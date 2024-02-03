На Дне туризма на выставке «Россия» рассказали об успехах отрасли

На Дне туризма на выставке «Россия» рассказали об успехах туристической отрасли страны

Tекст: Валерия Городецкая

Выступая на официальном открытии Дня туризма, Чернышенко отметил, что стартовавший в 2021 году нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» принес существенный результат – несмотря на санкционные ограничения, турпоток из-за рубежа растет, говорится в сообщении на сайте Минэкономразвития.

«Сегодня туризм – важная часть экономики регионов и страны в целом. Туризм меняет города, регионы, инфраструктуру, целые отрасли. Помогает развивать малый бизнес. Дает работу миллионам человек. Туризм меняется и сам: становится более современным, технологичным, способным удовлетворить запросы на любой вкус и кошелек», – подчеркнул на открытии глава Минэкономразвития Решетников.

В рамках Дня туризма Чернышенко провел пленарное заседание, на котором рассказал, что последние четыре года были крайне непростыми для индустрии гостеприимства. Основной вызов развитию туризма бросила пандемия коронавируса. При этом в России были приняты беспрецедентные меры поддержки отрасли, направленные на сохранение коллективов и инфраструктуры. Это позволило быстро восстановить основные показатели развития туризма в стране.

«В 2021 году президентом было принято решение определить развитие туротрасли одной из ключевых задач развития страны. Спрос на внутренний туризм не просто восстановился, но и превысил «доковидный» уровень. Мы сегодня говорим о росте 20%, число поездок составило 78 млн. Это подтверждает правильность выбранной нами стратегии – стратегии наращивания предложения», – сказал Чернышенко.

Решетников отметил, что в России начал расти и внутренний туризм, выросла выручка бизнеса.

«Жители стали больше путешествовать по стране. В 1,5 раза увеличилась выручка бизнеса. На фоне растущего спроса компании стали активнее инвестировать в инфраструктуру. Поддержку этому оказал нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». Строятся отели по льготным программам кредитования, модульные гостиницы, инфраструктура для туристических кластеров. Сконцентрировали на туризме дополнительные меры поддержки: программы Корпорации МСП, оcобые экономические зоны и другие инструменты регионального развития. Так сместили фокус поддержки со спроса на предложение. Это было своевременное решение: программы кэшбека хорошо сработали в ковид и вначале санкций. Сейчас спрос на путешествия растет и без стимулирующих мер. Но это далеко не весь потенциал. Оцениваем потенциал туризма в 140 млн турпоездок до 2030 года», – сказал он.