Провал туристического сезона в Анапе помог Крыму

Tекст: Ольга Самофалова

Внутренний туризм в России динамично развивается: его объем в 2025 году может вырасти на 10–15%, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, если за прошлый год было совершено 90 млн поездок, то сейчас устойчиво выходим на 98 миллионов. К 2030 году поставлена цель достичь 140 млн туристических поездок по России.

«В этом туристическом сезоне ждем роста турпотока внутри России на 15%, максимум на 20%. Потому что очень сильно просела Анапа, а это флагман практически всех российских туроператоров, один из любимых и популярных курортов России. Рынок такое не мог не заметить», – говорит Евгения Кизей, заместитель гендиректору по продукту компании «Мультитур».

Анапа стала самым большим провалом туристического сезона 2025 года из-за загрязнения вод после разлива мазута в декабре 2024 года. Здесь продажи рухнули почти в два с половиной раза, отели были загружены только на 50%, не больше, говорит Кизей. По ее словам, ближние регионы задело по касательной, и на продаже туров это не сказалось.

Зато неожиданно среди всех курортов Краснодарского края выстрелил Геленджик, который показал взрывной рост турпотока. «Причина в том числе в благоустройстве самого курорта и расширении отельной базы. В Геленджике строится много небольших отелей уровня три звезды, а лучше всего продаются отели именно такой звездности. Благоустроенная набережная, появление нового центра Геленджика, рост числа кафе и ресторанов – все это привлекает больше туристов. Важную роль играет и открытие аэропорта в середине сезона», – отмечает Кизей.

Интересно, что в этом году выстрелил старый добрый Крым. «Примерно четыре сезона было затишье, а в этом году уже сейчас продажи в Крыму выросли на 35%, а к концу года ждем роста на 40%, так как впереди еще август и бархатный сезон. Это не новый, а хорошо забытый старый курорт.

Интерес к Крыму всегда был, но в последние годы побаивались туда ездить. А в этом году все сошлось. Во-первых, история с мазутом в Анапе переориентировала часть туристов на Крым. Во-вторых, цены в Краснодарском крае выросли в среднем на 25-30%, а в Крыму – лишь на 10%, максимум 15%. И в целом туристы соскучились по Крыму»,

– рассказывает собеседник.

Турпоток в Сочи тоже вырос, просто не такими взрывными темпами, как в Крыму. Причина скромного роста в высокой цене как на авиасообщение, так и на отели, и в целом на турпродукт, поясняет Кизей.

А взрывной рост турпотока в Крым не остановило даже отсутствие авиасообщения, с которым пришлось пока смириться. Туристы едут на полуостров по железной дороге, которая добавила рейсы из четырех новых городов, а также дополнительные поезда по традиционным маршрутам, плюс прицепные вагоны. Или на личном транспорте через Крымский мост или через новые территории.

А вот Дагестан, который в свое время выстрелил и три года подряд был «звездой« социальных сетей, показывая рост турпотока на 20-25%, в этом году сдал свои позиции – такого взрывного роста уже не наблюдается. Причины в отсутствие привычного для россиян формата «все включено» и в необходимости обновлять инфраструктуру – возвратов туристов не наблюдается, отмечает эксперт.

Среди горнолыжных курортов выстрелил в этом году Архыз, а не Красная поляна, Приэльбрусье или Домбай. «Архыз показал прирост турпотока на 30-32% в этом году тоже благодаря благоустройству курорта. Здесь появились новые канатные дороги, и стройка новых объектов продолжается», – говорит Кизей.

Выше рынка растет турпоток также в Адыгею. Этот регион имеет удобное месторасположение для туров на несколько дней. В частности, сюда заезжают те, кто путешествует на личном транспорте в направлении Черного моря, говорит Кизей.

Еще один интересный тренд этого года – это интерес россиян к недолгим поездкам на несколько дней. «Продолжает усиливаться тренд на короткие поездки выходного дня – гостиничные системы фиксируют среднюю продолжительность поездки около двух дней. Поездка на два-три дня обходится примерно в 10–12 тыс. рублей с человека, что на 13% выше, чем год назад. Это средний чек по данным аналитиков T-Data, в который входит проживание, питание, такси и развлечения, но без дороги», – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

«Спрос на короткие путешествия вырос на 20%, видно из данных сервиса путешествий Туту. Чаще всего уезжают в Москву (19%), Петербург (13%), Краснодарский край (9%). По росту спроса на поездки выходного дня лидируют Башкирия (+60%), Тверская (+53%) и Амурская (+50%) области», – отмечает Ольга Котельникова, руководитель отдела маркетингового анализа в сервисе путешествий Туту.

«Туристы действительно помимо ежегодного отдыха летом и, возможно, зимой на новогодние праздники стали планировать еще одну-две короткие поездки на три-четыре дня в ближайшие регионы весной и осенью.

Это могут быть туры выходного дня или экскурсионные маршруты в зависимости от близости. Москвичи едут по «Золотому кольцу», в Санкт-Петербург и Белорусию благодаря транспортной доступности. Из Краснодара и Ростова клиенты ездят на несколько дней в Адыгею и на Черноморские курорты. Из Ростова популярны также туры выходного дня в Минводы, Архыз и Адыгею», – говорит Кизей.

По ее словам, это объясняется не экономией туристов, а, наоборот, тем, что россияне могут позволить себе отдыхать чаще, плюс растет интерес к внутреннему туризму. Конечно, рост стоимости зарубежных направлений для туризма, в том числе авиасообщения, тоже играет свою роль. «Не последнее место занимает развитие отечественной туристической инфраструктуры. Те курорты, которые в этом году показали самый большой прирост по бронированию, занимаются в том числе развитием этой инфраструктуры», – говорит Кизей.

«К числу знаковых событий в сфере внутреннего туризма можно отнести и запуск маршрута из Сочи в Сухум (Абхазия), анонсированный Минтрансом. На линии будут работать скоростные пассажирские суда типа «Комета» – подобные суда не использовались на этом направлении почти 30 лет. Таким образом, мы наблюдаем не только восстановление утраченной транспортной связанности, но и возвращение к жизни давно забытых туристических маршрутов», – говорит Галина Дехтярь, профессор кафедры управления бизнес-процессами Факультета рыночных технологий ИОМ Президентской академии.

Кроме того, отмечается тренд на тихий туризм в небольших уютных городах без суеты. «Такой отдых выбирают те, кто устал от мегаполиса. В первом полугодии 2025 года по статистике Туту турпоток в тихие города вырос на 11% по сравнению с прошлым годом. Среди востребованных направлений для такого отдыха оказались Сортавала, Серпухов, Рыбинск, Алексин и Шуя», – говорит Котельникова.

По ее словам,

на 10% вырос спрос на духовные поездки в монастыри, причем, свыше половины таких путешествий совершают зумеры и миллениалы. Причем, спрос на духовные поездки среди зумеров вырос на 25% по сравнению с прошлым годом, среди альфы (родились в 2010-2025) – на 16%,

говорит Котельникова.

Наконец, на целых 23%, по данным Туту, вырос интерес к женским соло-путешествиям. По России чаще всего едут в Москву, Краснодарский край и Петербург. Причем, каждый пятый турист вдохновляется на поездку через короткие видео или посты друзей, среди молодежи таких – уже 64%, отмечает Котельникова.

Одним из ключевых трендов 2025 года стал экотуризм: поток туристов в национальные парки и заповедники, по оценке экспертов, может достичь 20–22 млн человек. «Популярностью пользуются маршруты на Камчатке, Алтае, Северном Кавказе, Мурманске. Также отмечен рост интереса к Сахалину, регион активно продвигается через агентство «СахТерра». Новыми звездочками стали Ямал и Хакасия, так как благодаря этно- и арктическому туризму, они привлекли внимание отдыхающих менее знакомым, но живописным природным направлением», – говорит Чернов.

«Спрос на экомаршруты есть. Однако Камчатка – направление с дорогой логистикой и коротким сезоном. Даже групповые туры сюда стоят от 600–700 тыс. рублей. В некоторые локации можно добраться только вертолетом. Чаще всего сюда едут самостоятельные туристы или небольшие туристические группы. Алтай в этом смысле более доступен, но тоже требует подготовки, а также учета местных традиций. По данным Туту, этим летом спрос на перелеты в Горно-Алтайск вырос на 26%», – рассказывает Ольга Котельникова.

В целом если внутренний туризм России продолжит развиваться такими темпами и дальше, то достичь цели в 140 млн туристических поездок к 2030 году (против 98 млн в этом году), вполне реалистично.

Однако нужна интенсивная господдержка и расширение инфраструктуры, а именно строительство гостиниц, развитие транспортной доступности, цифровизации и маркетинговое продвижение маршрутов, говорит Чернов. «Важно не только количество поездок, но и разнообразие туристического продукта, например экотуризм, гастротуризм, событийный туризм, научно-популярные маршруты, bleisure (деловые поездки с осмотром достопримечательностей)», – заключает эксперт.