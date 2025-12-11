Forbes: Москва вошла в число лучших городов мира для туризма

Tекст: Тимур Шайдуллин

Москва выходит на ведущие позиции среди мировых городов в сфере туризма, несмотря на введённые санкции, пишет ТАСС со ссылкой на статью колумниста Forbes Уэсли Александра Хилла.

«Москва смогла вывести свою туристическую отрасль на новый уровень, несмотря на многочисленные санкции», – отметил Хилл.

Эксперт обратил внимание, что город успешно перестраивает стратегию развития туризма, что способствует росту потока иностранных гостей. Только в 2023 году Москву посетили более 2,3 млн иностранных туристов из разных стран.

Forbes подчеркивает, что российская столица стала самой востребованной для гостей из Китая, опередив даже Японию. Такой результат стал возможен благодаря инициативам, реализуемым местными властями для повышения привлекательности города, отмечает издание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас Москва – наиболее популярное направление в сфере внутреннего туризма для коротких путешествий. В этом плане столицу предпочитают 19% путешественников.

В 2024 году столицу посетили 26 млн человек, это вдвое больше, чем численность ее населения. Москва формирует 14% общего туристического потока по России и занимает почти половину иностранных поездок.

В частности, например, туристы из Китая проявляют особый интерес к московским театрам, фестивалям и историческим местам, выделяя возможности для создания ярких фотографий в столице, сообщил председатель Комитета по туризму Москвы Евгений Козлов.



