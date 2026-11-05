Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Подача газа на кемеровский «Азот» ограничена после аварии на газопроводе
В связи с разгерметизацией магистрального газопровода в Кузбассе ограничена подача газа на предприятие «Азот», сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк.
«Сейчас по правилам промышленных регламентов ограничена подача газа на кемеровский «Азот». Прошу не беспокоиться из-за этого, ситуация контролируемая, угрозы безопасности нет», – написал губернатор в своем канале на платформе Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил о разгерметизации магистрального газопровода в Топкинском округе.
В сентябре на шахте «Распадская» в Кемеровской области остановили работу после возгорания.