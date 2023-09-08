Российский туризм повторяет путь сельского хозяйства

Названы три причины роста российского внутреннего туризма

Tекст: Дмитрий Скворцов

Для объективности эксперты оценивают по отдельности турпотоки трех принципиально разных категорий: зарубежного туризма россиян, въездного туризма иностранцев и российского внутреннего туризма.



Въездной туризм: восстановление после ковида

Из трех турпотоков самый мелкий ручеек – это въездной туризм в Россию. Всего в 2022 году в Россию въехали 8,24 млн иностранцев. Для сравнения: в доковидном 2019 году Россию посетили 32,87 млн граждан других государств, причем только 5,06 млн указали своей целью туризм. Затем карантинные ограничения низвели количество туристов до 335,8 тыс. человек в 2020 году и 288,3 тыс. – в 2021-м.

Разрыв Западом гуманитарных связей с Россией и антироссийская пропаганда сократили поток туристов из Европы. Но при этом стал расти турпоток из дружественных России стран. В 2022 году общий баланс был все же отрицательным: с туристическими целями Россию посетили 205,1 тыс. человек (на 28,8% меньше, чем годом раньше).

Но в 2023 году был зафиксирован рост въездного туризма. За первые шесть месяцев Россию с туристическими целями посетили 187,8 тыс. иностранцев, а общее число иностранных туристов по итогам года может приблизиться к 400 тыс. человек (максимальная с начала ковида величина). На первом месте оказались туристы из Китая (32,3 тыс. визитов за шесть месяцев), на втором – из Турции (20,6 тыс. поездок, что только немного отстает от доковидных 23,4 тыс.). На третьем месте остается Германия (12,5 тыс. визитов, что как минимум не меньше, чем в прошлом году). Вырос турпоток из Ирана, Индии и ОАЭ.

Выездной туризм: рост турпотока и смена направлений

Выездной туризм в гораздо лучшем положении. Статистика Погранслужбы РФ показала, что в 2023 году за шесть месяцев из России за рубеж выезжали 11,66 млн человек. Если ничего не изменится, за год эта цифра может приблизиться к 23 млн человек.

Значительный рост поездок зафиксирован в страны ближнего зарубежья: Казахстан, Узбекистан, Армению, Грузию, Азербайджан, Киргизию и Таджикистан. За первые шесть месяцев 2023 года в эти страны было совершено 3,2 млн поездок граждан РФ. Это на 3,4% больше показателей 2019 года (3,1 млн).

Понятно, что большая часть этих поездок – не классический туризм. Основную массу поездок составляют приграничные однодневные перемещения (например, через наземную границу с Казахстаном), частные поездки представителей диаспор с российскими паспортами, релокация и прочее. Но даже с учетом этих факторов рост выездного туризма налицо. Для рядовых россиян отдых за границей остался доступен, хотя некоторым пришлось выбирать новые маршруты.

Внутренний туризм: стабильный рост

Но самые лучшие показатели у внутреннего туризма. Внутренний туризм в России вырос за год на 12%. По словам президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Ильи Уманского, за три* летних месяца россияне совершили 17 млн поездок по стране (в то время как прошлым летом число путешествовавших по стране россиян было немногим больше 15 млн). Эти цифры основываются на количестве проданных путевок, и в них не входят люди, путешествующие самостоятельно. Данные Росстата, учитывающего все поездки – и туристические, и деловые, – дают значительно более высокие цифры:

71,7 млн путешествий за январь–июнь 2023 года против 64,9 млн поездок в первом полугодии 2022 года (рост на 10,47%).

Можно назвать три причины роста внутреннего туризма. Во-первых, сказалось закрытие некоторых прежде популярных направлений выездного туризма. Кто-то вместо Ниццы или Хорватии поехал на Бали, а кто-то решил попутешествовать по России. Тем более что (и это вторая причина) российские регионы предпринимают значительные усилия по совершенствованию индустрии гостеприимства.

По данным Росстата, за июнь 2023 года в наибольшем выигрыше от роста внутреннего туризма оказались Московская область (2,18 млн приезжих – +657,7 тыс., или +43,3%), Москва (1,73 млн туристов – +256,5 тыс., или +26,7%), Свердловская область (415,3 тыс. приезжих – +167,9 тыс., или +67,8%), Кабардино-Балкарская Республика (206,5 тыс. гостей – +167,4 тыс., или +42,8%), Республика Крым (519 тыс. приезжих – +148,1 тыс., или +39,9%).

Если говорить об организованном туризме, то, по словам президента РСТ, лидерами рейтинга регионов по росту въездного туризма (в процентах к лету прошлого года) являются Красноярский край, Мурманская и Оренбургская области, Хабаровский край, Кемеровская, Новосибирская, Саратовская, Тюменская и Вологодская области.



Экономика внутреннего туризма

На рост внутреннего туризма влияли не только геополитические факторы. Рост внутреннего туризма (и это третья причина) – проявление более долгосрочной тенденции, обозначившейся еще до начала горячего кризиса на Украине. Выручка российской туристической отрасли (от внутреннего туризма россиян и въездного туризма иностранцев) в 2022 году составила более 7 трлн рублей, что на 45% больше, чем в допандемийном 2019 году.

Стоит обратить внимание, что значительная часть этой рублевой выручки была получена в период укрепления рубля (когда доллар стоил около 60 рублей), то есть пересчитанный в доллары прирост доходов туриндустрии был еще более впечатляющим.

Но на самом деле внутренний туризм – это та отрасль, где считать доходы в рублях наиболее уместно. Большинство издержек оплачивается в рублях.

Доходы туриндустрии внутри страны тоже исключительно рублевые. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, курирующего в правительстве развитие туристической отрасли, «в России туристическая сфера формирует 2,6% ВВП, и есть все шансы увеличить это вдвое – минимум до 5% ВВП».

Для этого необходимо наличие в регионах развитой индустрии гостеприимства: отелей, ресторанов, музеев и памятников, гидов и экскурсоводов, ухоженных парков и нарядных пешеходных зон. Многие регионы уже в течение ряда лет занимаются развитием этих сфер, делая ставку на привлечение туристов – в первую очередь иногородних, но часто также и иностранных. Как заявил Чернышенко на совещании по развитию въездного и внутреннего туризма, «на реализацию нашего нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» за два года было направлено более 150 млрд рублей из федерального бюджета и принято решение, что теперь ежегодно базовый бюджет туризма будет 48 млрд рублей». При этом, подчеркнул Чернышенко, «на каждый потраченный бюджетный рубль частный бизнес вкладывает три рубля. Это весомый мультипликативный эффект».

По его словам, определен перечень наиболее эффективных инструментов, которые будут продолжены для развития отрасли. Это прежде всего программа льготного кредитования туристической инфраструктуры, в рамках которой привлечено более 400 млрд рублей. Помимо строительства классических гостиниц реализуется популярная программа модульных быстровозводимых отелей на 27,5 тыс. новых номеров. Это позволяет быстрее нарастить количество мест размещения там, где наплыв туристов увеличивается наиболее быстро. А всего, по словам премьера Михаила Мишустина,

«в России действуют свыше 30 тыс. комфортных и современных отелей, санаториев и баз отдыха. В общей сложности это более миллиона номеров».

Приоритетной задачей остается повышение транспортной доступности, а также производство средств передвижения для туристов: круизных лайнеров, самолетов, поездов, автобусов и т. п.

Отдельно Мишустин остановился на создании условий для развития автотуризма. «Сегодня немало наших граждан отправляются на отдых на автомобиле. В большинстве своем это достаточно короткие путешествия на выходной день в соседний регион, чтобы интересно и познавательно провести свободное время, часто с семьями, друзьями. В прошлом году на такие поездки пришлась где-то треть всех туристических поездок. Но есть и те, кто передвигается на машине и на дальние расстояния. Конечно, здесь крайне необходимо расширять сеть придорожных сервисных комплексов для комфортных автомобильных путешествий», – пояснил свою мысль председатель правительства РФ.

Кроме того, Мишустин сформулировал задачу «тщательно проработать вопрос создания отечественной аттракционной техники: это и канатные дороги, и подъемники», а также «определить потребность в устройствах, машинах, оборудовании для деятельности организаций всего туристического комплекса (всего того, что раньше закупали за рубежом)» для организации импортозамещения.

Сейчас в туристической сфере повторяется сценарий 2014–2015 годов, когда Россия на введенные санкции ответила закрытием своего рынка для импорта сельхозпродукции из Европы, что дало мощный импульс развитию отечественного сельского хозяйства. Теперь такой же импульс развития получает туристическая отрасль.

Экономический эффект от развития внутреннего туризма не исчерпывается выручкой предприятий этой отрасли. Путешествующие по своей стране россияне не тратят валюту за рубежом, а расплачиваются рублями внутри страны (что улучшает платежный баланс). При этом реальные расходы туристов, как правило, выше, чем выручка непосредственно туристической индустрии.

Не только деньги

Интерес правительства к развитию внутреннего туризма объясняется не только экономическими соображениями. Россия огромная страна с бесконечно разнообразными ландшафтами и огромным историческим наследием множества культур. Все это может быть использовано не только в красочных роликах, но и, что называется, живьем, для любознательных туристов – как российских, так и зарубежных. А приведенные в порядок достопримечательности, парки и скверы, развитая сеть ресторанов и кафе, комфортная городская среда и все, что делается ради привлечения туристов, – радуют глаз и улучшают среду обитания местных жителей.

Различные фестивали и праздники под открытым небом, организуемые для привлечения туристов, разнообразят культурную жизнь тех регионов, где они проводятся, и порадуют не только приезжих. Жители таких центров въездного туризма могут получить массу впечатлений прямо за порогом собственного дома. И те, кому не по карману дальние поездки, тоже могут погрузиться в праздничную атмосферу. А это еще один плюс развития внутреннего туризма.