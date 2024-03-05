Страсть к путешествиям подстегнет российскую экономику

Tекст: Дмитрий Скворцов

В послании Федеральному собранию Владимир Путин обозначил цели реализации проекта «Пять морей», призванного в ближайшей перспективе увеличить ежегодный внутренний турпоток на 10 млн человек и внести свой вклад в удвоение показателей внутреннего туризма к 2030 году с 70 до 140 млн человек в год. Проект предполагает развитие десяти крупных туристических кластеров, в которых только в рамках федеральных программ должны быть построены отели общей вместимостью порядка 74 тыс. номеров.



В число приоритетных курортов в рамках этого проекта войдут крымские Новая Анапа и Абрау-Дюрсо («Золотые пески России» и Саки), Каспийский прибрежный кластер (Дагестан), Калининград («Русская Балтика»), Приморский край (Владивосток, Хасанский район), а также ряд новых курортов в туристическом кластере на озере Байкал.

О чем именно идет речь? «Президент России дал поручение создать новые морские курорты... Ключевой вопрос – это строительство современной туристической инфраструктуры. В настоящее время сформированы предложения по 10 инвестиционным проектам по созданию таких курортов в семи субъектах России. Объем инвестиций прогнозно составит более 1 трлн рублей, преимущественно это внебюджетные средства. Будет создано свыше 61 тыс. новых рабочих мест. Мультипликатор по этим проектам: на каждый вложенный рубль федеральных средств – более 10 рублей внебюджетных инвестиций», – пояснял в ноябре 2023 года на заседании профильной правительственной комиссии вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Теперь, после упоминания проекта в послании президента, региональные власти делятся подробностями того, как именно будут выглядеть будущие туристические объекты. У каждого регионального проекта есть свои уникальные особенности.

От Калининграда до Владивостока

В Приморье, по словам губернатора края Олега Кожемяко, уже проработана концепция курорта, включающая гостиницы, апарт-отели, рестораны, рыбный рынок, аквапарк, детские центры. Этот проект способен привлечь до полумиллиона туристов в год. Общая площадь – более 150 га, объем инвестиций может превысить 30 млрд рублей. Сейчас идет выделение земельного участка для курорта. Его изюминкой станут современные марины (яхтенные стоянки).

«Японское море обладает огромным потенциалом для яхтинга. Несомненно, особым этапом развития развлекательной индустрии здесь должно стать создание полноценного морского курорта. Для этих целей мы подобрали земельный участок в Хасанском округе.... Время в пути до аэропорта – менее трех часов, есть железнодорожная ветка, соединяющая с Транссибом. В часе езды находится граница, где проживают около 50 миллионов китайских жителей провинции Цзилинь и нет выходов в море. Это тоже хорошие перспективы для использования международного туризма», – говорит Олег Кожемяко.

В Калининградской области уже реализуется проект «Русская Балтика», который предусматривает строительство интегрированного курорта в районе Янтарного городского округа. «Жемчужина этого курорта — это большой бассейн с подогреваемой морской водой», рассказывал министр культуры и туризма региона Андрей Ермак.

Предполагается, что расположенный прямо на побережье бассейн может быть длиной около полукилометра и шириной 20-30 метров, и сможет принимать несколько тысяч человек в день. Благодаря такому бассейну, как заявляется, «можно будет искупаться в Балтике даже в январе».

В Курортном районе Санкт-Петербурга появится собственный туристический комплекс «Горская», тоже включающий в себя подогреваемый бассейн, яхтенную марину и даже судоверфь для строительства реплик исторических кораблей.

В Дагестане между Дербентом и Махачкалой также планируются создать круглогодичный морской курорт. Фактически здесь вырастет новый город. Он объединит в себе как пляжный, бальнеологический, так и этно-, агро- и гастрономический туризм. Длина одной только набережной составит 6 километров. «По проекту предполагается строительство 28 гостиниц, санатория, культурно-познавательных объектов, марины, а это 14,5 тыс. мест размещения, более 8 тыс. рабочих мест», говорит министр по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Эмин Мерданов.

В Крыму, неподалеку от Евпатории появится туристический комплекс «Золотые пески России», особенностью которого станет самая протяженная на западном берегу полуострова набережная. Проект курорта «Приморск» в Запорожской области предполагает создание бальнеологического комплекса с гостиницами, кемпингами, ландшафтным парком на берегу Азовского моря.





Туристический кластер в Краснодарском крае сегодня один из самых развитых в России. Но и там планируется дальнейшее развитие. Между Черным морем и Кизилташским лиманом появится курорт «Новая Анапа» с более чем сотней отелей. Еще один новый туристический комплекс появится поблизости от Новороссийска.

И наконец, украшением проекта станет круглогодичный туристический кластер под названием «Волшебный Байкал». Он будет расположен и на иркутском, и на бурятском побережьях озера. Комплекс будет включать в себя отдых на термальных источниках, стоянки для яхт, в том числе отапливаемые, экологические тропы. Уникальной особенностью проекта станет полная экологическая чистота, соблюдение принципа «ноль загрязнений». Все отходы с прилегающих к озеру Байкал поселков в Иркутской области и Республике Бурятия будут вывозить.

Шанс для российского туризма

Обозначенные президентом цели в сфере туризма уже приняты к исполнению. Многие пункты этой программы обсуждались еще в июле 2023 года на правительственной комиссии по развитию туризма. А почти за два года до этого, в октябре 2021 года был утвержден перечень из 38 туристических проектов, на которые были выделены льготные кредиты на общую сумму 140 млрд рублей.

«Мы постарались поддержать проекты на курортных территориях – там, где наиболее остро не хватает качественной круглогодичной туристической инфраструктуры. В итоге более половины поддержанного номерного фонда – порядка 9 тыс. номеров из 14 тыс. – будет создано в Республике Крым, Краснодарском и Ставропольском краях, Калининградской, Ярославской и Тверской областях (Завидово), Карачаево-Черкесии (Архыз). Еще около 1 тыс. номеров поддержано в Сибири и на Дальнем Востоке – в “Шерегеше”, на Байкале, в Приморском крае и Сахалинской области», – говорила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на заседании правительственной комиссии по развитию туризма 29 октября 2021 года. Как можно заметить, в этом списке уже присутствуют объекты из курортных кластеров, позже вошедших в проект «Пять морей».

Если же говорить о начале разработки долгосрочной государственной стратегии развития внутреннего туризма, то это 2018 год, когда были приняты приоритетные нацпроекты, в число которых вошел и «Туризм и индустрия гостеприимства». Однако и это не самая ранняя отправная точка. Первые системные меры по поддержке туристической отрасли стали обсуждаться еще в начале нулевых, когда количество россиян, могущих позволить себе отдых на теплом море, стало исчисляться миллионами.

Однако отечественная индустрия туризма после развала девяностых годов явно требовала обновления. Появлявшиеся тогда еще немногочисленные точки роста не могли на равных конкурировать с коллегами из Турции или Египта. Среди прочего большую роль в этом играла краткость летнего сезона даже на российском черноморском побережье. Турецкие и египетские пляжи были привлекательными почти круглый год, а российским отельерам приходилось растягивать выручку теплого сезона практически на целый год. Поэтому неслучайно глава государства говорил о создании круглогодичных курортов.

Политика «круглогодичности» уже доказала свою успешность на примере Сочи и находящихся вблизи горнолыжных курортов Красной Поляны. Созданная к Олимпиаде-2014 инфраструктура в итоге превратила Краснодарский край из сугубо летнего, зависящего от сезона региона в центр в том числе зимнего отдыха. Ожидается, что турпоток Краснодарская края по итогам зимнего сезона приблизится к 2,5 миллионам отдыхающих.

В целом же складывающаяся в турбизнесе ситуация напоминает 2015 год в сельском хозяйстве. Когда антироссийские санкции, объявленные Европой после Крымской весны (и контр санкции против импорта европейского продовольствия, объявленные Россией в ответ), освободили внутренний рынок, у российского сельского хозяйства возник уникальный шанс, которым оно воспользовалось на все сто процентов. Сегодня Россия не только обеспечила свою продовольственную безопасность, но и превратилась в одного из ведущих мировых экспортеров продовольствия. Теперь и у отечественного турбизнеса возникает аналогичный шанс, который нельзя упустить.

С этой точки зрения прогноз об увеличении вклада туризма в ВВП России к 2030 году вдвое — до 5%, вполне обоснован и даже может быть превышен. Тем более, что для российского бизнеса появляются хорошие возможности для инвестиций внутри страны (причем на территориях, в обустройство которых государство готово вкладывать немалые деньги и где гарантировано будет происходить рост деловой активности). Сказанное Владимиром Путиным для российских бизнесменов: «вкладывать ресурсы нужно в Россию, в регионы, в развитие компаний, в подготовку кадров» — в полной мере применимо и для инвестиций в туристическую отрасль.