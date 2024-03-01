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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Президент Путин констатировал, что остановить Россию невозможно

    Наша армия надежным щитом прикрывает страну, давая ей возможность заниматься главным – собой. Послание президента – это и национальная стратегия, близкая и понятная любому гражданину страны, и заявление на весь мир: Запад снова обломал свои зубы об Россию.

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    1 марта 2024, 15:42 • Новости дня

    Эксперты проанализировали главные тезисы послания Путина

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские политики, общественные деятели, военные корреспонденты, политологи и эксперты назвали главные итоги послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевым моментом обращения российского лидера называют идею повышения качества жизни людей и поддержку семей с детьми.

    Так, первый зампред комитета Госдумы по просвещению, замглавы фракции ЕР Алена Аршинова сообщила, что «Единая Россия» использует опыт программы капремонта школ для успешной реализации аналогичной программы по детсадам. Она напомнила, что президент Владимир Путин в послании поручил начать их капремонт со следующего года. Сейчас ряд регионов обновляют здания дошкольных учреждений по партпроекту «Новая школа» за счет собственных средств.

    «Теперь необходимая поддержка будет оказана из федерального бюджета. С 2022 года программа большого капремонта школ, реализуемая «Единой Россией» вместе с Минпросвещения, затронула более 4 тыс. зданий. В 2024 году капремонт пройдет в 1047 школах. Обновление детсадов расширит возможности дошкольного образования и улучшит условия в них для детей. В целом на эти программы будет выделено более 400 млрд рублей дополнительно», – отметила замруководителя думской фракции ЕР.

    В свою очередь замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев сообщил, что решение президента о запуске нацпроекта «Кадры» поможет решить проблему кадрового голода. «Мы с этим вплотную столкнулись, встречаясь с директорами предприятий. Сегодня это одна из наших серьезнейших проблем. Очень рад, что президент услышал нас, и в ближайшее время заработает новый мощный национальный проект «Кадры России», – сказал он.

    Член президиума РПС, замглавы фракции ЕР Сергей Морозов заявил, что решение Путина о списании регионам части бюджетных кредитов приведет к повышению качества жизни людей. «На 70% увеличатся объемы инвестиций в высокотехнологичное производство, а это значит, что поступят огромные инвестиции в бюджет. Эти деньги будут направлены на поддержку людей, которые проживают в регионах», – отметил он.

    Российский политолог и телеведущий Сергей Карнаухов заявил в свою очередь, что один из главных итогов послания президента – семья и поддержка детей становятся безусловным приоритетом государственной политики. «Владимир Путин озвучил целый пакет новых решений, в том числе – принципиально новые программы: нацпроект «Семья», допфинансирование демографического развития в регионах с низким уровнем рождаемости, увеличение налоговых вычетов. Отдельный пакет мер коснется поддержки людей старшего возраста: увеличение финансирования системы долговременного ухода и новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», – отметил он.

    Одним из главных условий для создания крепкой и здоровой семьи являются, по словам эксперта, уверенность в завтрашнем днем, высокий уровень благополучия. «А за этим стоит целый блок вопросов о которых говорил глава государства – качественное образование и медицина, экология, возможность иметь высокооплачиваемую работу, безопасность. Важно, что Владимир Путин заявил не об отдельных мерах или льготах, он изложил системный и комплексный план развития страны на годы вперед. Именно ради нашего будущего мы должны сейчас победить, и вместе обеспечить уверенное развития Отечества. Мы это заслужили», – подчеркнул он.

    Сенатор Константин Долгов отметил, что послание главы государства впервые содержит такие масштабные задачи на уровне нацпроектов. «Каждая из них четко и сразу сопровождается конкретными суммами финансирования, и президент прямо сказал, что это финансирование гарантировано. Масштаб послания–2024 отличен от предыдущих, тот же проект «Экономика данных» предполагает не менее 700 миллиардов рублей до 2030 года. Как и по другим задачам, в сфере ЖКХ, снижению бедности, капремонту школ, строительству и прочее. Каждая задача сопровождается конкретным уровнем финансирования, просчитанным на длительный период, и это принципиально важно», – приводятся его слова на портале publico.ru. Послание 2024 – это программа развития страны, отметил Долгов. «Все задачи обозначены, минимум, до 2030, поэтому это стратегическое видение развития России», – сказал он.

    Военкор Евгений Поддубный обратил внимание, что Путин обозначил приоритетным такой процесс, как смена элит в нашей стране. «Мы же тут уж два года говорили о том, что лучшая часть нашей страны сейчас душой и делом связана с СВО. И люди, которые прошли через войну за наше будущее должны формировать это будущее после Победы. Это не значит, что можно это делать без компетенций, но тут же появился большой кадровый проект «Время героев».

    Я как доверенное лицо Владимира Путина проехал уже несколько регионов, участвовал в предвыборных агитационных мероприятиях и нигде не кривил душой, когда говорил, что грядущие выборы – это часть борьбы за будущее России. Потому что страна выбирает не просто президента, народ России своим выбором укрепляет фундамент, на котором стоит страна и который позволяет не останавливаться в развитии и созидать», – написал он.

    В свою очередь депутат Госдумы Мария Василькова отметила, что президент ставит амбициозные цели инвестиционного и промышленного развития, настраивая страну на достижение новых успехов. «Уже сейчас в стране на 80% обновлены все производственные мощности, за последние годы построены сотни новых фабрик и заводов, которыми гордится страна. Послание президента дает уверенность в том, что этот рост продолжится: будут создаваться тысячи новых современных производств, а значит, и высокооплачиваемых рабочих мест», – выразила уверенность она.

    Военкор Александр Коц назвал символичным, что послание президента началось с темы СВО и закончилось ею же. Путин, по его словам, затронул все – от проблем маленького человека до построения послевоенного многополярного мира. «И тут важно, что президент отдельно отметил, что в этом процессе будут участвовать те, кто сейчас в окопах выгрызает зубами нашу Победу. Они, и те, кто кует Победу в тылу, не должны остаться за бортом после нее. Они должны стать новой элитой прекрасной России будущего», – подчеркнул он.

    Военный журналист Александр Сладков назвал программу «Время героев», о запуске которой в послании объявил президент, «кузницей российской элиты, в которой ждут и рядовых, и офицеров». «Кто не имеет высшего образования, предоставляется его получить приоритетно в ведущих вузах России», – отметил он.

    Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев выразил благодарность главе государства за признание бесценности того труда, который сегодня выполняет каждый боец на фронте. «Именно эти люди – наши герои и патриоты – должны выходить на ведущие позиции и возглавлять как регионы, так и предприятия», – отметил он. По его словам, продолжится масштабная работа по повышению уровня жизни, по поддержке экономики и бизнеса, развитию туризма и других сфер жизни. «Но главное, что сегодня мы услышали от нашего лидера: «Верю в нашу победу, успехи и в будущее России», – добавил депутат.

    Послание президента Путина – это лучший план развития России, заявил гендиректор российского общества «Знание» Максим Древаль. «Видел новость, что послание нашего президента смотрели по всему миру. Лично я не помню, чтобы таким же успехом пользовались обращения Байдена или других западных политиков. По-моему, это отлично показывает, насколько важное и значимое место в мире занимает Россия, и насколько попытки коллективного Запада нас отменить жалки и ничтожны», – отметил он.

    Со своей стороны первый зампред Координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты России Александр Малькевич отметил, что «послание четко отвечает на вопрос, какую страну мы строим вместе с президентом». «Президент призывает людей сплотиться для достижения поставленных целей и вместе отстоять суверенитет страны: политический, экономический, технологический, культурный и, что немаловажно, ценностный. И, конечно, послание дает понятный ответ на вопрос о том, какое будущее ждет наших детей», – указал он.

    Депутат Госдумы Александр Якубовский отметил, что «послание-2024 – это не только программный и стратегический документ, определяющий развитие страны на годы вперед, но и руководство прямого действия для Госдумы и правительства». «Главное, чтобы результат нашей работы скорее увидели жители в регионах и, конечно, семьи, в том числе многодетные. Ведь именно они были одними из главных адресатов – чтобы справедливый достойный уровень жизни был у семей с детьми, а любой регион обладал полноценной современной инфраструктурой», – заявил он.

    Зампред Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов обратил внимание на поручения президента в части борьбы с бедностью. «Можно быть уверенными в том, что все заявленные вчера президентом Путиным ориентиры будут достигнуты, и, может быть, даже раньше означенных сроков.

    Бедность – это то, с чем сталкивается каждый конкретный населенный пункт. И речь идет не о каких-то решениях, которые принимаются в и исполняются в Москве, а о том, чтобы выделить больше средств, дать больше рабочих мест и больше финансовой свободы регионам. Помимо значительных субсидий поддержек различного рода инфраструктурных кредитов, будут списаны 2/3 долгов, что очень важно. Возвратные деньги по этим долгам, в том числе проценты, также будут возвращаться из федерального бюджета в регионы. В совокупности этот пакет мер, безусловно, даст необходимый эффект», – считает депутат.

    Военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что послание-2024 фиксирует изменения в российском обществе, где настоящей элитой станут те, кто служил России. «Специальная военная операция продолжается, а проект «Время героев» только объявлен. Но, безусловно, это верное целеполагание: именно из тех, кто готов в условиях риска для жизни выполнить воинский долг и защитить интересы России, надо формировать будущую политическую элиту России: управленческую и интеллектуальную», – отметил он.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как заставить США принять российские условия для глобальных переговоров.

    1 марта 2024, 12:13 • Новости дня
    Опрос: Путину доверяют 82% россиян

    Опрос ФОМ: Путину доверяют 82% россиян

    Tекст: Ольга Никитина

    Президенту России Владимиру Путину доверяют 82% россиян, а его деятельность одобряют 80%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного ФОМ.

    Согласно результатам исследования, на вопрос о доверии президенту России Владимиру Путину положительно ответили 82% респондентов, тогда как 10% придерживаются противоположного мнения, передает РИА «Новости».

    Деятельность главы государства одобряют 80% опрошенных, в то время как доля тех, кто не доволен действиями президента, составляет 7%.

    Опрос «ФОМнибус» был проведен с 23 по 25 ноября 2024 года среди 1,5 тыс. респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

    Неделей ранее работу Путина на своем посту положительно оценили 82% россиян.

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    1 марта 2024, 01:23 • Новости дня
    Командир «Ветеранов» рассказал о звонке Путина

    Командир «Ветеранов» Морпех рассказал о телефонном разговоре с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Командир бригады «Ветераны» с позывным Морпех сообщил, что ему звонил президент России Владимир Путин, который «углубленно интересовался» обстановкой на передовой в зоне специальной военной операции на Украине.

    Морпех сообщил, что Путина интересовали «все моменты». «Что происходит, как происходит, какая обстановка именно у нас на направлении», – приводит слова военного ТАСС со ссылкой на Первый канал.

    Как признался командир бригады, он беспокоился, что Путин положит трубку после пятисекундной паузы в разговоре. Морпех считает, что глава российского государства – человек, который волнуется за народ.

    Напомним, бригада «Ветераны» Добровольческого корпуса Министерства обороны отличилась в операции по освобождению Авдеевки. Путин несколько раз давал высокую оценку действиям бригады, в частности, после операции «Труба».

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    1 марта 2024, 13:21 • Новости дня
    Песков разъяснил порядок участия бойцов СВО в кадровой программе «Время героев»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Участники кадровой программы «Время героев», о запуске которой с сегодняшнего дня объявил накануне президент Владимир Путин, должны быть гражданами России, участниками или ветеранами спецоперации, а также не иметь судимости, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Как заявил Песков на вопрос о том, какие требования предъявляются к участникам программы «Время героев», необходимо быть гражданином России, иметь опыт управления людьми, иметь высшее образование, быть участником или ветераном СВО и не иметь судимости, передает ТАСС.

    Он также рассказал, как будет проводиться регистрация на участие в программе. По его словам, «до военнослужащих будет доводиться информация о программе «Время героев», желающие заполнят заявку, и она поступит организаторам.

    Ранее в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что с 1 марта для участников спецоперации начнется прием заявок на кадровую программу «Время героев», благодаря которой бойцы СВО смогут получить высшее образование и гражданскую специальность в ведущих вузах.

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    29 февраля 2024, 17:34 • Новости дня
    Эксперт: Бизнес и государство сообща работают над новым нацпроектом «Экономика данных»
    Эксперт: Бизнес и государство сообща работают над новым нацпроектом «Экономика данных»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Сегодня в России бизнес и государство вместе работают над разработкой нового нацпроекта «Экономика данных». Компании наращивают темпы разработки и запуска конкурентоспособных решений, сказал газете ВЗГЛЯД ИТ-эксперт Сергей Плуготаренко. Ранее президент Владимир Путин заявил, что к 2030 году России необходимо сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы.

    «Многое уже было сделано правительством РФ и Минцифры по направлению поддержки отечественных высокотехнологичных решений, и что важно – государство находится в контакте с отраслью, поэтому эти меры отвечают реальным потребностям рынка», – пояснил Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика».

    «Сегодня бизнес и государство действуют сообща в вопросах достижения технологического лидерства, вместе работают над разработкой нового нацпроекта «Экономика данных». На примере нашего проекта «ТехЛид.рф» мы видим, как компании наращивают темпы разработки и запуска перспективных, конкурентоспособных решений, переходят от импортозамещения к технологическому лидерству. Поэтому считаем, что поставленные цели достижимы», – подчеркнул он.

    В четверг в ходе традиционного послания к Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что к 2030 году стране необходимо сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. На реализацию этих планов будет нацелен нацпроект «Экономика данных».

    По словам главы государства, такие технологии, интегральные платформы открывают огромные возможности для планирования развития экономики отдельных отраслей, регионов и городов. Россия уже является одним из мировых лидеров по внедрению государственных услуг в электронном виде, указал президент. Однако стоять на месте нельзя, страна должна быть самодостаточной и конкурентоспособной.

    Президент также сообщил, что к 2030 году совокупная мощность отечественных суперкомпьютеров должна быть увеличена не менее чем в 10 раз, а доля отечественных, высокотехнологических товаров и услуг на внутреннем рынке должна увеличиться в 1,5 раза.

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    1 марта 2024, 05:26 • Новости дня
    США выразили уверенность, что Путин следит за спорами Конгресса о помощи Киеву

    Глава пресс-службы Госдепа Миллер выразил уверенность, что Путин следит за спорами Конгресса США вокруг помощи Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер убежден, что президент России Владимир Путин следит за действиями Конгресса США в связи с обсуждением Украины.

    Миллер сказал, что противники США «пристально наблюдают» за Конгрессом, когда «речь заходит об Украине». По его словам, Путин «смотрит и ждет». Однако, как подчеркнул Миллер, за деятельностью Конгресса «пристально» следят и партнеры Вашингтона, передает ТАСС.

    Напомним, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что считает главной задачей обеспечение безопасности на южной границе страны, а не поддержку Киева.

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    29 февраля 2024, 19:06 • Новости дня
    Президент РАО Васильева: Новые инженерные школы поднимут уровень необходимых стране исследований
    Президент РАО Васильева: Новые инженерные школы поднимут уровень необходимых стране исследований
    @ Александр Сухов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия стремится наладить процесс подготовки высококлассных специалистов для всех сфер экономики. Для этого и планируются масштабные изменения в сфере науки и образования, которые озвучил глава государства. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала президент РАО Ольга Васильева. В четверг Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию России.

    «Наука и образование традиционно являются приоритетными направлениями государственной политики нашей страны. Неудивительно, что этим важным и чувствительным для каждого россиянина темам президент в своем послании уделил немало внимания. Было озвучено много мер поддержки как для учебных заведений, так и для самих педагогов», – сказала Ольга Васильева, президент Российской академии образования, академик РАО.

    «Вне всяких сомнений, заданный курс позволит значительно повысить престиж преподавательской профессии. Владимир Путин подчеркнул, что на обновление инфраструктуры пединститутов направят девять млрд рублей. Улучшение привлекательности этого карьерного пути приведет в сферу образования много талантливых и перспективных выпускников университетов», – отмечает она.

    «Параллельно с этим будет расширяться и программа строительства передовых кампусов по территории всей страны. Это позволит наладить процесс подготовки высококлассных специалистов для развития всех отраслей экономики. Кроме того, большой скачок ожидает и научную сферу жизни России», – указывает собеседница.

    «Увеличение числа передовых инженерных школ с 50 до 100 поможет развить необходимые РФ исследования на качественно новом уровне. Кроме того, объявлено о запуске и других национальных проектов – «Семья», «Кадры», «Молодежь России». Их совокупная реализация также поможет учителям и ученым в достижении карьерных и личных успехов», – резюмирует Васильева.

    В четверг Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию России. Об этом сообщается на официальном сайте президента. Большое внимание глава государства уделил развитие науки и образования в стране. В частности, он предложил назначить дополнительные выплаты педагогам-воспитателям и классным учителям.

    «В том, чтобы ребята чувствовали себя единой командой, обрели опору в жизни, велика роль наставников. С 1 сентября 2024 года предлагаю ввести федеральную выплату, 5 тыс. рублей в месяц, для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах, чего раньше не было», – заметил президент.

    Для классных руководителей и кураторов, проживающих в городах с населением ниже 100 тыс. человек, планируется вдвое увеличить федеральную выплату по данному направлению – до 10 тыс. рублей. Также лидер России предложил дать возможность выпускникам школ пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в ВУЗы. По мнению экспертов, данная мера позволит многим учащимся преодолеть страх перед государственным экзаменом.

    Без внимания не остались и университеты с техникумами. На их ремонт пойдет около 120 млрд. Реставрации подвергнутся 800 общежитий, построят не менее 40 студенческих городков. Все это будет осуществляться в рамках национального проекта «Кадры».

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    29 февраля 2024, 19:38 • Новости дня
    Эксперт: Президент в своем послании обозначил курс на развитие страны

    Tекст: Ольга Иванова

    Перед посланием многие эксперты строили предположения об основных его темах. Ошиблись те, кто считал, что президент сосредоточится по большей части на внешней политике, заявил газете ВЗГЛЯД политтехнолог Петр Быстров.

    «Мы услышали от Владимира Путина множество конкретных решений, касающихся непосредственно жизни людей, развития регионов. На это в конечном счете направлены инициированные президентом пять новых национальных проектов. Например, в рамках нового нацпроекта «Семья» регионы РФ с низкой рождаемостью получат в ближайшие годы до 75 млрд рублей на расширение мер поддержки семей. Значительно увеличивается государственная поддержка муниципальных образований и местных гражданских инициатив. Заявлено о создании 200 мастер-планов развития городов. Особый акцент президент делает на развитие малых городов и сел», – сказал эксперт.

    «Кроме того, будет продлен до 2030 года федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», в котором жители принимают самое активное участие. Благодаря этому проекту в регионах благоустроят около 30 тыс. общественных пространств.  В планах на ближайшие шесть лет – строительство 150 новых школ и 100 современных детских садов. Серьезная сумма – 65 млрд рублей дополнительно – будет выделена на строительство новых спортивных площадок. Президент поставил задачу отремонтировать до 2030 года все детсады и школы в стране», – добавил Быстров.

    Он заключил, что «президент в своем послании обозначил курс на развитие страны, на развитие регионов и человеческого потенциала. Фактически им была представлена программа действий, которая, по его же словам, была сформирована в том числе и в ходе его поездок в регионы и непосредственного общения с людьми».

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    1 марта 2024, 14:43 • Новости дня
    Путин сменил постпреда России при ВТО

    Президент Владимир Путин назначил нового постпреда России при ВТО

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин сменил постоянного представителя страны при ВТО, назначив на эту должность Николая Платонова.

    На официальном сайте правовой информации указано, что на эту должность назначен Николай Платонов.

    Другим указом с поста освобожден Дмитрий Лякишев, который представлял Россию при ВТО с 2019 года.

    Ранее Путин назначил Алексея Островского гендиректором МИД.

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    1 марта 2024, 14:03 • Новости дня
    Песков рассказал о реакции в мире на послание Путина

    Песков: В мире было много реакции на послание Путина парламенту

    Tекст: Ольга Никитина

    В мире было очень много реакции на послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, констатировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Международных звонков после оглашения послания у Путина не было, уточнил представитель Кремля, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала о главных темах послания президента, а также отдельно разбирала инициативу Путина об изменении налоговой системы в стране.

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    1 марта 2024, 13:26 • Новости дня
    Песков: Очертания налоговых изменений появятся в ближайшее время

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию концептуально озвучил свое видение будущих изменений в налоговой системе страны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что вопрос следует проработать Госдуме и правительству. Какие-то очертания и контуры этого «президентского мировоззрения» будут просматриваться по итогам проведенной работы, добавил Песков, слова которого передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о главных темах послания президента, а также отдельно разбирала инициативу Путина об изменении налоговой системы в стране.

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    1 марта 2024, 12:34 • Новости дня
    Политолог: Путин в послании обрисовал образ будущей России

    Политолог Кислицына: Путин продолжает мощный курс на человекоцентричную политику во всех сферах

    Политолог: Путин в послании обрисовал образ будущей России
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию описал, что было в России в начале 2000-х, что мы имеем сейчас и к чему нам нужно стремиться. Президент обрисовал образ будущей России как сильной, современной и комфортной страны для жизни. При этом он перечислил конкретные шаги, которые позволят нам в этом будущем оказаться. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Дарья Кислицына.

    «Нынешнее послание Владимира Путина Федеральному собранию стало не просто ежегодным мероприятием. Была озвучена стратегия развития страны на ближайшие шесть лет. Президент практически по каждому блоку тем провел понятную аналогию по временной шкале «было – стало – будет»: это подробный разбор того, что было в России в начале 2000-х, что мы имеем сейчас и к чему нам нужно стремиться», – отметила Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ.

    По ее мнению, выступление президента имело внутренне-ориентированный характер. «Путин, с одной стороны, описал образ будущей России как сильной, современной и комфортной страны для жизни. Здесь есть место и потенциал для развития всех отраслей. С другой стороны, он перечислил конкретные шаги, а также меры, которые позволят нам в этом будущем оказаться», – подчеркнула собеседница.

    Особенно она выделила блок тем, связанных с региональным развитием. «Это и списание части задолженности регионов по бюджетным кредитам, и расширение федеральной поддержки инфраструктурного развития, – перечислила Кислицына. – Кроме того, президент уделил большое внимание муниципалитетам. Самым главным посылом Владимира Путина стало создание комфортных условий для жизни человека в самых разных уголках нашей большой страны. Уровень и качество жизни – это важнейшие показатели успешного развития России. В этом смысле президент продолжает мощный тренд на человекоцентричную политику во всех сферах и на всех уровнях власти».

    В четверг президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Среди прочего он посчитал важным снизить долговую нагрузку на регионы. Глава государства сообщил, что две трети задолженности субъектов по бюджетным кредитам будет аннулировано. Такая мера в период с 2025 по 2028 год позволит им сохранить порядка 200 млрд рублей ежегодно. «Эти сэкономленные средства должны быть, что называется, «окрашены» и целевым образом направлены регионами на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты», – указал Путин.

    Вместе с тем, по словам главы государства, решения в сфере финансовой поддержки регионов, а также рост экономики, должны работать на повышение качества жизни людей во всех субъектах. Президент напомнил, что до 2030 года продлены специальные программы развития Северного Кавказа и Калининградской области, а также Донбасса, Новороссии, Крыма, Севастополя, Арктики и Дальнего Востока.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала об основных аспектах выступления главы государства, а также анализировала расставленные Путиным приоритеты развития страны.

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    1 марта 2024, 13:57 • Новости дня
    Путин: Россия не собирается размещать ядерное оружие в космосе

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия не планирует размещать ядерное оружие в космосе, заявил президент Владимир Путин на оперативном совещании с Советом безопасности.

    «Мы с вами уже обсуждали вбросы, которые делают некоторые деятели на Западе, по поводу якобы имеющихся у нас планов размещения ядерного оружия в космосе. Я говорю «якобы», потому что таких планов, как я уже говорил и как мы хорошо знаем, у нас нет», – приводит его слова ТАСС.

    Путин сообщил, что на совещании с Советом безопасности планируется обсудить вопрос нейтрализации угроз, которые могут возникнуть для России в космической сфере.

    Выступая с посланием Федеральному собранию, Путин назвал вбросами сообщения о том, что Россия якобы собирается разместить ядерное оружие в космосе. Эта уловка, по его словам, призвана втянуть Россию в переговоры на условиях, выгодных исключительно США.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как заставить США принять российские условия для глобальных переговоров.

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    1 марта 2024, 13:35 • Новости дня
    Песков сказал, когда заработает сайт кадровой программы «Время героев»

    Песков: Сайт кадровой программы «Время героев» заработает в пятницу в 18.00

    Tекст: Ольга Никитина

    Сайт кадровой программы «Время героев» будет запущен в пятницу, 1 марта, в 18.00 по московскому времени, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Сайт, по его словам, будет находиться по адресу: времягероев.рф, передает ТАСС.

    Песков сообщил также, что участники кадровой программы «Время героев», о запуске которой объявил президент Владимир Путин, должны быть гражданами России, участниками или ветеранами спецоперации, а также не иметь судимости.

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    1 марта 2024, 13:18 • Новости дня
    Песков: Путин в послании озвучил самый квалифицированный прогноз развития России

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин в послании парламенту озвучил самый квалифицированный прогноз и планы развития страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Разумеется, послание оценивается весьма и весьма высоко, разумеется, послание абсолютно конкретное, абсолютно содержательное, предметное. Главным образом там идет речь о том, как страна будет в следующие шесть лет развиваться. Это, наверное, самый квалифицированный прогноз и планы развития страны, которые себе можно представить от действующего политика в России», – приводит его слова ТАСС.

    Он добавил, что послание во многом стало предвыборной программой Путина как кандидата в президенты. «Это то мировоззрение, с которым он идет на следующие шесть лет. Он знает, что делать, он знает, как делать, он знает, с кем делать, он знает, на кого опираться при реализации этих планов», – подчеркнул представитель Кремля.

    При этом он не согласился с оценками, что выступление Путина стало самым содержательным из всех посланий. «У президента было много содержательных и действительно определяющих будущее посланий. Это не первое такое послание», – заключил Песков. Он предложил желающим ознакомиться с текстами речей на сайте Кремля.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о главных темах послания президента, а также отдельно разбирала инициативу Путина об изменении налоговой системы в стране.

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    1 марта 2024, 16:42 • Новости дня
    Эксперт: Россия ожидает длительный период роста экономики и развития промышленности

    Политолог Данилов: Послание Путина закладывает основы для большого развития России

    Эксперт: Россия ожидает длительный период роста экономики и развития промышленности
    @ Кирилл Брага/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию оптимистично оценил перспективы российской промышленности. Глава государства исходит из того, что экономический рост страны – это долгосрочный тренд, который поможет отечественному производству. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Вячеслав Данилов.

    «В послании Федеральному собранию глава государства поставил множество амбициозных целей в инвестиционной и промышленной сфере. Можно сказать, что на ближайшие шесть лет закладываются основы для большого развития России в этой области. Кроме того, если грамотно использовать толчок, который получило производство в последнее время, этот тренд может продлиться, став долгосрочным», – сказал Вячеслав Данилов, исполнительный директор Центра политического анализа.

    «Глава государства очень оптимистично говорил о развитии нашей промышленности. Президент явно исходит из того, что рост экономики, зафиксированный в последний год, не является краткосрочным трендом. Действительно, в стране увеличивается внутренний спрос, развивается ВПК. Этому способствовали в том числе введенные против нас санкции, которые помогли сохранить капитал и очистить рынок от импортных товаров и услуг», – отмечает собеседник.

    «Однако важнейшая часть послания, затрагивающая развитие производства – кадры. Это то, о чем промышленность говорила еще до пандемии. Для решения проблемы в последнее время восстанавливалась система среднего профессионального образования. Также организовывались конкурсы, такие как WorldSkills», – подчеркивает он.

    «Кроме того, Россия, собирающаяся производить многое сама, конкурирует за кадры на мировом рынке. Поэтому проект, направленный на развитие нашего собственного трудового потенциала, очень важен для развития отечественной промышленности», – резюмировал Данилов.

    Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что в период до 2030 года стране нужно выйти на уровень импорта не более 17% ВВП: «А это значит, что мы должны сами в гораздо больших объемах производить потребительские и другие товары: лекарства, оборудование, станки, транспортные средства и так далее».

    Путин подчеркнул, что Россия не может создавать все сама, но к этому и не нужно стремиться, правительство знает, над чем необходимо работать. Глава государства отметил, что важно проводить сквозную модернизацию промышленных мощностей, их роботизацию и автоматизацию. «К 2030 году по числу промышленных роботов Россия должна войти в число 25 ведущих стран мира. Вы знаете, если иметь в виду то, что у нас есть сегодня, это будет хорошим результатом», – подчеркнул Путин.

    Кроме того, президент отметил, что 2030 году необходимо обеспечить рост объема инвестиций в ключевых отраслях российской экономики на 70%. Он отметил хорошую динамику по этому показателю и призвал дальше двигаться опережающими темпами.

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