективу получения Киевом ракет Meteor класса «воздух-воздух»
    Володин предположил, почему Каллас плохо знает историю
    Дмитриев сообщил, как СМИ «глубинного государства» выдают себя
    Саудовская Аравия ввела паспорта для верблюдов
    Американский клен по вреду решили приравнять к борщевику

    Европа оставила лазейку для российского газа

    Евросоюз одной рукой запрещает российский газ. А другой – увеличивает его закупку на фоне сильных холодов. «Если холодно, то можно» даже при полном запрете импорта газа из России. Европа юридически закрепила эту лазейку. Согласится ли Газпром на роль временного спасателя? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Эстония занялась пиратством на Балтике

    «Прибалтийские тигры» выводят государственное пиратство на новый уровень» – так в экспертном сообществе комментируют задержание Эстонией контейнеровоза Baltic Spirit. Эстонские власти посчитали, что судно, шедшее из Эквадора в Санкт-Петербург, могло перевозить контрабанду. Аналитики не исключают, что Таллин может сфальсифицировать доказательства для достижения политических целей. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский вновь выгнал украинцев на мороз

    В ответ на террористические атаки ВСУ Россия возобновила удары по энергетической инфраструктуре противника. В Киеве, Харькове и других областях – массовые отключения тепла и света. По мнению экспертов, Владимир Зеленский, спровоцировавший эту эскалацию, теперь использует гуманитарную катастрофу для затягивания переговоров и шантажа Запада. Подробности

    Перейти в раздел

    Как США рассчитывают подчинить Кубу

    Похоже, что Куба находится накануне потери своего легендарного статуса Острова Свободы. Соединенные Штаты предприняли шаги, которые, по замыслу Белого дома, должны вызвать восстание кубинского народа против собственного руководства – и подчинение США. О чем идет речь и почему это действительно серьезно? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Переговоры Путина и Си: главное

      «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    • Роль черной магии в диктатуре Зеленского

      Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    • Распаковка файлов Эпштейна. Стыд и позор элиты

      Очередная порция опубликованных материалов по делу Джеффри Эпштейна, на частном острове которого мировая элита устраивала оргии с несовершеннолетними, перевозбудила не только Америку: скандал обсуждает весь мир.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Дополнительный отпуск 2026: кому положен по закону и сколько дней можно получить

      Некоторые категории работников имеют, помимо основного, дополнительный ежегодный отпуск. Кто именно пользуется таким правом, сколько дней добавляется к отдыху и какой денежной компенсацией в некоторых случаях эта льгота может быть заменена?

    • Как встать на биржу труда в 2026 году: список документов и порядок регистрации

      Потерявшие работу имеют право на государственное пособие – но чтобы его получить, необходимо соответствующим образом зарегистрироваться. Где и каким образом это сделать, каков размер пособия по безработице в 2026 году, при каких условиях выплаты могут быть прекращены и какие еще есть меры поддержки для безработных?

    • Лунный посевной календарь на февраль 2026: благоприятные дни, когда сажать рассаду

      Февраль – старт активного сезона для садоводов и огородников. В это время на подоконниках закладывается основа будущего урожая: высевается рассада теплолюбивых культур, зелени и цветов. Многие для планирования этих важных работ используют лунный посевной календарь. Это многовековой метод, который помогает соотнести агротехнические мероприятия с естественными циклами природы – фазами Луны и ее прохождением через знаки Зодиака. Считается, что такой подход позволяет оптимизировать энергию роста растений, делая рассаду более крепкой и устойчивой.

    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации